Uruguay cosechó una gran victoria en su visita a Colombia

Uruguay cosechó esta tarde un gran triunfo de visitante sobre Colombia, 3 a 0, en partido de la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Edinson Cavani (5m PT), Luis Suárez de penal (8m ST) y Darwin Núñez (27m ST) anotaron los goles de la «Celeste».

El partido se jugó en el estadio Metropolitano de Barranquilla y fue arbitrado por el argentino Fernando Rapallini, quien a los 44m del segundo tiempo expulsó al defensor local Yerry Mina.

Uruguay saco una rápida ventaja. Nández presionó alto, aprovechó un error en la salida del local y habilitó a Cavani, que entró al área por la izquierda y definió cruzado para poner el 1 a 0 a los 5m.

El equipo del «Maestro» Tabárez, después, ganó la batalla en el mediocampo, con un buen trabajo de sus cuatro volantes, y tuvo dos chances para ampliar la diferencia: en la primera Suárez no alcanzó a empujar un centro de De la Cruz, y en la siguiente Ospina dejó un rebote corto tras un remate de Bentancur pero logró reaccionar ante la llegada amenazante de Cavani.

Recién pasada la media hora, y cuando el DT Carlos Queiroz ya había ordenado el cambio de Luis Díaz por Wilmer Barrios en el medio, Colombia pudo empezar a hacer pie en el encuentro.

Sus aproximaciones, sin embargo, fueron apenas tibias, y el exarquero de Independiente Martín Campaña trabajó muy poco.

El local salió decidido al empate en el complemento y durante cinco minutos puso a Uruguay contra su área, pero falló en la chance clara que tuvo: un cabezazo de Zapata tras un centro de James que Campaña sacó abajo, junto a su palo derecho.

Uruguay, puro oficio, le pasó la factura: Bentancur (la figura de la cancha) le robó la pelota a James en el mediocampo, construyó la contra con Suárez y «fabricó» un penal ante el cruce de Murillo. El propio Suárez se encargó del remate y puso el 2 a 0 a los 8m.

Colombia mantuvo la actitud ofensiva (entró el volante de Boca Edwin Cardona) y el dominio de la pelota y la «Celeste» se paró para la contra, con Cavani reconvertido en volante por la izquierda. Entre su poca eficacia en la ofensiva y los espacios que dejó en su campo, el seleccionado local fue dejando escapar poco a poco el partido.

Y Uruguay lo liquidó: a los 27m Darwin Núñez recibió en tres cuartos, dio unos pasos y sacó un preciso remate de media distancia que se metió a la derecha, abajo, del arco de Ospina.

El seleccionado de Tabárez se recuperó así de la derrota contra Ecuador y llegó a las seis unidades tras la victoria en el debut ante Chile. Colombia perdió tres puntos vitales, de los que en las cuentas iniciales se incluyen en el haber, y quedó con cuatro (le había ganado a Venezuela y empatado en su visita a Chile).

Por la cuarta fecha de las Eliminatorias, el martes próximo, Uruguay recibirá en el estadio Centenario de Montevideo a Brasil y Colombia visitará a Ecuador en la cancha de la Liga de Quito.

Síntesis

Colombia: David Ospina; Juan Cuadrado, Yerry Mina, Jeison Murillo y Johan Mojica; Mateus Uribe, Wilmar Barrios y Jefferson Lerma; James Rodríguez; Duván Zapata y Luis Muriel. DT: Carlos Queiroz.

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín y Matías Viña; Nahitán Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Nicolás de la Cruz; Edinson Cavani y Luis Suárez. DT: Oscar Washington Tabárez.

Gol en el primer tiempo: 5m Edinson Cavani (U).

Goles en el segundo tiempo: 8m Luis Súarez (U), de penal, y 27m Darwin Núñez (U).

Cambios: en el primer tiempo, 31m Luis Díaz por Barrios (C); en el segundo tiempo, antes de comenzar, Darwin Núñez por De la Cruz (U), 14m Alfredo Morelos por Muriel (C), 19m Edwin Cardona por Uribe (C), 24m Jonathan Rodríguez por Suárez (U), 32m Mauro Arambarri por Cavani (U), 47m Gabriel Neves por Bentancur (U).

Amonestados: Mina, Díaz, Lerma, Cardona (C); Nández (U).

Incidencia: en el segundo tiempo, 44m expulsado Mina (C).

Estadio: Metropolitano, de Barranquilla.

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).

