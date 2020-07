Para Herrera Ahuad «salir de este tiempo será responsabilidad de todos nosotros»

La Provincia recordó un nuevo aniversario de la Independencia Argentina. El Gobernador encabezó el acto central que se realizó en la ciudad de Puerto Rico.

El gobernador, Oscar Herrera Ahuad presidió el acto central para honrar a los hombres y mujeres que tuvieron la fuerza y la visión de pensar una patria libre. Durante del acto, el Gobernador pronunció un encendido discurso valorando el hecho histórico de la Declaración de la Independencia y haciendo un paralelismo con este tiempo donde resaltó el esfuerzo que hoy está haciendo la sociedad misionera en el marco de una situación de pandemia que atraviesa al planeta. Y habló de un tiempo en el que “nuestra provincia escribe su gran historia, el de una provincia joven, con el 90% de frontera con otros países, que crece y se desarrolla”.

Tras hacer la tradicional ofrenda floral, el mandatario provincial reflexionó sobre la magnitud de los hechos que se plasmaron en 1816. “Este marco es similar al marco que se vivía en Tucumán en aquella época. Eran unas 40 personas las que se reunieron en Tucumán, pero detrás había mucha más gente. Los congresales de Tucumán fueron los responsables políticos, pero detrás de ellos estaba un pueblo revolucionario que se expresaba en las calles, en el Cabildo”, expresó.

Luego, Herrera Ahuad se refirió a los tiempos en los que vivimos hoy, con una situación que nos atraviesa mundialmente. “Salvando las diferencias quiero hacer una comparación con el tiempo en el que vivimos, aunque no estemos peleando con armas, ni tenemos que defendernos de invasiones, hoy nos invade otra realidad, una realidad que tiene que ver con esta enfermedad. Las luchas son diferentes pero tienen el mismo destino, ser libres. Ahora queremos ser libres y poder disfrutar de un ambiente sano. Hoy estamos ante la construcción de una nueva responsabilidad social que tiene que ver con la salud, con el hecho de estar vivos”, resaltó.

“Día tras día debemos continuar con la tarea encomendada, nosotros como funcionarios y la sociedad con responsabilidad que se merece. Me pone feliz que en nuestra provincia podamos celebrar un acto, que podamos reconocer a todos los argentinos el esfuerzo que están haciendo. Y ese esfuerzo es de todos, no es sólo de la política, del que día a día se levanta, construye. De los chicos que están en su casa y que durante mucho tiempo no pudieron salir a jugar a la plaza, ellos también hacen un enorme esfuerzo que hay que reconocerles. También hay que reconocerle al que produce, el que genera valor agregado, a todos”.

En esa misma línea le pido a la sociedad misionera seguir por el camino de la responsabilidad social y continuar con la senda trazada, porque “la responsabilidad es lo que nos mueve y nos va a llevar adelante. El éxito será el éxito de todos los misioneros y salir de este tiempo será responsabilidad de todos nosotros. Por eso, en este 9 de Julio quiero transmitirles un saludo afectuoso a todas las familias misioneras, y les pido que continuemos con esta responsabilidad social para que la Argentina y la humanidad puedan dar vuelta esta página y recobremos el valor más importante de los seres humanos, el valor de la vida”.

El mandatario provincial encabezó el emotivo acto acompañado por el vicegobernador, Carlos Arce y parte de su Gabinete: los ministros de Gobierno, Marcelo Pérez; de Educación, Miguel Sedoff; de Agricultura Familiar, Marta Ferreira; y de Derechos Humanos, Graciela Leyes. Estuvieron presentes en Puerto Rico también el diputado provincial, Martín Cesino; el diputado nacional, Diego Sartori, el intendente local, Carlos Koth, jefes de unidades militares y de seguridad con asiento en la zona.