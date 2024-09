Sony lanza la PlayStation 5 Pro con IA para optimizar los videojuegos

Sony anunció oficialmente la PlayStation 5 Pro. Integrará inteligencia artificial para mejorar la calidad visual de los videojuegos. La consola se lanzará en noviembre con mejoras significativas en rendimiento y diseño.

La nueva versión de la PlayStation 5 Pro será lanzada el 7 de noviembre segun el anuncio de Sony, en el cual destacaron las innovaciones tecnológicas que incorpora. La consola contará con un procesador gráfico (GPU) más potente, y utilizará inteligencia artificial (IA) para elevar la calidad visual de los videojuegos. Tendrá un valor de 699,99 dólares.

Mark Cerny, arquitecto principal de PlayStation 5, detalló que la GPU de la PS5 Pro es significativamente más grande y la velocidad de la memoria ha sido incrementada. Esto permite un renderizado hasta un 40% más rápido en comparación con la versión anterior. Además, mencionó importantes avances en la tecnología de trazado de rayos, la cual ahora es capaz de calcular los rayos de luz hasta el triple de velocidad.

Otra de las novedades es la inclusión de un hardware especializado en aprendizaje automático y una biblioteca de IA denominada PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Esta tecnología analiza las imágenes de los juegos. Mejora la resolución mediante la adición de detalles a nivel de píxeles, lo que potencia considerablemente la calidad gráfica.

En cuanto al diseño, la PS5 Pro se diferencia del modelo estándar. Presenta tres franjas negras en su fachada exterior, en lugar de una sola.

Sony también reveló una lista de juegos optimizados para aprovechar las capacidades de la PS5 Pro. Incluye títulos como Dragon’s Dogma 2 , Final Fantasy 7 Rebirth , Gran Turismo 7 , Hogwarts Legacy , Marvel’s Spider-Man 2 , The Last of Us Part II Remastered , entre otros.

Canal 12

