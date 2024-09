Sergei Brilev “Argentina es un gran país con una élite académica capaz de ofrecer al mundo cosas más allá de lo habitual”

En su visita a Argentina, Sergei Brilev, periodista ruso y presidente de la Global Energy Association, compartió su entusiasmo por la posibilidad de que el país participe más activamente en el Premio Global Energy, un reconocimiento internacional que premia la innovación tecnológica en el ámbito energético. En una charla para el programa #PrimeraMañana, resaltó la importancia del premio y el papel que Argentina podría desempeñar en el ámbito global.

“Estamos hablando de 450.000 dólares anuales”, mencionó Brilev al inicio de la entrevista, subrayando la magnitud del premio. “Quiero de todo corazón que Argentina participe de manera más activa en el proceso de postulaciones. En 22 años de existencia, el premio ha sido otorgado a 50 científicos de 16 países, pero los argentinos no han sido protagonistas.”

Brilev no es un extraño para Argentina. “Conozco este país desde el año 88”, recordó. “He visto diferentes Argentinas: la de la hiperinflación, la de la Convertibilidad, y la actual. Pero para mí, este sigue siendo un gran país, con una élite académica muy importante, capaz de ofrecer al mundo innovaciones más allá de lo habitual.”

Uno de los ejemplos que mencionó con orgullo fue el del científico cordobés Horacio Lescano, quien desarrolló un sistema para detectar vibraciones en centrales nucleares. Aunque Lescano no llegó a la lista corta del premio, recibió un diploma honorífico, un reconocimiento que, según Brilev, es igualmente importante. “Hablé con especialistas en el sector nuclear europeo y ellos me dijeron: ‘Ahí está la tecnología que nosotros compraríamos’”, relató.

Destacó la presencia de científicos latinoamericanos en las nominaciones, pero lamentó que la región aún no participe con la fuerza que le gustaría ver. “Latinoamérica está, pero no participa de una manera que a mí me guste en nuestro proceso de postulaciones”, señaló. Entre los científicos reconocidos, mencionó a Rubén Chaer de Uruguay y Adolpho Sol da Costa, del Instituto de Investigaciones Energéticas y Nucleares de Brasil.

El Premio Global Energy cuenta con tres categorías anuales: energía convencional, energía no convencional o alternativa, y nuevas aplicaciones de energía. Sin embargo, aclaró que no se trata de un reconocimiento cualquiera. “Hoy, algunos de nuestros galardonados han recibido luego el Premio Nobel. Por ejemplo, el japonés que inventó la batería de litio para móviles fue uno de ellos”, compartió.

Cuando asumió la dirección de la Global Energy Association hace cinco años, una de sus principales preocupaciones fue la inclusión del Sur Global en el proceso de nominaciones. “Me pregunté: ¿dónde está el mundo en desarrollo? Mi predecesor tenía una visión bastante arrogante, centrada en Europa, Rusia, Japón y Estados Unidos. Pero estamos viviendo en un nuevo mundo, donde los logros científicos en el sur son fundamentales para un desarrollo más sostenible”, afirmó.

Explicó que el comité internacional que otorga el premio está compuesto por 20 científicos de distintos países, encabezados por un Premio Nobel de Corea del Sur. “Pese a los desafíos geopolíticos, seguimos teniendo representantes de Estados Unidos, China, Rusia e Israel”, destacó.

Para Brilev, la clave es clara: “Argentina tiene una comunidad científica de élite y un gran potencial para participar en este proceso. Solo es cuestión de que den el paso y se presenten al premio”.

Con un llamado a la acción, concluyó la entrevista expresando su deseo de ver a más científicos argentinos competir en las futuras ediciones del Premio Global Energy. “Los logros científicos de este país no solo son importantes para Argentina o Sudamérica, sino para todo el planeta”, afirmó.

