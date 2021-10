Se celebra el Día Nacional del Técnico y presentaron proyecto para la creación del Colegio de Técnicos de Misiones

Este 10 de octubre se celebra como todos los años el Día Nacional del Técnico, por ello acompañando la fecha y con el objeto de jerarquizar a todos los maestros mayor de obras, constructores y demás especialidades técnicas afines a la ingeniería, el Dr. Rafael Pereyra Pigerl presentó un Proyecto de Ley de su autoría para crear el Colegio de Técnicos de la Provincia de Misiones.

Nuestro país tiene una sólida trayectoria en cuanto al desarrollo y fomento de la Educación Técnica, sobre todo impulsada por los gobiernos populares que han visto en el desarrollo de la industria nacional uno de los ejes para la creación de empleo y desarrollo económico de nuestras mayorías.

Esa fecha de 1898 fue cuandose aprobaron los primeros planes de estudio de este tipo de educación, de Mecánica, Química y Construcciones, a partir de un proyecto elaborado por el ingeniero Otto Krause. Al año siguiente Krause fundó la primera escuela industrial de Argentina, la emblemática Escuela Técnica N° 1 “Otto Krause”, ubicada en la Avda. Paseo Colón 650, de la Ciudad de Buenos Aires.

Con la fundación de esta escuela inició una nueva enseñanza ya que proporcionaba “conocimientos acabados, en forma racional y moderna”, estaba basada “en las verdaderas necesidades del país en sus diversas especialidades”, y tenía “una aplicación inmediata en la vida real”, como afirmaba Krause en su discurso durante la apertura.

En la actualidad nuestro país cuenta con cerca de 1700 escuelas técnicas donde se cursa desde Tecnicaturas en Aeronáutica, Mecánica e Informática, hasta en Salud, Gastronomía y Administración. Y también aquellas ligadas al agro, como la Tecnicatura en Producción Agropecuaria.

Por este motivo y para potenciar en la tierra colorada el desarrollo de las carreras técnicas y el reconocimiento de los egresados de las mismas, se hacía necesario considerar el ejercicio profesional a toda actividad técnica, pública o privada en el territorio de la Provincia de Misiones.

Para otorgar el marco jurídico necesario que regule los derechos y deberes de los profesionales técnicos, el Dr. Rafael Pereyra Pigerl, diputado provincial del Bloque del Frente Renovador de la Concordia, presentó un Proyecto de Ley cuya iniciativa propone la creación del Colegio de Técnicos de la Provincia de Misiones.

La misma abarca los a los títulos de Maestro Mayor de Obras, Constructor y demás especialidades técnicas afines a la Ingeniería enmarcados en la Ley Nacional N° 26.058, que fueron expedido por Institutos y Escuelas de Enseñanza Técnica del Estado Nacional, de las Provincias, de las Municipalidades o también establecimientos privados que funcionen en la Nación correspondiente a la Enseñanza Media o Terciaria no Universitaria.

Como referencia es importante decir que en la actualidad los técnicos están matriculados dentre del Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones, que está integrado por Ingenieros con 35 Especialidades y Técnicos con 18 Especialidades.

La composición de esa matrícula se corresponde con que el 63% son Ingenieros (60% Civiles y Construcciones y 40% Especialistas, que incluyen Licenciados en Higiene y seguridad) y los Técnicos representan el 37% (83% Maestro Mayor de Obras y 17% son el resto de las especialidades), haciendo un total de aproximadamente 550 habilitados sobre un padrón histórico de 3500 matriculados, regulados por LEY I – Nº 11 (Antes Decreto Ley 627/72).

La presente iniciativa es el resultado de la solicitud del Maestro Mayor de Obras Fernando Lucero, misionero, quien es Presidente de la Federación Argentina de Técnicos Nacionales, que junto a otros colegas vieron la necesidad de la creación de una agremiación propia de los Técnicos.

Dentro de las consideraciones aportadas que fundamentan la necesidad de tener un Colegio independiente, se encuentra la importancia que se le viene dando a la educación técnica desde la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional 26.058 y en la actualidad con la creación del Consejo Provincial de Educación Técnica y Producción (COPETyP), en la mayoría de las 24 jurisdicciones, con la finalidad de enmarcarse en los propósitos enunciados en la primera, previendo el marco institucional adecuado para vincularse con la Educación Técnico Profesional, y de esta manera estar en condiciones de dar una respuesta adecuada a la comunidad y a los matriculados.

En el articulado del Proyecto de Ley presentado por Pereyra Pigerl se considera ejercicio profesional a toda actividad técnica, pública o privada, que involucre las siguientes tareas como ser:

la prestación de servicios, asesoramiento, estudio, dirección de anteproyectos y proyectos; dirección, conducción y representación técnica, administración, relevamientos de obras de arquitectura, estudios urbanísticos y planeamiento urbano, regional y rural.

la realización de estudios, informes, dictámenes, pericias, consultas, laudos, documentación técnica sobre asuntos específicos de la profesión, ante autoridades judiciales, administrativas y legislativas, o a requerimiento particular.

la dedicación a la investigación, experimentación, ensayos, divulgación técnica o científica y crítica

el ejercicio de la docencia, en cualquiera de los niveles de enseñanza.

En la sesión del jueves pasado se incorporó al Boletín de Asuntos Entrados de la Cámara de Representantes este Proyecto de Ley, Expte Nro. Expte. 58184/21, y que también cuenta con el acompañamiento de dos Legisladores del Bloque del Frente Renovador, la Técnica Laura Duarte y el Técnico Roque Gervasoni.

Cabe agregar que el pasado día jueves 30 de septiembre el MMO y docente Fernando Lucero se reunió con Gilson Berger, subsecretario de Educación Técnica de la provincia, quien le comentó que en Misiones están egresando 2000 técnicos por año de las distintas especialidades,siendo la gran mayoría son Maestros Mayor de Obras y no todos se matriculan.

Además, el Proyecto cuenta con el aval de una gran cantidad de Colegios y Consejos de Técnicos de distintas Provincias.

A continuación, el texto completo del Proyecto de Ley:

CREACIÓN DEL COLEGIO DE TÉCNICOS DE LA PROVINCIA DE MISIONES

PROYECTO DE LEY

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

COLEGIO DE TÉCNICOS DE LA PROVINCIA DE MISIONES

TÍTULO I

CAPÍTULO I

EJERCICIO PROFESIONAL

ARTÍCULO 1.- El ejercicio de la profesión de Técnico en el territorio de la Provincia de Misiones, queda sujeto a las disposiciones de la presente ley, normas reglamentarias, Estatuto, Reglamento Interno, Código de Ética Profesional y por las resoluciones que los órganos del Colegio adopten en el ejercicio de sus atribuciones.

ARTÍCULO 2.- A los fines de esta Ley se considera ejercicio profesional a toda actividad técnica, pública o privada, que importe conforme a las incumbencias pertinentes, atribuciones para desempeñar las siguientes tareas:

1) la prestación de servicios, asesoramiento, estudio, dirección de anteproyectos y proyectos; dirección, conducción y representación técnica, administración, relevamientos de obras de arquitectura, estudios urbanísticos y planeamiento urbano, regional y rural;

2) la realización de estudios, informes, dictámenes, pericias, consultas, laudos, documentación técnica sobre asuntos específicos de la profesión, ante autoridades judiciales, administrativas y legislativas, o a requerimiento particular;

3) la dedicación a la investigación, experimentación, ensayos, divulgación técnica o científica y crítica;

4) el ejercicio de la docencia, en cualquiera de los niveles de enseñanza.

Para poder cumplir las tareas antes mencionadas anteriormente deben encontrarse inscriptos en el Colegio y haber abonado la cuota de colegiación por cada período anual que se establezca.

ARTÍCULO 3.- El ejercicio profesional debe realizarse por la prestación personal de servicios, queda prohibida la cesión del uso del título o firma profesional.

ARTÍCULO 4.- Las empresas que se dediquen a la ejecución de trabajos de carácter público o privado, atinentes a las especialidades comprendidas en la presente Ley, deben contar, por lo menos, con un (1) representante técnico profesional de los comprendidos en la presente ley.

Estas empresas deben inscribirse en el registro que, a tal efecto, debe llevar el Colegio Provincial de Técnicos de Misiones.

ARTÍCULO 5.- Los organismos públicos o privados que intervengan en el control de documentación técnica o ejercicio profesional de los técnicos incluidos en la presente Ley, deben exigir la certificación del Colegio, donde conste que el profesional actuante se encuentra habilitado para realizar la labor encomendada.

CAPÍTULO II

DEBERES Y DERECHOS DEL PROFESIONAL TÉCNICO

ARTÍCULO 6.- Los técnicos matriculados tienen los siguientes deberes y derechos:

1) cumplir estrictamente las normas legales en el ejercicio profesional, las reglamentaciones internas, acuerdos y resoluciones emanados de las autoridades del Colegio;

2) denunciar las transgresiones a las normas de la presente Ley, sus decretos reglamentarios y normas complementarias;

3) percibir, en su totalidad, los honorarios profesionales, con arreglo a las leyes de aranceles vigentes;

4) integrar las Asambleas y concurrir con voz a las sesiones del Consejo Directivo;

5) comunicar, dentro de los treinta (30) días de producido, todo cambio de domicilio real o profesional;

6) emitir su voto en las elecciones y ser electos para desempeñar cargos en los órganos directivos del Colegio;

7) abonar con puntualidad las cuotas de colegiación que obliga la presente ley;

8) utilizar los servicios y dependencias que para beneficio general de sus miembros determine el Colegio;

9) proponer a las autoridades del Colegio las iniciativas que consideren necesarias para el mejor desenvolvimiento institucional;

10) recibir protección jurídico-legal del Colegio mediante asesoramiento, información, representación y respaldo en la defensa de sus derechos e intereses profesionales, ante quien corresponda;

11) colaborar con el Colegio en el desarrollo de su cometido, contribuyendo al prestigio y progreso de la profesión;

12) comparecer ante las autoridades del Colegio cuando le sea requerido.

TITULO II

CAPITULO I

CREACION DEL COLEGIO DE TÉCNICOS DE LA PROVINCIA DE MISIONES

ARTÍCULO 7.- Créase el Colegio de Técnicos de la Provincia de Misiones que tiene a su cargo en su ámbito, el gobierno de la matrícula respectiva, ajustándose a las disposiciones de la presente ley.

El Colegio funcionará con el carácter, derechos y obligaciones de las personas de derecho público no estatal, con domicilio en la ciudad de Posadas.

Prohíbese el uso por asociaciones o entidades particulares de la denominación Colegio de Técnicos de la Provincia de Misiones u otras que por su semejanza puedan inducir a confusiones.

ARTICULO 8.- El Colegio tiene los siguientes objetivos y atribuciones:

1) ejercer el gobierno de la matrícula de los técnicos habilitados;

2) realizar el contralor de la actividad profesional;

3) velar por el cumplimiento de esta Ley, sus decretos reglamentarios y normas complementarias;

4) dictar el Código de Ética Profesional;

5) ejercer el poder de policía sobre las actividades técnicas afines a la presente Ley;

6) propiciar reformas a toda norma referida al ejercicio profesional;

7) intervenir en carácter de árbitro, a requerimiento de los interesados en las cuestiones que se susciten entre los técnicos y sus comitentes;

8) intervenir en arbitraje de amigable componedor en diferencias que se produzcan entre los colegiados, relativas al ejercicio de la profesión, salvo en los casos de juicios o procedimientos especiales;

9) asesorar a los Poderes públicos en asuntos de cualquier naturaleza relacionados con el ejercicio de la profesión de técnico, cuando le sea requerido;

10) asesorar al Poder Judicial acerca de la regulación de los honorarios profesionales, por la actuación de técnicos en peritajes judiciales o extrajudiciales, cuando le sea requerido;

11) representar a los colegiados ante las autoridades públicas o privadas;

12) velar por el prestigio, independencia y respeto del trabajo profesional, y defender y mejorar sus condiciones y retribuciones;

13) establecer el monto y la forma de percepción de las cuotas de matriculación y ejercicio profesional;

14) promover acciones tendientes a asegurar previsionalmente a los matriculados;

15) promover y realizar actividades culturales que contribuyan a la formación de los colegiados;

16) participar en la defensa, valoración y catalogación del patrimonio histórico, arquitectónico, ambiental y cultural:

17) promover la formación de posgrado;

18) integrar organismos profesionales provinciales y nacionales y mantener vinculación con instituciones del país o del extranjero;

19) habilitar delegaciones a propuesta de los matriculados y supervisar el cumplimiento de la Ley y sus disposiciones;

20) controlar y reglamentar la realización de auditorías contables en las Delegaciones;

21) integrar federaciones o entidades profesionales;

22) intervenir delegaciones cuando actúen en cuestiones ajenas a las disposiciones de la presente ley, a los fines de reorganización, por un plazo de sesenta (60) días;

22) todas otras atribuciones necesarias para el cumplimiento de objetivos de interés general y de los fines asignados por esta Ley.

ARTÍCULO 9.- El Colegio tiene capacidad legal para adquirir bienes y enajenarlos a título gratuito u oneroso, aceptar donaciones o legados, contraer préstamos comunes, prendarios o hipotecarios ante instituciones públicas o privadas, con la autorización de los matriculados dada en Asamblea.

ARTÍCULO 10.- El Poder Ejecutivo previa sustanciación del sumario correspondiente y de acuerdo a las leyes de procedimiento administrativo, podrá intervenir al Colegio de Abogados cuando no cumpla sus fines o transgreda normas legales o estatutarias que rigen su organización y funcionamiento.

La intervención se decretará al solo efecto de mantener la continuidad jurídica de la entidad, custodia y administración de sus bienes. El interventor carecerá de funciones o facultades disciplinarias y deberá convocar a elecciones dentro del término de treinta (30) días de asumido su cometido, las que deberán realizarse dentro de los treinta (30) días subsiguientes, a fin de renovar las autoridades cuyos mandatos caducan con la intervención.

CAPÍTULO II

RECURSOS DEL COLEGIO

ARTICULO 11.- El Colegio se forma con los siguientes recursos económicos:

1) derecho de inscripción y re inscripción en la matrícula;

2) cuota ordinaria y extraordinaria que disponga la Asamblea;

3) legados, donaciones y subvenciones;

4) otros ingresos no prohibidos.

CAPITULO III

MATRÍCULA

ARTÍCULO 12.- Son requisitos para la inscripción en la matrícula de Técnico:

1) poseer título de Maestro Mayor de Obras, Constructor y demás especialidades técnicas afines a la Ingeniería enmarcados en la Ley Nacional N° 26.058, expedido por Institutos y Escuelas de Enseñanza Técnica del Estado Nacional, de las Provincias, de las Municipalidades o establecimientos privados que funcionen en la Nación correspondiente a la Enseñanza Media o Terciaria no Universitaria;

2) poseer título expedido por organismos extranjeros revalidados oficialmente o amparados por tratados de reciprocidad o equivalencia;

3) cumplir, los Técnicos diplomados en el extranjero y contratados para actuar en la Provincia, los requisitos que establezcan las normas legales vigentes;

4) no encontrarse afectado por incompatibilidad legal o reglamentaria;

5) cumplir los demás requisitos administrativos que establezcan los reglamentos y normas complementarias que el Colegio dicte.

ARTÍCULO 13.- Son causas para cancelar la inscripción en la matrícula, las siguientes:

1) enfermedad física o mental que inhabilite para el ejercicio de la profesión;

2) muerte del profesional;

3) inhabilitación permanente o transitoria, dispuesta por el Tribunal de Ética;

4) inhabilitación permanente o transitoria, esta última mientras se mantenga, dispuesta en sentencia judicial;

5) solicitud del propio interesado;

6) inhabilitación o incompatibilidad prevista por esta Ley.

La decisión de cancelar, suspender o denegar la inscripción en la matrícula será tomada por el Consejo Directivo mediante el voto de los dos tercios (2/3) de la totalidad de los miembros que lo componen, esta medida es apelable conforme el procedimiento que establezcan el reglamento que en consecuencia dicte el Colegio.

El técnico cuya matrícula haya sido cancelada, podrá presentar nueva solicitud, habiendo probado que desaparecieron las causales que motivaron la cancelación.

CAPÍTULO IV

AUTORIDADES DEL COLEGIO

ARTÍCULO 14.- Los órganos directivos del Colegio son:

1) la Asamblea;

2) el Consejo Directivo;

3) la Comisión Revisora de Cuentas;

4) el Tribunal de Ética.

ARTÍCULO 15.- Para ser miembro de la Comisión Directiva del Colegio y de la Comisión Revisora de Cuentas se requiere pertenecer al Colegio y haber ejercido tres (3) años como mínimo la profesión de técnico dentro de la Provincia.

Para ser miembro del Tribunal de Disciplina se requiere pertenecer al Colegio y haber ejercido seis (6) años como mínimo la profesión en la Provincia.

ARTÍCULO 16.- La revocatoria de los mandatos de los miembros de la Comisión Directiva,

Tribunal de Ética y Revisora de Cuentas puede verificarse con el voto de las dos terceras partes de los presentes en Asamblea Extraordinaria convocada al efecto.

CAPÍTULO V

ASAMBLEA

ARTÍCULO 17.- La Asamblea es la máxima autoridad del Colegio. La integran los técnicos matriculados que tengan la cuota al día, con voz y voto y las autoridades del Colegio.

La Asamblea será presidida por el Presidente del Colegio, el que sólo tendrá voto en caso de empate.

Las asambleas pueden ser de carácter ordinario o extraordinario. Las ordinarias deben convocarse con treinta (30) días de anticipación como mínimo y las extraordinarias con diez (10) días de anticipación, mediante publicación durante tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario provincial de gran circulación, explicitando el Orden del Día.

ARTÍCULO 18.- La Asamblea Anual Ordinaria se reunirá en el lugar, fecha y forma que determine el Reglamento una vez cada año, para tratar la Memoria Anual y el Balance del Ejercicio que cerrará el 31 de Diciembre de cada año, el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el siguiente Ejercicio Económico, tanto para el Colegio Provincial como para las delegaciones, así como también todas las cuestiones de competencia del Colegio incluidos en el Orden del Día. El año cuando corresponda renovar autoridades debe incluirse la correspondiente convocatoria.

ARTÍCULO 19.- La Asamblea Extraordinaria puede ser convocada por el Consejo Directivo o por la Comisión Revisora de Cuentas o a pedido de un veinte por ciento (20%) de los colegiados.

ARTÍCULO 20.- Las Asambleas, Ordinarias o Extraordinarias, sesionarán con la presencia por lo menos dos tercios (2/3) de los matriculados y serán válidas las resoluciones que se adopten por simple mayoría de votos, salvo que por ley se determine un porcentaje mayor.

Transcurrida una (1) hora y no habiendo quórum necesario, las Asambleas se consideran legalmente constituida con los presentes.

CAPÍTULO VI

COMISION DIRECTIVA

ARTÍCULO 21.- El Gobierno del Colegio es ejercido por una (1) Comisión Directiva compuesta por un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero y dos (2) Vocales, los que serán elegidos por el voto directo de los matriculados que figuren el en Padrón Electoral Provincial. Los miembros de la Asamblea ejercen sus funciones ad-honorem y duran en sus funciones tres (3) años, pueden ser reelegidos por dos (2) períodos consecutivos. Los cargos aceptados son irrenunciables, salvo causa debidamente justificada.

ARTÍCULO 22.- Son atribuciones de la Comisión Directiva:

1) resolver las solicitudes de inscripción en la matrícula;

2) atender la vigilancia y registro de las matrículas;

3) vigilar que nadie ejerza ilegalmente la profesión que corresponda a sus colegiados;

4) cumplir y hacer cumplir esta ley y toda norma reglamentaria que en su consecuencia se dicte;

5) convocar a las Asambleas y fijar el Orden del Día; cumplir y hacer cumplir las decisiones;

6) intervenir las Delegaciones en los casos previstos en el artículo 8 inc) 22 de esta ley;

7) solicitar al Tribunal de Ética la aplicación de sanciones a que hubiere lugar y ejecutar las mismas formulando las comunicaciones que correspondan;

8) administrar los bienes del Colegio y proyectar el Presupuesto Anual del Colegio Provincial y de las delegaciones;

9) adquirir bienes y enajenarlos a título gratuito u oneroso, aceptar donaciones o legados, contraer préstamos comunes, prendarios o hipotecarios ante instituciones públicas o privadas, con la autorización de los matriculados dada en Asamblea;

10) representar a los colegiados ante las autoridades administrativas y las entidades públicas o privadas;

11) proyectar las normas y elevarlas a la aprobación de la Asamblea de Matriculados;

12) establecer el monto y la forma de hacer efectivas las cuotas de matriculación y de ejercicio profesional, “ad referendum” de la Asamblea;

13) establecer el plantel básico del personal del Colegio de la Provincia y de las delegaciones y nombrar, renovar y fijar las remuneraciones del personal del Colegio y establecer sus condiciones de trabajo;

14) contratar servicios de profesionales que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de los fines de la Institución, como así convenir sus honorarios;

15) propiciar las medidas y normas tendientes a perfeccionar los beneficios de la seguridad social para los colegiados;

16) gestionar ante las entidades bancarias, beneficios, productos y promociones para los matriculados;

17) expedir los mandatos que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de los fines de la institución;

18) proponer modificaciones al régimen de aranceles y honorarios de sus colegiados y gestionar su aprobación por los poderes públicos;

19) intervenir a solicitud de parte en todo diferendo que surja entre colegiados o entre éstos y sus clientes, sin perjuicio de la intervención que corresponda a la Justicia;

20) celebrar convenios con la Administración Pública o con Instituciones similares, en el cumplimiento de los objetivos del Colegio;

21) editar publicaciones y fundar y mantener bibliotecas con preferencia de material referente a la profesión de sus colegiados;

22) proyectar el Código de Ética Profesional, que debe regular la conducta profesional en sus disposiciones, ad referendum, de la Asamblea;

23) fijar el monto de la multa para el caso de no emitir el voto en las elecciones de autoridades del Colegio;

23) toda otra función administrativa que resulte necesaria.

CAPÍTULO VII

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

ARTÍCULO 23.- La Asamblea elegirá anualmente un (1) Revisor de Cuentas titular y un

(1) suplente que duran en sus funciones tres (3) año y pueden ser nuevamente electos con intervalo de un período .

CAPÍTULO VIII

TRIBUNAL DE ÉTICA

ARTÍCULO 24.- El Tribunal de Ética se compondrá de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes, que serán elegidos por el voto directo de los matriculados, duran tres (3) años en sus funciones y pueden ser reelegidos por dos (2) períodos consecutivos.

ARTÍCULO 25.- Los miembros del Tribunal de Ética no pueden formar parte del Consejo Directivo.

ARTÍCULO 26.- El Tribunal de Ética sesiona válidamente con la presencia de dos (2) de sus miembros. Al entrar en funciones el Tribunal designará de entre sus miembros un (1) Presidente y un (1) Secretario. Deberá sesionar asistido por un (1) Secretario “ad hoc” con título de Abogado.

ARTÍCULO 27.- Los miembros del Tribunal de Ética deben excusarse y podrán ser recusados, cuando concurrieren alguna de las causales previstas en el artículo 17 de la LEY XII – N.º 27 -Código Procesal Civil, Comercial , de Familia y Violencia Familiar de la Provincia de Misiones.

ARTÍCULO 28.- En caso de recusación, excusaciones o licencias de los miembros titulares serán reemplazados provisoriamente por los suplentes. En caso de vacancia definitiva, el suplente que corresponda en el orden de la lista se incorporará al Cuerpo con carácter permanente.

ARTÍCULO 29.- Las decisiones del Tribunal de Ética son tomadas por simple mayoría de los miembros presentes. En caso de empate el Presidente tiene doble voto a ese sólo efecto.

ARTÍCULO 30.- El Tribunal de Ética instruye los sumarios y deben garantizar el derecho de defensa y la apelación, sin perjuicio de las facultades disciplinarias y penales que tienen los tribunales de justicia ordinarios por las leyes generales y especiales.

TÍTULO III

DISPOSICIONES ESPECIALES

CAPITULO I

REGIMEN ELECTORAL

ARTÍCULO 31.- La elección de las autoridades del Colegio se realizará cada tres (3) años, con una anticipación no mayor de quince (15) días a la fecha fijada para realización de la Asamblea Anual Ordinaria. El Consejo Directivo convocará a elecciones con una anticipación no menor de treinta (30) días de la fecha fijada del acto eleccionario, especificando los cargos a cubrir y las disposiciones reglamentarias que regirán el mismo. El acto eleccionario se realizará en forma simultánea en todas las delegaciones.

ARTÍCULO 32.- Las listas que participan en la elección estarán compuestas por un número de candidatos igual al número de cargos a cubrir y deberán ser oficializadas ante la Junta Electoral, hasta veinte (20) días antes de la fecha fijada para el acto. Las listas deberán estar avaladas con las firmas de sus integrantes y patrocinadas por un número no inferior a cincuenta (50) matriculados en condiciones de votar.

ARTÍCULO 33.- El voto es secreto y obligatorio y será emitido personalmente por los matriculados en condiciones de votar, en los lugares establecidos por la Junta Electoral.

Aquellos matriculados que no cumplieren con la obligación de emitir su voto, sin causa debidamente justificada, serán sancionados con una multa que al efecto fija el Consejo Directivo con anterioridad al acto.

ARTÍCULO 34.- Simultáneamente con el llamado a elecciones el Consejo Directivo designará tres (3) matriculados quienes conjuntamente con los apoderados de las listas participantes en el acto, compondrán la Junta Electoral la que tendrá por misión:

1) designar los miembros de las Juntas Electorales de los distritos;

2) organizar al acto electoral y fijar las normas que habrán de adecuarse las Juntas Electorales de Distrito;

3) recibir las actas que se confeccionen en cada Distrito con el escrutinio de los votos emitidos, a efectos del cómputo general;

4) labrar un acta de resultado obtenido por las listas para la elección de autoridades, a efectos de elevar a la Asamblea General Ordinaria, para la proclamación oficial.

ARTÍCULO 35.- Son funciones de las Juntas Electorales de Distrito las siguientes:

1) organizar el acto electoral en el Distrito;

2) controlar el normal desarrollo del acto;

3) realizar el escrutinio de los votos emitidos;

4) labrar un acta del resultado obtenido por cada una de las listas y elevarlas a los efectos de la proclamación de los electos;

5) remitir el acta a la Junta Electoral.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 36.- Dentro de los noventa (90) días de sancionada la presente Ley, el Poder Ejecutivo designará una Junta Electoral presidida por un representante del Ministerio de Gobierno e integrada asimismo por tres (3) técnicos provinciales y un (1) miembro del Consejo Profesional de la Ingeniería, de profesión técnico.

ARTÍCULO 37.- La Junta Electoral deberá convocar a elecciones dentro de los sesenta (60) días de su constitución, con los padrones confeccionados por distritos que a esos efectos proveerá el Consejo Profesional de la Ingeniería.

La imposibilidad de construir algún distrito, no será impedimento.

ARTÍCULO 38.- Las autoridades surgidas de la primera elección, asumirán de pleno derecho y los matriculados quedan excluidos de los alcances de la Ley I – Nº 11 (Antes Decreto Ley 627/72).

ARTICULO 39.- Dentro de los treinta (30) días de haber asumido las autoridades del Colegio de Técnicos de la Provincia de Misiones surgidas de la primera elección se constituirá una Comisión Interprofesional integrada por tres (3) representantes de dicho Colegio y tres (3) representantes del Consejo Profesional de la Ingeniería. La misma deberá determinar, dentro de los noventa (90) días de constituida, la parte proporcional del patrimonio y personal permanente del Consejo Profesional de la Ingeniería que será transferido al Colegio de Técnicos. Las discrepancias en materia patrimonial se resolverán por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran corresponder.

ARTICULO 40.- A partir de la constitución de las autoridades del Colegio, surgidos de la primera elección, el Tribunal de Ética prosigue las actuaciones disciplinarias que estuvieran radicadas ante el Consejo Profesional de la Ingeniería, el que deberá remitirlas al Colegio en el estado en que se encuentren, suspendiéndose, al efecto, todos los plazos procesales por el término de sesenta (60) días hábiles.

ARTICULO 41.- Hasta tanto no se hallen en vigencia las normas que regulen los aranceles de honorarios mínimos son de aplicación transitoria los aranceles actualmente vigentes aplicados por el Consejo Profesional de la Ingeniería, como asimismo, el Código de Ética vigente.

ARTICULO 42.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa propone la creación del Colegio de Técnicos de la Provincia de Misiones. Abarca los títulos de Maestro Mayor de Obras, Constructor y demás especialidades técnicas afines a la Ingeniería enmarcados en la Ley Nacional N° 26.058, expedido por Institutos y Escuelas de Enseñanza Técnica del Estado Nacional, de las Provincias, de las Municipalidades o establecimientos privados que funcionen en la Nación correspondiente a la Enseñanza Media o Terciaria no Universitaria.

En la actualidad los técnicos están matriculados en el Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones que está integrado por Ingenieros con 35 Especialidades y Técnicos con 18 Especialidades. De los Cuales 63% son Ingenieros (60% Civiles y construcciones y 40% Especialistas, incluyen Licenciados en Higiene y seguridad) y los Técnicos 37% (83% MMO y 17% resto), haciendo un total de aproximadamente 550 habilitados sobre un padrón histórico de 3500 matriculados, regulados por LEY I – Nº 11 (Antes Decreto Ley 627/72).

La presente iniciativa es el resultado de la solicitud del misionero MMO Fernando Lucero quien es Presidente de la Federación Argentina de Técnicos Nacionales, que junto a otros colegas ven la necesidad de la creación.

Según nota remitida al suscripto por el mencionado técnico, la necesidad de tener un Colegio independiente está motivada por la importancia que se le viene dando a la educación técnica desde la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional 26.058 y en la actualidad con la creación del Consejo Provincial de Educación Técnica y Producción (COPETyP), en la mayoría de las 24 jurisdicciones, con la finalidad de enmarcarse en los propósitos enunciados en la primera, previendo el marco institucional adecuado para vincularse con la Educación Técnico Profesional, y de esta manera estar en condiciones de dar una respuesta adecuada a la comunidad y a los matriculados.

Sostienen los técnicos que la institución que hoy los nuclea, el Consejo Profesional de la Ingeniería de Misiones (CPAIM), no ha resuelto las distintas problemáticas de la profesión, razón por la cual consideran que, en la búsqueda de superación y crecimiento necesitan un ámbito propio, para el gobierno de la matrícula, la defensa de sus intereses y el fomento del prestigio de su profesión.

Por otra parte, el crecimiento de la profesión en particular ha generado nuevas necesidades que deben hacer frente a temáticas específicas, ellos consideran que al formar parte de un engranaje importante en el desarrollo de la sociedad colaboran orgullosamente en el crecimiento del desarrollo económico de nuestra provincia.

Tener su propio Colegio de Técnicos les permitirá la jerarquización, protagonismo y reconocimiento además de mejores condiciones de competitividad en la labor diaria, beneficiando directamente a los colegas en actividad y a los futuros técnicos.

En la mayoría de las provincias del país ya han sido sancionadas leyes similares:

1) Ley 10.411 del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

2) Ley 10.946 del Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Provincia de Santa Fe.

3) Ley 8816 del Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Entre Ríos.

4) Ley 1452 creación del Colegio Profesional de Técnicos de la Provincia de Formosa.

5) Ley 5426 Creación del Colegio de Técnicos Profesionales de la Provincia de Jujuy.

6) Ley 6729 Creación del Colegio de Técnicos de la Provincia de Mendoza.

7) Ley 7754 Creación del Colegio de Técnicos de la Provincia de Salta.

8) Ley 3311 Creación del Colegio Profesional de Técnicos de Santa Cruz.

9) Ley 595 Creación del Colegio de Técnicos de Tierra del Fuego.

10) Ley 8563 Creación del Colegio de Profesionales Técnicos de la Provincia de Tucumán.

11) Ley 7742 Creación del Colegio de Profesionales Técnicos de la Provincia de Córdoba.

12) Ley 5613 Creación del Consejo Profesional de Técnicos de la Provincia de San Juan.

13) Ley 5085 Creación del Colegio de Profesionales Técnicos de la Provincia de Catamarca.

14) Ley 2988, Creación del Colegio de Técnicos de la provincia de Neuquén, ejemplo imitable de un acuerdo sin precedentes, entre los profesionales del ex Consejo Multidisciplinario que dio como corolario la independencia de tres matriculas, la de los Técnicos, Agrimensores e Ingenieros creándose el Colegio para cada matricula (Ley 2988 Colegio de Técnicos, Ley 2989 Colegio de Agrimensores y la Ley 2990 Colegio de Ingenieros).

15) Ley 2952‐C Creación del Colegio de Técnicos de la provincia del Chaco.

Salvo los Colegios de Técnicos más recientes de Neuquén y del Chaco, los otros colegios se encuentran funcionando desde hace más de 10 años de manera satisfactoria y dando la respuesta que deben tener los profesionales técnicos.

Fernando Lucero, Presidente de la Federación Argentina de Técnicos Nacionales, el día jueves 30 de septiembre se reunió con el Sub Secretario de Educación Técnica de Misiones Gilson Berger quien le comentó que están saliendo 2000 técnicos por año de las distintas especialidades, la gran mayoría son Maestros Mayor de Obras y no todos se matriculan, por ello sería interesante llegar a todos estos jóvenes colegas que hoy no tiene un lugar donde expresarse.

Por estos breves fundamentos y otros que serán vertidos en tiempo oportuno solicito a mis pares su voto afirmativo

foto Raúl Echagüe