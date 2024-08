SENASA advierte irregularidades en la producción y distribución de bioinsumos

En un giro inesperado, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ha emitido un informe oficial dirigido a los productores de Misiones.

En él alertan sobre la ilegalidad de los bioinsumos distribuidos por el Ministerio del Agro, el IMAC y otros organismos provinciales.

Según el informe, estos productos, que se han repartido en las chacras de Misiones durante más de un año, no cuentan con la aprobación de SENASA, no deben llevar su sello y no pueden aplicarse en forma concentrada debido a que en realidad se trata de insecticidas.

El informe revela múltiples irregularidades, incluyendo la prohibición de fabricar estos bioinsumos en Misiones, actividad que actualmente realiza la empresa AgroSustentable en la Biofábrica de Posadas.

Este escándalo ha generado una fuerte polémica política e institucional, con potenciales consecuencias civiles y penales, además de un posible impacto negativo en el ecosistema y el medioambiente de la provincia.

La controversia en torno a los llamados “bioherbicidas” y su capacidad para reemplazar al glifosato parece haber llegado a un punto crítico. SENASA ha dejado claro que estos productos no solo carecen de respaldo legal, sino que también podrían estar afectando gravemente el suelo de Misiones al ser aplicados de manera concentrada, sin respetar las normas básicas de seguridad.

En una comunicación formal enviada a los diputados, SENASA detalló que los bioinsumos en cuestión son fabricados ilegalmente por AgroSustentable, en violación de las regulaciones que establecen que deben ser elaborados únicamente en el establecimiento autorizado en Tucumán.

La empresa BIOINSECT S.R.L., titular de los registros de estos productos, no ha autorizado la fabricación en otro lugar, lo que implica que AgroSustentable y los organismos provinciales estarían incurriendo en graves irregularidades.

La nota enviada por el SENASA, hace referencia al informe solicitado durante una reunión en Buenos Aires el pasado 23 de julio, donde productores agropecuarios misioneros expusieron sus preocupaciones ante las autoridades del organismo nacional.

El documento no solo cuestiona la legalidad de los productos distribuidos, sino que también sugiere un manejo inadecuado que podría tener repercusiones significativas para la provincia.

Respuesta del SENASA

Me dirijo a Usted en referencia a lo solicitado en la reunión mantenida el 23 de julio de 2024 junto con representantes de los diversos sistemas productivos de la provincia de Misiones. En virtud de ello, llevo a su conocimiento que los productos alcanzados por su consulta están registrados por la empresa BIOINSECT S.R.L., la que es titular de los registros que se detallan a continuación:

*N° de registro 41184 – marca BIORETARD – clase de uso: Insecticida – Acaricida – Coadyuvante – Fitorregulador

*N° de Registro 41100 – marca BIOHFRB – clase de uso: Insecticida – Acaricida – Coadyuvante *N° de Registro 41013 – marca BIOINSECT – clase de uso: Insecticida – Acaricida – Coadyuvante

“En virtud que los registros de BIOINSECT S.R.L., están referenciados en el registro de un tercero, el que es elaborado por la empresa autorizante en Tucumán, no deben ser elaborados en otro establecimiento diferente al del registro original de la empresa que autoriza. En caso de ser elaborados en otro establecimiento distinto al de origen, correspondería tramitar otro registro como origen adicional del producto formulado”.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...