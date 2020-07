Y el mundo seguirá rodando, por Andrea Telez

Y la pandemia sigue. Y los días a veces son grises y nos cuesta estar tan solos. Y los aplausos se acabaron y a los «héroes'» la gente , los amigos la familia van dejando de llamarlos.

Y cada testeo negativo que te haces , cada semana de guardia que pasa tratas de solo pensar falta un poquito menos para que termine.

Y pasas por el pasillo del hospital y ves tanta gente que tenes ganas de abrazar porque sabes que le están poniendo el alma , porque conoces a sus hijos, porque a pesar del miedo y la incertidumbre y del cansancio están ahí, lo bueno del barbijo es que a veces podes disimular la tristeza.

Hoy tal vez me sienta abandonada, para todos los que están atravesando una mala situación económica , claro que soy una privilegiada por tener trabajo, pero estoy expuesta permanentemente, mi hijo porque su madre es medica debe quedarse solo porque no tengo derecho a licencia.

Y aclaro que en lo que va de la pandemia la ayuda o incentivo al personal de salud percibida hasta la actualidad fueron cinco mil pesos, que me siguen descontando ganancias, pero claro no soy jueza , ¿no decido sobre la vida de las personas?, ¿no me estreso?, por eso el hospital está lleno de jefes cerca de los 65 o con 65 años que se estaban por jubilar porque esa es la edad, pero no es de riesgo nuestra tarea ni su edad.

Me entristece reconocer que cuando las camas y las terapias empiezan a llenarse ya se olvidó la labor del equipo de salud. Y seguramente cuando esto pase volveremos a tener muchos trabajos, muchos en negro, nuestras guardias seguirán siendo de 24 hs. como no lo son en casi ningún lugar del mundo, y el mundo seguirá rodando.

Al principio ilusamente pensé que esta era una oportunidad única que nos daba el mundo para tomarnos un tiempo y decidir vivir mejor y ser mejores personas.

Hoy veo la realidad y me da la sensación que solo fue tomar impulso para ser más de lo mismo.

Pero yo si aprendí, que la gente que está es la que estuvo siempre , y que la que no está no lo va a estar. Tal vez esto me endureció, me hizo más selectiva con la gente que quiero a mi lado.

Andrea Telez

Médica Pediatra