Reclaman aula satélite, agua y electricidad para la comunidad Tacuapí Mirí de Puerto Mado

0 Compartir Compartir tuitear

El cacique de la comunidad Tacuapí Mirí de Puerto Mado, Francisco Silva, reclamó en Posadas la construcción en su comunidad del aula satélite de la escuela 956, un pedido respaldado por el Proyecto de Comunicación del diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), que solicitó que el Poder Ejecutivo resuelva a través de los organismos pertinentes esa construcción para la comunidad mbya guaraní de Puerto Mado, en el departamento Eldorado.

El pedido a su vez, se respalda en la Resolución 407 del Consejo General de Educación que habilita formalmente el Aula Satélite y afectó un cargo de maestro de grado para diez horas cátedras de Nivel Primario de modalidad común, para cumplir funciones de auxiliar docente indígena.

El cacique Francisco Silva llegó hasta Posadas para insistir con el reclamo. No quiere, dice, que los niños y niñas de Tacuapí Miri atraviesen otro año lectivo estudiando en condiciones paupérrimas.

“Vine a Posadas para reclamar el derecho de mi comunidad a una educación digna. Cuando se aprobó la creación del Aula Satélite celebramos con mucha alegría; pero no vemos que se mueva la construcción. El año pasado por la pandemia nuestros chicos no tuvieron una buena atención educativa y no queremos que eso vuelva a ocurrir este año. También el bloque del PAyS gestionó servicio de agua y energía eléctrica, y el arreglo de los caminos; pero aún no tenemos respuestas”, explicó Silva.

Además del aula satélite, hay otras necesidades. Unas 50 personas de quince familias conforman la comunidad que subsisten por la producción de alimentos de la tierra, ahora afectada por la sequía, y la venta de artesanías.

Para acceder a Tacuapí hay que transitar un camino de difícil acceso. Ahí, las familias se abastecen de agua a través de un arroyo que corre entre los pinos y lo contamina.

Con las lluvias, el agua arrastra tierra y los químicos del suelo pero ante la falta de otro lugar donde abastecerse de agua potable, consumen la que tienen a mano.

A veces, el intendente Roberto Wern (Pays) les provee de agua con camiones cisternas, pero no alcanza.

En cuanto al servicio de energía eléctrica, hay pedidos hechos para que Energía de Misiones SA realice las conexiones para que cuando tengan acceso a la luz, el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento y el Municipio puedan proceder a realizar el pozo y las acciones necesarias para abastecer el servicio de agua apta para consumo humano a la comunidad.

“Autorizan aula, crean el cargo y se olvidan de cumplir”

En la comunidad son 25 los chicos que necesitan estudiar. El año pasado no tuvieron clases por la pandemia de Covid19; la única alternativa es que los chicos concurran a la escuela rural que no es bilingüe, ubicada a cuatro kilómetros de la comunidad.

“La Resolución para crear el Aula Satélite es de marzo del 2016, y el cargo docente es del año pasado. Es inconcebible que pase esto en un tema tan sensible como la educación, porque desde el momento que el CGE habilita el Aula Satélite y designa el cargo, lo razonable es que construyan el edificio escolar, y no dejarlo librado al azar.»

Además indicó, «hablamos con el presidente del Iprodha, Santiago Ros, y el ministro de Educación, Miguel Sedoff, y prometieron ocuparse en agilizar el trámite. Estas familias necesitan agua, luz, camino, y tienen el compromiso del intendente de Mado para realizar las obras del pozo perforado cuando se instale el tendido de cableado de menos de un kilómetro que debe resolver Energía de Misiones”, señaló el diputado del Pays.

Esta comunidad mbya guaraní se asentó en Mado hace siete años. Desde entonces reclaman el Aula Satélite, agua, energía eléctrica y el acceso desde la ruta.

“Por eso, a través de varios proyectos, pedimos a Vialidad Provincial que mejore las condiciones del camino que no está muy lejos de la ruta Nacional 12; a Energía de Misiones que provea el tendido eléctrico, y esto no es nuevo, hay notas desde hace cinco años, y reiterados pedidos del intendente Wern que gestionó ante Emsa, el Consejo de Educación y el Imas, y espera que hagan el tendido para solucionar con el pozo perforado. Es un kilómetro y 200 metros de tendido eléctrico para esas familias, y por supuesto, la construcción de un edificio para el Aula Satélite que les permita el acceso a la educación”, afirmó Sereno.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...