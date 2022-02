Sobre la situación de la sequía en Misiones, por Juan Carlos Olivera – FTV Agraria Misiones

La naturaleza: reza un escrito oriental que dice ,Dios perdona siempre el hombre a veces, la naturaleza nunca. Hace tres años el déficit hídrico ya nos mostraba señales de esta sequía que hoy nos aflige.

Sin dudas la mayor parte de estos problemas fue y es culpa de nosotros los hombres, a veces por acción u omisión, pero en definitiva hoy ocurre en nuestra provincia una de las sequías más intensas que tengamos memoria, pero más aún castiga a los departamentos del sur de Misiones (zona de campo) hoy vemos con preocupación los grandes incendios en Corrientes pero no vemos el desastre que está ocasionando la sequía y/o los incendios en nuestra casa: se observa campos, pastizales, mogotes, capueras, chacras sin los distintos tonos de verde característico de la provincia donde ya se perdió todos los cultivos anuales( zapallo, mandioca, batata, maíz, etc.), todas la verduras u hortalizas (desde cebollita de verdeo, perejil y todas las demás que se cultivan aquí), pasturas (pasto elefante, caña de azúcar, pastos naturales, etc.), y en especial la yerba, nuestro cultivo principal.

Si se observa el campo está totalmente seco o quemado, por la falta de humedad y la intensa radiación solar, comenzando por el marchitamiento, continuando por la quema de hojas y gajos secos, terminando con la muerte de la planta.

Desde el punto de vista técnico decimos que la planta entra en un déficit hídrico transitorio, luego permanente donde no hay posibilidad de recuperación.

El problema se agudiza día a día, una planta que hoy esta marchita en pocos días termina muriendo.

Si nos referimos a los animales, ya dijimos que los pastos están secos, no hay alimentos para los animales en el mejor momento que debería estar las pasturas con abundantes forrajes, si fuese así entrarían en invierno gordos y fuertes para dar crías en buen estado, como la situación es todo lo contrario el ganado estará débil, con crías y madres que sufrirán problemas, con ello menor número de animales en la provincia.

Si comienzan las lluvias lo más rápido que se puede recuperar, con ayuda del estado será la producción hortícola, si llueve lo suficiente, se sembrarán en primavera los cultivos anuales; mientras la actividad ganadera tardaría no menos de dos años y la yerbatera de cuatro a más años, con una fuerte asistencia del estado con un régimen de lluvias normal.

Por otro lado podemos decir que no se previó con políticas de avanzada y funcionarios capaces, trabajadores, previsores e ingeniosos y misioneros que conozcan el territorio; con lo cual se podría mitigar el impacto de este desastre.

Ahora bien lo que describimos es la situación de los problemas, algunas propuestas para palear la situación:

Ayuda inmediata con mercadería a pequeños colonos, empleados rurales y tareferos.

Ayuda con forrajes con destino a los animales pequeños y vacunos con maíz y alfalfa.

Acelerar en la realización de lagunas, aguadas y limpiezas de vertientes.

Entrega a pequeños productores de bombas de agua, caños y donde se pueda perforaciones para los parajes.

Fábrica de herramientas que le faciliten al colono su trabajo.

Entrega de semillas hortícolas e insumos que aseguren el logro de los cultivos.

Entrega de pollitos, ponedoras y parrilleros; con alimentos e insumos para gallineros.

Subsidios y/o créditos blandos, que mejoren su calidad de vida, que le saque al colono de su situación desesperante y no que alargue su agonía.

Desde el I.N.Y.M se hagan planes que realmente mejore las condiciones de vida a pequeños colonos.

Reveer las técnicas de cultivos en yerba como las plantas policlonales, alta densidad, asesoramiento y acompañamiento in situ a los colonos sobre las técnicas de aplicación en el uso de fertilizantes por ejemplo.

En ésta oportunidad es bueno recordar los hombres que nos dejaron enseñanzas que nos pueden ayudar mucho en el uso de los recursos naturales de nuestra provincia,

Don Alberto Roth por el manejo del suelo, desmonte sin quema, Ing. Luis Rey sobre las forestaciones, el Coya Cameti sobre el trabajo con pequeños productores, Ing Reichelt sobre manejo de yerbales, Ing Krauseman , sobre nuevas alternativas en la provincia, el Francés Michel Guilbard y tantos otros que no señalamos pero fueron personas que dieron mucho para la provincia y otros todavía están pero no son consultados.

Ing. Agrónomo Juan Carlos Olivera

F.T.V. Agraria Misiones