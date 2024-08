Pedro Gómez “Seguimos trabajando para cumplir con la comunidad”

En una entrevista en el programa #PrimeraMañana, Pedro Gómez, intendente de Los Helechos, habló sobre la estructura y la solidez de su equipo de trabajo, así como los desafíos económicos que enfrenta su gestión en su cuarto mandato.

Enfatizó la importancia de contar con un equipo coordinado y comprometido para enfrentar los retos actuales, especialmente en un contexto económico complicado para el sector agropecuario “Nuestro equipo de trabajo ya está bien constituido,” afirmó.

“Contamos con secretarios y coordinadores que están completamente alineados con nuestra visión de gobierno. En particular, el presidente del Concejo Deliberante es una persona de mi total confianza, quien me ha acompañado en mis tres mandatos anteriores y ahora estamos juntos en este cuarto período. Él no solo tiene la experiencia necesaria, sino también las condiciones políticas para ejercer el Ejecutivo, como lo hace actualmente.”

Gómez también abordó las dificultades que enfrentan los agricultores en la región, agravadas por la inestabilidad en los precios de los productos agropecuarios. “Es un momento difícil, sobre todo con la situación de los precios del agro,” reconoció. “Pero, como algunos dirigentes mencionan, muchos colonos decidieron votar por Milei en las elecciones presidenciales, y ahora, como demócratas, debemos respetar esa decisión y seguir adelante hasta que el pueblo decida nuevamente.”

El intendente subrayó la importancia de la estabilidad y la planificación a largo plazo, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. “Estamos trabajando para mantener la estabilidad en nuestro municipio y continuar con los proyectos que hemos iniciado,” explicó. “Es fundamental que sigamos unidos como equipo y que todos los actores involucrados en la gestión pública trabajen de manera coordinada para enfrentar los desafíos que se presenten.”

Escucha la entrevista completa a continuación…

