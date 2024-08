Serguéi Bochenko habló de la presencia de instructores occidentales en el campo de batalla, que participaron en la planeación del ataque a Kursk.

El Ministerio de Defensa ruso ha publicado este viernes un video en el que un militar ucraniano capturado describe el trato que recibía en el Ejército de su país.

Según el hombre, llamado Serguéi Bochenko, se presentó en la oficina de alistamiento militar, le dieron una citación y se lo llevaron inmediatamente al frente, sin permitirle siquiera ir a casa a recoger sus cosas. Además, aseguró que solo se les avisó con 45 minutos de antelación que participarían en la incursión a la provincia rusa de Kursk. “Nos enteramos en el último momento. Supongo que no querían que nos dispersáramos. Mucha gente huyó, mucha gente”, expresó.

Bochenko reveló que en la planeación de la invasión a Kursk tuvieron rol importante los instructores occidentales. “Oí de nuestro comando que lo planearon con instructores occidentales, ellos estaban a cargo. Los conocí en el campo de batalla […] Hablaban en un idioma extranjero”, relató.

El militar contó que les dieron una ración de comida seca para un par de días y no permitieron llevar más que una ración de agua. “Así que no había ni agua ni comida”, denunció. El hombre también mencionó que vio un gran número de equipos destruidos y militares ucranianos muertos en la zona. “Al cruzar la frontera, vi una gran cantidad de equipos quemados, muchos cadáveres no retirados [del campo de batalla]. Muchas ambulancias viajaban en dirección contraria”, describió.

También dijo que había saqueos y malos tratos a la población local, y que los militares ucranianos cometían a menudo atrocidades. Bochenko advirtió de que, en su opinión, Kiev se enfrentará a una “derrota inminente”. “No entendemos por qué entramos en el territorio de otro Estado. Una cosa es defendernos, es comprensible desde cierto punto de vista, pero entrar en otro Estado daba miedo”, aseveró.

El soldado cree que la situación actual fue provocada por los “socios occidentales” de Kiev, que involucraron a su país en el conflicto. El hombre dijo que, culturalmente, Rusia es un país mucho más cercano a él, ya que él mismo habla ruso en la vida cotidiana y no entiende por qué el pueblo ucraniano necesita este conflicto. “Quiero dirigirme a mis cuñados y a todos los que luchan en el bando ucraniano. Chicos, ¡basta! Esta no es nuestra guerra. Ya ven cómo acaba para nosotros. Cientos de miles de muertos. No hay salida. Nos alimentan constantemente con armas y nos lanzan al matadero. No tiene sentido”, concluyó.

