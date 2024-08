Más de 700 estudiantes compartieron la charla “Historias para motivar”

Gran participación de los jóvenes de Oberá, Alvear, Campo Ramón, quienes asistieron de la charla que brindó el periodista Guillermo Favale.

Sobre su testimonio de vida. Los estudiantes aprovecharon el espacio para hacerle preguntas al periodista que los motivo a soñar en grande.

Favale habló ante la multitud sobre su historia y la relación con las sustancias y la importancia de tomar conciencia de los problemas y que acudió a un profesional que lo ayudo a ver su problema para enfrentarlo, sumado a que su familia le ayudó mucho dándole contención.

En declaraciones a la prensa, el periodista mencionó como llego a Oberá, para brindar la charla, “es algo que se dio naturalmente de hecho estoy en Misiones porque Caro me escribió por Instagram un día, no la conocía y nada le conteste, me contestó me dijo ¿queres venir?, voy no tengo ningún problema, le dije después de mi cumpleaños el 14 y 15 de agosto”.

Estas presentaciones se empezaron a dar, luego de su paso por el programa de Gastón Pauls, Seres Libres, dónde Favale, pensó que iba a ser la primera y última vez que contaba su historia, pero tal fue la repercusión que lo contactaron para dar su testimonio de vida.

Entre los estudiantes, Lautaro de la Epet Nº 3, dio su opinión sobre la charla, “hoy en día hay muchas adicciones, los cigarrillos electrónicos están muy presentes inclusos en menores, yo creo que esta charla sirve para que nos concienticemos sobre lo que estamos viviendo, de que es tan fácil es entrar en una adicción y que tan difícil es salir de ella”

El joven, además manifestó que estas charlas tienen que repetirse como mínimo 2 veces al año, principalmente para fortalecer a quienes están en pleno desarrollo de su vida.

