Noctumbria, por Jorge Otero

Aturdido e inmóvil, por tamaña explosión, veía pasar borrosamente animales y deidades empapadas de sangre, polvo y vestiduras rasgadas. Cada pestañeo mío parecía la maza constante que castiga al cincel, ahora sé que eso abisma y ralentiza.

Como sostén, la Caá-Yari y Tritón conformaron un vástago mutuo. El Lobizón en cuatro patas masticaba copiosa sangre que bullía de su boca, y arrojaba zarpazos al aire, quizás como defensa ante cierto enemigo alucinado.

Vi caminar la muerte tambaleándose, y aunque me ofreció su trémula mano, no pude asirla a pesar de procurar con esfuerzo mover algún dedo. Tras su inútil gesto, siguió hasta la puerta que empecé a entrever. Allí estaba Casandra, en la entrada de la fiesta. La misma que me trajo a esta mohosa prisión.

A pesar de equivocarme, más de una vez, en los accesos laterales de la ruta, pude llegar al lugar que hace unos años atrás fue un establecimiento yerbatero abandonado, cuyos mitos abrumaban a los lugareños. La iluminación al estilo de bohemia kermés guiaba hacia el enorme galpón, próximo a la marmórea mansión de una vieja familia potentada, la cual gozaba hasta de mazmorras para atormentar a la rebelde servidumbre, que de tanto en tanto pretendía alzarse contra sus amos.

Me recibió Lucila vestida como la distinguida Casandra. Abrió sus brazos, y aunque gritó -bienvenido a Noctumbria-, apenas la oí. ¡Qué gusto, mi querida profetiza!- halagando su certera elección. Abrazados caminamos en silencio hasta la mesa de tragos, un hombre en toga me sirvió el abundante negroni que bebí en unos segundos. Casandra insinuó al romano otra dosis de la bebida; entonces repetí el procedimiento, más un cigarrillo de hierba, compartido con mi acompañante.

Mencionó, mientras colgaba de mi cuello y en puntas de pie mordía mi oreja, que antes de conocer a Martín – el que está vestido de Apolo- debíamos pasar por la carpa de las ninfas. Cuando pude apreciar nuestro entorno estábamos en el medio de la pista, rodeados por divinidades egipcias, latinas, nórdicas; un personaje de leyenda local, cuyo nombre ya recordaré, se arrodillaba libidinosamente ante su pareja. Aparecían y desaparecían en esa etérea pista que despedía flashes fotográficos.

Se acercó un engendro de Yasy Yateré con colmillos. Con la boca pintada de rosa fluorescente, me hizo ingerir una pastilla y pasó salvajemente la lengua por los labios de Casandra. Tomó nuestras manos, guiándonos hacía la cúpula de plástico trasparente, empañada por el contundente calor de los cuerpos. Desnudas las jadeantes ninfas tendían sus brazas hacía nosotros, por sus gemidos masculinos y femeninos imaginé un coro de tiempos remotos, de las enciclopedias prohibidas por los puritanos que hablaban de blasfemias. Hoy lo recuerdo con más claridad que semanas atrás. Me recostaron en una reposera y al instante se encimaron sobre mí, sentía las uñas que rasgaban mis piernas, mi pelvis y mi torso, cientos de lanzas llegando al mismo tiempo a su objetivo. Cuando empecé a sentirme molesto, Apolo apartó al ninfeo elenco para llevarme con Casandra. -¿Tenían que ir allí antes de presentármelo?, le hubiera advertido-, mi acompañante lo escuchaba con los labios apretados, le ofrecía la mejilla y mantenía la mirada perdida en algún punto del lugar. Apenas le devolvió el humo del cigarrillo en su rostro, como si no le importara. Diferí el momento con Apolo, por el mareo y la sequedad de mi garganta. Por eso procuré cerveza, mientras deducía que el dueño de la fiesta recriminaba a una Casandra que parecía perdida por la música, el influjo del alcohol, la hierba y demás sustancias.

Para reposar me senté en la rama de un antiguo árbol a fumar y terminar mi tercera lata consecutiva. Un poco más arriba, desplomada en otra rama, Isis disparó en una rara lengua ese caudaloso soliloquio, del cual fui un ocasional testigo. Al quedar en silencio, prorrumpí -pensar que Nefertiti te rogaba sus deseos-. Inconmovible, tras unos minutos de silencio, con su voz carrasposa cantó -¿ves aquella luz lejana entre los árboles? Allí hay otro galpón como éste. Detrás, enterraban a sus muertos. Desde ese lugar llegó caminando Yum Kimil, con un insoportable hedor, vestido de jaguar y calavera. Con todo, permití sus denodadas caricias en mi espalda, y leves mordeduras en mis hombros.- Ignoro si divagaba ella o yo, porque al instante recitaba –Soy un grotesco invento de la guerra/ que suena en las tabernas costaneras.– de “El violin del diablo” de González Tuñón, como si todo fluyera con ligereza a través del mismo relato iniciado minutos atrás. -Tenemos que conocerlo- reclamé cansado de solo escuchar. -Eso no depende de nuestra voluntad-, contestó.

Fui tras Casandra que estaba parada en un parlante hablando por el micrófono, agitando a los invitados con sus pesimistas auspicios. Apolo logró que el Dj la silenciara, la ayudé a bajar de su alucinado púlpito y nos desplazamos hacia la mesa donde mojé su cara con agua helada de un lujoso balde que mantenía las botellas frías. También me di una dosis. En pocos segundos, la perdí nuevamente, un joven que lucía uniforme de presidiario de serie estadounidense y máscara de algún canino animal, puso en mi cara un cargado vaso de whisky, que parecía un farol de bodegón arrabalero. Le agradecí con cierta eficacia –muy amable, silvestre rufián!-.

Casandra gritaba desde un depósito, hacía señas para que abandonara a mi compañero de trago. Al tiempo ingresé a la habitación de chapa, donde ella abría y cerraba las garrafas de gas -adoro este olor, desde niña siempre vivía en la casilla-, le respondí que era muy peligroso hacer eso, a lo que ella interrumpió -escúchame, necesito de tu ayuda, tal vez corra riesgo mi trabajo. Tengo que hablar con él, hace rato nos viste enojados. Por favor, para esto tenés que ser meticuloso. Te explico, primero esperás 15 minutos, luego cogés una de esas flores rojas y se la entregás, decile que lo espero aquí, que no demore. Quedate tranquilo, vendrá, es un juego secreto entre ambos-. Mi mano apretó su brazo, pese a mi debilidad etílica, y le dije que había enloquecido -¿en una casilla de gas?-. Ella rompió con una carcajada estruendosa -no seas boludo, las garrafas están vacías, las cargadas están en la casilla del lado de la cocina a más de 50 metros… Tan inconsciente no soy, dale, andá a decirle-.

Esperé los minutos dispuestos, entregué la flor y Apolo se dirigió inclinando el paso adonde lo esperaba mi compañera. Fue la última imagen antes de abrir los ojos en medio de los gritos, el fuego y los cuerpos. Casandra se acercó desde la puerta y me habló al oído – en las mazmorras de este lugar, fueron asolados y torturados mis ancestros, gracias a vos, los inquisidores han recibido su castigo ¡Su progenie se encuentra extinta!-.

Cuando me pusieron en la camilla, escuché que ella entre llantos me culpaba por la explosión, por la trampa urdida para quitarle la vida a Martín Velasco. No podía hablar, no podía defenderme

Jorge Otero