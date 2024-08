Trump, Biden ha dejado al Ejército estadounidense sin municiones por ayudar a Ucrania

“Soy una persona muy culta y me gustan las palabras sofisticadas. Pero sólo hay una palabra para esto: son estúpidos, gente estúpida”, arremetió el expresidente estadounidense.

La Administración de Joe Biden ha dejado al Ejército sin municiones porque las está enviando a Ucrania, aseveró el expresidente estadounidense Donald Trump este lunes, durante su discurso ante una reunión empresarial anual en Detroit, Michigan.

El candidato republicano reiteró que si él fuera jefe de Estado, el conflicto entre Rusia y Ucrania no se intensificaría. Por lo tanto, dijo, si gana las elecciones en noviembre evitará una Tercera Guerra Mundial. “Cuando sea presidente, EE.UU. volverá a ser respetado”, afirmó.

“Tomaré medidas inmediatas para restaurar nuestro agotado Ejército. No tenemos munición de nuevo […] La regalamos toda a diferentes grupos, sobre todo a Ucrania”, denunció. “Teníamos tantos misiles que no sabíamos si podríamos dispararlos todos. Teníamos tantos almacenes, estaban llenos, tomamos nuevos almacenes. Y ahora estamos de vuelta a un punto en el que no tenemos municiones. Estas personas [la Administración de Biden] son así de destructivas”, agregó.

“Saben que siempre busco buenas palabras, muy sofisticadas. Soy una persona muy culta y me gustan las palabras sofisticadas. Pero sólo hay una palabra para esto: son estúpidos, gente estúpida. Supongo que podría decir incompetentes, suena quizás un poco mejor. No sé qué es mejor: ser estúpido o ser incompetente, porque ambas cosas lo son”, afirmó.

También reiteró que la Unión Europea (UE) debería preocuparse más por la situación ucraniana y que Washington ha gastado más en ese conflicto. “Les dije que tenían que igualar. Entonces leí: ‘Barack Obama es mucho más popular’. Por supuesto que lo es. Dijo que invertiría todo el dinero”, ironizó.

De otra parte, en una reciente entrevista con Shawn Ryan, exmiembro de las fuerzas especiales de la Marina estadounidense, difundida en su canal de YouTube, Trump hizo recordar que las Fuerzas Armadas rusas tienen una excelente experiencia en la guerra de invierno. “A Rusia se le da muy bien luchar en invierno. Derrotaron a Alemania, derrotaron a Napoleón. Son una fuerza militar poderosa, y Ucrania no lo es. Lo que ocurre es que destinamos mucho dinero a Ucrania”, dijo.

Precisó además que Kiev ya ha recibido de Washington unos 250.000 millones de dólares. Sin la ayuda de las naciones occidentales, añadió, “habría sido derrotado en la primera semana” del conflicto. Al mismo tiempo, llamó la atención sobre el “nivel tradicionalmente muy alto de corrupción” en Ucrania.

Donald Trump ha asegurado en repetidas ocasiones que, en caso de vencer en las elecciones generales, pondrá fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, “creado por la Administración actual”. Incluso ha prometido varias veces solucionar la situación en “24 horas”. El político a menudo ha destacado que tiene una “relación muy buena” con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Agencia RT

