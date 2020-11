Para los Autoconvocados no están dadas las condiciones para la vuelta a clases

A través de un comunicado, Docentes Autoconvocados de Misiones afirma que no están dadas las condiciones sanitarias para el regreso a clases, luego del anuncio del gobierno provincial.

«Desde Autoconvocados creemos que la vuelta a clases por parte del gobierno a las apuradas no es más que “una puesta en escena” y remarcamos la negativa a participar de esta pantomima hasta que no estén aseguradas las condiciones de salud de los trabajadores/as y estudiantes, las condiciones de bioseguridad, higiene, infraestructura, capacitación sobre el protocolo y personal de servicio en todas las escuelas de Misiones», indica el comunicado enviado por Autoconvocados tras conocerse la decisión del regreso a clases presenciales a partir de este miércoles.

«Hoy todo continua como estaba en febrero, estas puestas en escenas no han resuelto los problemas estructurales que tiene el sistema educativo en Misiones, es más creemos que la situación hoy es mucho más compleja pues vemos como los casos de covid-19 se duplican cada dos semanas.

Pedimos al señor gobernador Herrera Ahuad que deje de hacer sobreactuación para intentar mostrar no sé qué, cuando sabemos que en el interior estamos inundados de escuelas ranchos, cuando muchas de las escuelas no contamos con el personal de servicio, pedimos que dejen de actuar y comiencen a trabajar seriamente en el sistema educativo, que realmente inviertan en infraestructura, que garanticen los derechos a los alumnos y docentes. Es sabido que muchos de los alumnos han perdido contacto con la escuela por falta de conectividad y herramientas tecnologicas (Celular, Netbook, Notbook, PC, Tablet, etc). Sumado a que en el interior es sabido la circulación con países vecinos que tienen las personas pasando de un país al otro sin ningún protocolo por pasos internacionales no habilitados.

Ya el gremio nacional CTERA, entre sus resoluciones, se destacó que la vuelta a la presencialidad «dependerá de las condiciones sanitarias y epidemiológicas adecuadas», lo que implica «nula o baja circulación del virus» y que se «garanticen las condiciones de infraestructura, distanciamiento, provisión de materiales de bioseguridad y todo lo previsto en el protocolo elaborado por el Consejo Asesor del Ministerio de Educación de Nación».

Con esta puesta en escena estamos no solo poniendo el riesgo la vida de los docentes misioneros, sino poniendo en riesgo la vida de los alumnos y de toda la familia de estos y de los colegas. Las condiciones de trabajo deben ser seguras, saludables y no degradantes para la dignidad humana, la ley de riesgos laborales establece en su art. 14 informar sobre eventuales riesgos y en ningún momento recibimos capacitación por parte de la patronal.

Ante lo expuesto los DOCENTES AUTOCONVOCADOS DE LA PROVINCIA DE MISIONES, rechazamos la vuelta a clase en estas condiciones y responsabilizamos a las autoridades del gobierno provincial y autoridades educativas de los contagios que puedan existir».

El gobierno de la provincia decidió que los docentes y alumnos vuelvan a las aulas el próximo miércoles 11 de noviembre. Ante este anuncio, la Mesa Provincial de Trabajadores de la Educación en Lucha, MPL, UTEM, CTA, ATE, Agrupaciones Tribuna Docente, CND Conti-Santoro y Docentes Autoconvocados, llamaron a la docencia misionera a No Volver a las escuelas y comunicaron que «NOS DECLARAMOS EN ESTADO DE ALERTA para enfrentar una nueva medida antiobrera».

En otro comunicado, las agrupaciones docentes explican que «La medida se toma de espalda a los trabajadores y sin haber garantizado las condiciones mínimas de higiene en las escuelas, lo que demuestra que a este gobierno poco le interesa el bienestar de los misioneros. La Renovación pretende que las clases regresen sin haber garantizado las condiciones mínimas de seguridad y a escuelas sin porteros, sin agua potable, sin materiales de bioseguridad e higiene. El mismo gobierno que no hizo nada para garantizar las clases virtuales ahora quiere exponer a trabajadores de la educación, a alumnos y a las familias de ambos al peligro sanitario que implica una medida así. Nuevamente tendremos que ser los docentes quiénes de nuestros bolsillos sostengamos las condiciones sanitarias de las escuelas y eso NO VAMOS A FINANCIAR».

«Sin agua potable, sin porteros, sin baños en condiciones, Sin alcohol, sin posibilidad de distanciamiento, sin presupuesto para comprar elementos de bioseguridad e higiene, los trabajadores de la Educación de Misiones No volvemos a las aulas», afirman desde la Mesa Provincial de Trabajadores de la Educación en Lucha.

