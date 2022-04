Todo listo para el regreso del Provincial de ajedrez

El Campeonato Provincial de Ajedrez vuelve al ruedo después de dos años de suspensión por la pandemia de coronavirus: arrancará el 7 de mayo en San Vicente.

El Provincial estuvo en parate durante dos años como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Durante este tiempo, se disputaron torneos virtuales que oficiaron como provinciales, pero el tradicional torneo vuelve este año a sus raíces: será presencial y se disputarán tres fechas más la gran final.

La primera jornada será el 7 de mayo en San Vicente; la segunda se disputará el sábado 18 de junio en Montecarlo y la tercera el 6 de agosto en Candelaria o Garupá, todavía por definir; y se jugará en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 16 y Libres.

La gran final será el fin de semana del 17 y 18 de diciembre, en Campo Grande, a la que llegarán los que más puntos sumen en las tres fechas. “Además de la definición, se realizarán capacitaciones y habrá un foro de ajedrez. Será el cierre del año y ahí conoceremos al campeón de la provincia”, destacó Enzo Oliveira, uno de los organizadores.

Para 2022 hay más de 20 clubes y escuelas municipales que quieren sumarse y se cuenta con el apoyo de la Dirección de Ajedrez, que depende del Ministerio de Deportes.

“Queremos invitar a que se sumen. La inscripción será por fecha. Este es el torneo semillero de la provincia. De acá salieron los chicos que juegan hoy los torneos federados”, cerró Oliveira.

Para inscribirse

Todos aquellos interesados en información o inscripciones pueden comunicarse a la dirección de correo dirajedrezmisiones.deportes@gmail.com o a los teléfonos (03743) 15416379 y (03755) 15678766.