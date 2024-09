Putin propone restringir las exportaciones rusas de uranio, titanio, níquel u otras materias primas

El mandatario enfatizó que las posibles restricciones no deben poner en riesgo el bienestar de Rusia.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dio instrucciones este miércoles al Gobierno del país para que estudie la posibilidad de restringir el suministro de varias materias primas estratégicas a los mercados extranjeros.

Durante una reunión con el Gabinete de ministros, Putin recordó que Rusia ya ha aplicado ciertas limitaciones a las importaciones de productos agrícolas en respuesta a las acciones hostiles de distintos países y planteó que quizás lo mismo podría pasar en el sector industrial.

En este sentido, el mandatario recordó que el país es líder en reservas de una serie de materias primas estratégicas y pidió al primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin que examine la posibilidad de imponer la restricción de exportación de algunas de ellas a los mercados exteriores.

“Mijaíl Vladímirovich [Mishustin], […] eche un vistazo, por favor, a algunos tipos de bienes que suministramos al mercado mundial en grandes cantidades”, dijo Putin. “Estamos restringidos en el suministro de una serie de bienes, pero tal vez deberíamos pensar también en ciertas restricciones”, planteó, añadiendo que entre tales productos podrían incluirse el uranio, el titanio o el níquel.

Sin embargo, el presidente ruso enfatizó que las posibles medidas no deben poner en riesgo el bienestar de Rusia. “En general, si no nos perjudica, podríamos pensar […] en ciertas restricciones de los suministros al mercado exterior, no solo de esos bienes que he mencionado, sino también de algunos otros”, señaló, agregando que algunos países ya disponen de reservas estratégicas.

Agencia RT

Me gusta esto: Me gusta Cargando...