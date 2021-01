Por «gravedad institucional», conceden apelaciones ante Casación por Stornelli y D’Alessio

0 Compartir Compartir tuitear

La Cámara Federal de Mar del Plata concedió, por la «gravedad institucional» del caso, apelaciones presentadas contra la confirmación parcial del procesamiento al fiscal Carlos Stornelli en la causa que investiga espionaje ilegal y extorsiones, a cargo del juez de Dolores Alejo Ramos Padilla.

Con esta decisión, las apelaciones presentadas contra fallos del 11 de diciembre pasado del Tribunal de Apelaciones marplatense, que confirmó de forma parcial el procesamiento a Stornelli, dictó la falta de mérito al periodista Daniel Santoro y ratificó a Ramos Padilla como juez del caso, llegarán a la Cámara Federal de Casación Penal, según resoluciones a las que tuvo acceso Télam.

También se apeló la confirmación parcial del procesamiento con prisión preventiva para el falso abogado detenido Marcelo D Alessio por uno de los hechos de espionaje ilegal e intento de extorsión, entre otros puntos.

La Cámara Federal de Mar del Plata resolvió, en plena feria judicial de enero, admitir las apelaciones porque «en el marco de esta causa se debaten cuestiones que, por sus efectos y connotaciones sociales, efectivamente pueden suscitar una situación de gravedad institucional», concluyeron los jueces Bernardo Bibel y Eduardo Jimenez.

Ambos integran la Cámara en la feria judicial de enero y concedieron las apelaciones que presentaron la defensa de Stornelli y querellantes en el caso como la Unidad de Información Financiera (UIF) contra diferentes puntos de lo resuelto por ese tribunal de revisión.

«Todo aquello que se ha resuelto puede poseer aptitud, por sus efectos, de exceder el mero interés de las partes, para afectar de modo directo a la comunidad», argumentaron los camaristas.

Ante ello, se habilitó «de manera excepcional la instancia casatoria».

El máximo tribunal penal federal del país deberá decidir ahora si acepta revisar las apelaciones o declara inadmisibles los recursos y deja firme lo resuelto en Mar del Plata.

En esta causa ya intervino por otros incidentes la sala II de Casación.

Los fallos de la Cámara de Mar del Plata fueron apelados por la querella de la UIF, la abogada defensora de Stornelli, Raquel Pérez Iglesias, y la fiscalía a cargo de Juan Manuel Pettigiani, entre otros.

La UIF consideró que debe confirmarse la competencia del Juzgado Federal de Dolores en todos los hechos investigados en la causa y planteó que la Cámara, al desmembrar la investigación, se apartó de su propia decisión anterior y realizó una interpretación errónea de las reglas de la competencia, según pudo reconstruir Télam por medio de fuentes judiciales.

En el fallo apelado, a pesar de confirmar la investigación llevada adelante por el juez federal de Dolores, los jueces de la Cámara de Mar del Plata habían ordenado que las maniobras vinculadas a la supuesta manipulación de la causa conocida como GNL sean investigadas en Comodoro Py.

Para la UIF, esa decisión no tuvo en cuenta la multiplicidad de delitos, su pluriofensividad y la concomitancia de distintas jurisdicciones por lo que reclamó que, a los fines de una mejor y más pronta administración de justicia, la causa no sea fragmentada y que la prueba común no deba ser producida nuevamente en un proceso en otra jurisdicción.

