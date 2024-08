Milei sostuvo el veto en la Bolsa de Comercio de Rosario

“No voy a dejar pasar ni un milímetro a los degenerados fiscales”, aseguró Milei en la ceremonia por el 140° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

A la espera de que se publique el veto presidencial a los aumentos a jubilados aprobados en el Congreso, Javier Milei protagoniza el 140 aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Es la segunda visita del Presidente a la ciudad tras su participación en la conmemoración por el Día de la Bandera El jefe de Estado está acompañado de su hermana, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y su pareja, Amalia “Yuyito” González.

En cuanto al aumento aprobado, Javier Milei consideró que “los jubilados están muchísimo mejor que antes” y remarcó “dije que lo iba a vetar y efectivamente lo veté. Mi palabra no se negocia”, sostuvo

“No voy a dejar pasar ni un milímetro a los degenerados fiscales que quieren tener beneficios para la casta política”, enfatizó. “Si ustedes quieren una buena política social, la mejor es bajar la inflación”, consideró.

“Tenía otro discurso, pero como en la Argentina pasan cosas tuve que modificarlo”, inició Javier Milei y apuntó que el incremento a jubilaciones es “un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda, que le cuesta a los argentinos USD 370.000 millones, arruinándole la vida a las generaciones futuras”.

“¿Pretendían que no vetara semejante disparate? Vine acá para poner el pellejo para salvar a la Argentina, no para hundirla”, agregó Milei y advirtió que, con el aumento de jubilaciones, se generaría “impuesto inflacionario, riesgo país por las nubes o aumento de la presión fiscal explícita”.

A su vez, afirmó que su Gobierno tiene “la mejor perfomance fiscal de la historia argentina” y destacó la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones: “Este plan está dando resultado y hemos bajado la inflación, por eso la basura de la casta política quiere rompernos el equilibrio fiscal porque si sale bien se les terminó el curro”, disparó.

“Es obvio que no iba a llegar al poder en condiciones normales; no iba a llegar a Presidente si vivíamos en Suiza”, ironizó Javier Milei que volvió a prometer que “si los ingresos pasan a un escalón más alto, voy a bajar los impuestos” y además prometió “construir un Presupuesto neutral frente a la inflación, porque no nos va a provocar un descalce”.

Para milei los kirchneristas “han arruinado” a los jubilados

El presidente Javier Milei pidió “mirar a los kirchneristas” para saber “quiénes han arruinado a los jubilados”, y acusó a la gestión de ese espacio político de haber cometido la “irresponsabilidad” de haber “jubilado a personas sin aportes”.

En tanto, el mandatario volvió a recordar que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también “vetó el 82 por ciento móvil” de las jubilaciones en 2010, por lo que, dijo, “no resiste el archivo”.

Amenaza de bomba antes de la llegada de Milei

El edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario, recibió una amenaza de bomba, por lo que tuvo que ser evacuado antes de la llegada del presidente.

Nunca se puso en duda la participación del mandatario, pero se retrasó su intervención para fortalecer las medidas de seguridad.

La amenaza se produjo pasadas las 15, 3 horas antes de la llegada del jefe de Estado a Rosario para participar de acto por los 140 años de la Bolsa de Comercio, informó la radio LT3.

Por el operativo se produjo un corte total sobre la avenida Corrientes, en la intersección de Córdoba, donde se ubica el edificio. El director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Servio, señaló que se siguieron los protocolos correspondientes tras la amenaza.

A su vez, el aeropuerto Islas Malvinas de la ciudad de Rosario también recibió una amenaza de este tipo y debió activar el protocolo.

