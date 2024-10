Okulovich cerró una gran carrera con el 5° puesto en San Juan

El piloto obereño logró un destacado resultado en la Clase 3 de TN disputado en el Circuito San Juan Villicum por la décima fecha del Campeonato 2024. Había largado décimo en la final del domingo.

El obereño Carlos Okulovich logró un más que destacado 5° puesto en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional. La décima fecha se disputó en el Circuito San Juan Villicum.

Después del cuarto puesto en la segunda serie, partió en la final desde el décimo cajón de la grilla. El punto de partida para la ascendente carrera fue una buena largada. Así, en la primera vuelta se acomodó en la séptima posición.

A partir de ahí construyó una carrera prolija, con un ritmo conservador, cuidando el auto del desgaste generado por el calor sanjuanino. Tras superar a Lucas Vicino (Corolla), se mantuvo sexto desde la vuelta 6 hasta la 15, cuando el mendocino recuperó la posición.

Durante una final intensa que tuvo tres interrupciones por el Pace Car, no fue perjudicado por ninguna situación en la pista y sobre el cierre aprovechó distintas circunstancias que padecieron sus colegas para asegurarse el 5º puesto. El triunfo fue para Fabián Yannantuoni (Tipo).

De esa manera, el piloto misionero volvió a mostrarse competitivo, mezclado entre los principales protagonistas de la categoría y repitió el resultado que había obtenido en la 7ª fecha del campeonato disputada en San Nicolás.

“Quería un podio y faltó poco, de todos modos, el resultado me deja contento porque estamos siendo protagonistas con el auto siempre mezclado entre los de punta. Falta muy poquito para poder tener el auto para pelear la carrera, estamos más cerca, hay que seguir trabajando”, expresó Carlitos.

Luego, profundizó en algunos detalles de las carreras. “En la serie no tuvimos suerte porque de haber terminado un poquito mejor, largaba la final algunas posiciones más adelante y ahí podía pelear por un podio”, admitió.

También contó que “para la final hicimos unos cambios con la idea de mejorar el auto, aunque no quedó muy bien, no pegamos el salto que pretendíamos. No frenaba bien y eso me costó un poco. También sufrí con el aceite que perdía el auto de Santero”.

Ahora, el piloto obereño se ubica 15º en las posiciones del campeonato con 123.5 puntos y encarará las últimas dos fechas con la intención de lograr la victoria. La próxima será el 16 y 17 de noviembre en el autódromo de Concordia, Entre Ríos.

Canal 12

Me gusta esto: Me gusta Cargando...