Todo listo para el arranque del Apertura 2022

Se esperó una semana más pero sirvió para ajustar más los detalles y permitir a los clubes participantes que completar su pretemporada e incluso jugar amistosos. Todo para llegar de la mejor manera posible al torneo Apertura 2022 “Aníbal Dalton Vera” que inicia este fin de semana.

Y el partido inaugural de este torneo que clasifica a los dos mejores al Torneo Provincial (que inicia el 5 de junio), será este sábado 5 de marzo en Santa Rita por la zona A. Allí, el regreso de River de Santa Rita a las competencias oficiales será recibiendo a AEMO.

El encuentro entre los dirigidos por Adrián Skorvodovski y los de Diego Silvero será a las 20 hs. en el complejo Municipal de esa localidad. Pero antes tendremos la previa con el cruce por la Cuarta División.

Por la misma zona, los cruces entre Atlético Aristóbulo del Valle. vs. Club Atlético Olimpia/San Antonio, y Atlético Oberá vs Atlético JC Campo Viera/Independiente, serán el domingo 6.

Mientras que por la Zona B, el domingo 6, se disputarán los partidos entre Asociación Ex Alumnos 185 vs Atlético Campo Grande, San Martín de 25 de Mayo vs River De Villa Bonita y Atlético Campo Viera ante Racing Villa Svea.

Ese no será el único agregado de la fecha, porque tendremos el primer clásico de la LROF. Será entre Atlético Iguazú y Atlético Alem, en el interzonal que se disputará en el Enrique Speyer (complejo Deportivo Ricardo Balbín) de Leandro N. Alem, el domingo 6 de marzo desde las 18 hs.

Fixture 1ª fecha

Zona A

Sábado 5 – 18 hs Cuarta División / 20 hs Primera

River de Santa Rita vs. AEMO – Complejo Dep. Santa Rita

Domingo 6 – 15 hs Cuarta División / 17 hs Primera

Atl. A. del Valle vs. Olimpia/San Antonio – Complejo Dep. A. del Valle

Atlético Oberá vs. Atlético JC/Independiente – Estadio Alfonso Feversani

Zona B

Domingo 6 – 15 hs Cuarta División / 17 hs Primera

Ex Alumnos 185 vs. Atl. Campo Grande – Estadio Juan Areco (solo en 1ra. a las 16.30 hs.)

San Martín de 25 de Mayo vs. River de Villa Bonita – Complejo Dep. 25 de Mayo

Atl. Campo Viera vs. Racing de Villa Svea – Club Bowling

Interzonal

Domingo 6 – 16 hs Cuarta División / 18 hs Primera

Atlético Iguazú vs. Atlético Alem – Estadio Enrique Speyer

foto LROF