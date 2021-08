Para el infectólogo Pedro Cahn «no hay vacunas durmiendo la siesta»

El médico infectólogo y asesor presidencial Pedro Cahn aseguró que «no hay vacunas durmiendo la siesta» y destacó la necesidad de generar confianza sobre su efectividad porque «la mejor prueba» de la importancia de la inmunización «es la caída de casos de coronavirus en estos tres meses», con alta circulación de personas en la vía pública.

«En la Argentina están entrando gran cantidad de dosis de vacunas (contra el coronavirus) y la gente tiene que entender que, cuando entran esos containers, empieza un proceso, donde se controla la temperatura, se prepara para enviarlas a las provincias en camiones refrigerados y, cuando llega a la jurisdicción, esta tiene que redistribuir», explicó el médico en diálogo con radio La Red.

En este sentido, remarcó que «no hay vacunas durmiendo la siesta» y sostuvo que, cuando se habla de vacunas, se está hablando de llegar «tanto al centro del país como al Impenetrable del Chaco».

A su vez, Cahn enumeró las estadísticas oficiales que brinda el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte diario de vacunas y aplicaciones.

«El 60% de la población tiene una dosis de vacunas, pero si mira la población objetivo de mayores de 18 años, más del 83% está vacunado con una, aunque no es suficiente; pero más del 77% de mayores de 70 y 60 años tienen esquema de dos dosis y los mayores de 50 años superaron el 60% con dos dosis», dijo.

Tras subrayar que persiste una baja de casos hace doce semanas en la media semanal, lo cual resulta «altamente auspicioso», el infectólogo llamó a «estar atentos» porque aún se desconoce qué impacto tendrá la variante Delta, «que ya circula de forma comunitaria, aunque no es aún cepa predominante».

Al mismo tiempo, en referencia a las vacunas contra el coronavirus, Cahn aseguró que es «muy importante generar confianza» y dijo que la mejor prueba de que son efectivas es que «tenemos miles de millones aplicadas en el mundo y, si hay una caída de casos, y no se debe a las restricciones de circulación sino a que nos estamos vacunando».

Por otro lado, en relación a la posibilidad de que se avance con otras medidas de flexibilización, el médico insistió con advertir sobre «la repercusión» que puede tener la variante Delta en el país y consideró que él sería «prudente» en relación a cualquier decisión que ataña al uso del barbijo: «Yo no me apuraría con el uso del barbijo; sería prudente».

Al ser consultado sobre la posibilidad de aplicar una tercera dosis de vacuna contra la Covid-19, el especialista líder en la lucha contra el virus del VIH dijo que «es probable que necesitemos una revacunación el año que viene».

Sin embargo, aseguró que hablar de una tercera dosis «cuando no tenemos completa la segunda y otros países en África no vacunaron ni al 7% de la población, es una locura» y completó su argumentación: «Por una cuestión solidaria, y porque no se va a terminar la pandemia mientras haya países que no están pudiendo vacunar, porque el virus circula».

Télam