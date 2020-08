“Se unió todo el complejo agroindustrial para agregarle valor a las exportaciones”

El canciller Felipe Solá se refirió a las gestiones que lleva adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para crear “una mesa que va a tener que abordar una síntesis del tema” .

El objetivo de la misma es el de confeccionar un proyecto de ley para agregar valor a las exportaciones argentinas para pasar de “unos 66 mil millones a unos 83 mil millones de dólares por año, en el término de dos años».

Además habló del acuerdo con los bonistas y las dos leyes que aprobó anoche el Congreso sobre la reafirmación de la soberanía argentina en Malvinas.

«Lo que ocurrió en el complejo agroindustrial argentino es que se unieron todos y prácticamente no ha quedado nadie afuera. Son 40 y pico de cámaras de todo el interior. Nunca había visto esa unidad de productores y comercializadores en pos de aumentar las exportaciones argentinas. Presentaron un plan en el que asumen un compromiso, que dependerá también de la situación del mercado, de aumentar las exportaciones de unos 66 mil millones a unos 83 mil millones de dólares por año, en dos años», indicó Solá en declaraciones a El Destape Radio sobre el proyecto que organiza la Cancillería con la participación de los Ministerios de Economía, Agroindustria, y Producción.

«El plan es consistente. Hicimos una mesa que en pocos días alumbrará una síntesis del tema y sabremos si se puede hacer un proyecto de ley de estabilidad fiscal, como piden. Este es un armado en la búsqueda de dos cosas que necesitamos: fuentes de trabajo rápidas, sobre todo en el Interior; y aumentar nuestras exportaciones, porque lo que firmamos respecto a la deuda son también obligaciones importantes para el país que postergó y bajó mucho sus obligaciones, pero quedan cuestiones que pagar y son importantes”, manifestó.

“Lo que acabamos de firmar sobre la deuda bajó las obligaciones pero la economía Argentina va a necesitar mejorar la balanza comercial. Si la economía comienza a repuntar van a aumentar las importaciones por la matriz productiva por eso es necesario aumentar las exportaciones.

En relación a las negociaciones que se iniciarán con el FMI, Solá reveló: “Alberto Fernández y Martín Guzmán lograron antes de negociar con los bonistas que el FMI reconociera que la deuda no era sustentable, que era impagable. Lo dijo explícitamente y ahí empezaron a trabajar para lograr un acuerdo con los bonistas”.

“El actual Fondo no es el mismo FMI de siempre, la visión de Kristalina Georgieva no es la misma que la de su antecesora Christine Lagarde. El FMI sabe que le prestó dinero al gobierno Macri que permitió la fuga. Y el reglamento del FMI dice explícitamente que no se puede otorgar créditos que permitan la fuga. Eso produjo el cambio de directora”, afirmó el Canciller.

Por último, se refirió a la Cuestión Malvinas. “Mandamos tres proyectos que tienen relación con el Atlántico Sur y Malvinas. Hoy ya es ley la nueva demarcación de límites de la Plataforma Continental Argentina, una segunda Argentina bajo el agua, inherente y parte indivisible al continente. Estos límites no se detienen en torno a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur porque es un límite de profundidad. Nos amplía posibilidades porque somos dueños del lecho y del subsuelo. La plataforma es más amplia y excede la milla 200. También se hizo ley un Consejo Consultivo sobre Malvinas que incluye a expertos, combatientes, científicos y jefes de los partidos políticos”.

Y continuó: “La tercera ley todavía no sancionada porque ingresó un poco más tarde al Congreso es la modificación a la ley de multas pesqueras, cuyo objetivo es terminar con los ingresos ilegales dentro de las milla 200 de buques, especialmente capturadores de calamar sobre todo del sudeste asiático con excepción de china. En la zona intrusada por los británicos cobran cannon por la pesca, eso también es para nosotros dentro de nuestra zona, pero no los podemos capturar porque sería una acción bélica”.

“Con este proyecto las multas mínimas son, las más baratas, 300 mil litros de gasoil, además, de incautar toda la carga de pesca que tenga internacionalmente y de tener que pagar los gastos de acarreo. Las multas van subiendo en base a si es reincidente, si no se escapó, si no se aviene, si miente, etc. Pudiendo aumentar hasta 5 veces más”, concluyó Solá.