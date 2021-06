Relanzan el Plan Mi Moto 2021 del Banco Nación.

Comienza la sexta etapa de Programa Mi Moto, el programa del Banco Nación que permite adquirir una unidad cero kilómetro totalmente financiada en 48 cuotas (cuatro años) y con una tasa bonificada para clientes y no clientes de la entidad. A diferencia de las cinco anteriores, la etapa seis «ampliará el monto a financiar a $250.000», confirmaron desde la entidad financiera, en un comunicado.

Para esta etapa, regirá la misma operatoria que se estableció en las ediciones anteriores. Es decir, una vez pre aprobado el crédito, el cliente dispondrá de 7 días corridos para reservar la moto en la Tienda BNA, una plataforma desarrollada entre el BNA y Nación Servicios -una empresa del grupo Banco Nación-. Esta línea de financiamiento para motos es un proyecto conjunto entre el BNA y el Ministerio de Desarrollo Productivo, que aportó una bonificación de 10 puntos porcentuales anuales de la tasa de interés vigente. Las marcas y modelos de motocicletas disponibles para el programa se pueden consultar en el sitio del banco.

El monto máximo a financiar por usuario es hasta $250.000, a un plazo único de 48 meses y alcanza a todos los usuarios, clientes o no clientes de la entidad. Ese importe no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria (Patentamiento, Fletes, Sellados, etc.). En ésta etapa se incluyó un cupo de préstamos de hasta $ 150 millones destinados a trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), tras el acuerdo que se firmó recientemente entre el gremio, el BNA y el Ministerio de Desarrollo Productivo.

El convenio fue ideado especialmente para los trabajadores de la construcción – uno de los sectores que encabezan la recuperación económica-. Ellos recorren largas distancias en transporte público hasta su lugar de trabajo, lo cual impacta negativamente en los objetivos de distanciamiento social en el marco de la pandemia de COVID-19. Los 40 modelos incluidos en la línea a tasa subsidiada son de fabricación nacional con integración de partes locales, y abarcan actualmente a 15 de las principales marcas del mercado (Honda, Corven, Motomel, Zanella, Gilera, Guerrero, Keller, Brava, Mondial, Benelli, Okinoi, Beta y TVS). De esta manera, se incentiva también la producción local de motocicletas.

Cómo anotarse en el Plan Mi Moto 2021

La gestión de la línea se inicia a través la web del Banco Nación, dónde el cliente será precalificado, luego podrá reservar la moto mediante el link informado en el correo electrónico, lo cual permitirá el acceso a Tienda BNA. Tras la reserva deberá formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en la Sucursal (solo concurren aquellos que cuentan con el crédito pre aprobado). Finalmente, la comercialización de las unidades se realizará a través de la red de concesionarios adheridos al programa a través de la Tienda BNA. Respecto a la tasa de interés, para quienes cobren sus haberes a través del BNA, será de 28,5% en tanto que para el resto de los usuarios será de 37,5%. Una moto de $150.000 pagaría una inicial de $ 6.019,30 en el caso de un cliente que perciba sus haberes en el BNA y para el resto de los clientes la cuota inicial asciende a $7.059,21.

