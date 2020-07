La UTA determinó un Paro total del transporte urbano en Misiones

UTA Misiones adhirió a la medida nacional y hay paro total de colectivos. En municipios como Oberá, el paro inicia a las 22 hs. de este miércoles y por es tiempo indeterminado.

La Unión del Transporte Automotor (UTA) resolvió este miércoles a las 17 horas comenzar un sorpresivo paro de transporte de colectivos a raíz de la falta de pago del aguinaldo y de remanentes salariales de meses previos.

La medida de fuerza era una posibilidad que se barajaba hace varios días y este miércoles se confirmó después de una reunión entre las cámaras empresarias, el gremio nacional y el Ministerio de Trabajo, donde no hubo acuerdo.

En declaraciones a FM Santa María de las Misiones, Horacio Alvez, secretario general de UTA Misiones, explicó que “hay un paro convocado a nivel nacional en todo el interior. Misiones se adhiere por eso le pedimos a la gente que se apure a volver a sus casas porque empezamos a meter los coches adentro.

Agregó que “el paro ya está en marcha. Para que la gente pueda volver a sus casas estamos avisando”.

Es por tiempo indeterminado: “No hay término de tiempo”, aclaró.

Entre las deudas que existen dijo: “sueldo, aguinaldo, hay provincias que no han abonado la totalidad de sueldo y menos el aguinaldo. El dinero (de la Nación) que es para el Interior está demorado. Los empresarios dicen que si no reciben la plata no pagan sueldo”.

Alvez remarcó que en Misiones también hay atrasos de parte de las empresas: “pasa lo mismo, no en todas las medidas pero no cobramos el aguinaldo todavía y hay deudas pendientes mínimas pero hay”.

En Oberá complica aún más la situación

Debido a las medidas sanitarias establecidas por el municipio, en la Capital del Inmigrante solo funcionan las líneas con destino al Hospital Samic y otras pocas alternativas. El paro sorpresivo complica aún más la situación de los que deben utilizar dichas líneas para movilizarse.