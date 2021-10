Marcos copó al público con su presentación en el escenario mayor de la 41° FNI

El lunes, el intérprete y cantautor Marcos Paiva se presentó en el escenario mayor del Parque de las Naciones con sus canciones folklóricas y regionales.

El músico obereño oriundo de Campo Grande Marcos Paiva, deleitó el lunes sus canciones regionales a un público emocionado en el Norgus Jacob en un clima de fiesta que quedó con sabor a más. Esta fue su primera presentación como solista en el escenario mayor del Parque de las Naciones en el marco de la 41ª Fiesta Nacional del Inmigrante.

«Simplemente quiero decirles de corazón “Gracias” a todos por formar parte de esta noche tan especial. Nos volveremos a encontrar muy pronto para seguir cantando juntos!!» fueron las palabras de agradecimiento que compartió Marcos en sus redes sociales.

Buen balance en los primeros días

Los primeros días de la Fiesta no fueron beneficiados por las condiciones climáticas, sin embargo coincidieron los presidentes de las colectividades Alemana, Países Árabes, Polaca y Portuguesa, que fue acorde a las expectativas y coincidieron en la visible necesidad de las personas de participar.

“Nos fue bastante bien, no podemos quejarnos, tuvimos apoyo de la gente con buena asistencia. No es un momento fácil, pero la gente estaba desesperada por disfrutar y lo está haciendo. Veo en general esa necesidad de salir y reencontrarse. Los números veremos al final, esperamos que el clima ayude. Todos los días tendremos una orquesta, además del chopp y platos típicos, con la alegría alemana” señaló Carlos Jost, presidente de la Colectividad Alemana.

Por su parte, Alejandro Quesini, presidente de la Colectividad de los Países Árabes, aseguró que a pesar de los inconvenientes con la caída de árboles sobre la casa, poco tiempo antes de la confirmación de la realización de la Fiesta, la esencia de los árabes se mantiene intacta.

“Estamos bien, a pesar del clima que no acompañó, dentro de todo bien. Estamos sacando unos tragos nuevos de los países que representamos. La idea es promocionar, tuvimos buena aceptación hasta ahora” comentó y agregó “las ganas siempre están, después de todo lo que pasamos acá estamos, felices de estar en una nueva edición de la Fiesta. Nada va a cambiar el entusiasmo, ganas y amor por la Colectividad. Creemos que los números van a cerrar, tenemos al shawarma como nuestra estrella y las empanadas árabes que siempre salen, ahora sumamos los tragos que ya tienen su éxito”.

Para Mario Techeira, presidente de la Colectividad Portuguesa, el protocolo les dio mayor tranquilidad, ya que no hay aglomeraciones y lo importante es poder pagar las cuentas al final. “Nos fue bien gracias a Dios, no a pleno pero siempre con clientes, así que estamos bien. Esperando el fin de semana. No nos podemos quejar, trabajamos tranquilos y preparados para mayor demanda. Nuestro espacio es chico y esto nos permite atender mejor. Estamos trabajando para que cierren los números, no esperamos ganar, pero si pagar todas las deudas” indicó y recordó que el proyecto de la Casa sigue firme. “A futuro seguiremos la construcción que va lentamente de acuerdo al dinero que tenemos. Esperamos con la Confederación de Colectividades conseguir algún apoyo”.

La Colectividad Polaca, con facilidades de pago como novedad. “Las expectativas se cumplen, lamentablemente tuvimos lluvia otra vez, pero mejor incluso que la última edición. Se nota que la gente quiere salir, después de tanto tiempo encerrados. El domingo a pesar de la lluvia nos sorprendió la cantidad de gente que tuvimos. Tenemos el beneficio de pago con tarjetas de débito, crédito e incluso en tres cuotas” manifestó Julio Lewtak, presidente de la misma. También reconoció que el primer día sin desfile y entrada gratuita generó otra realidad a la acostumbrada. “Fue arrancar de cero el primer día al no tener el desfile” opinó.

Federación con lectura acorde a las Colectividades

Marta Wieremiey, presidente de la Federación de Colectividades, confesó que el contacto con cada colectividad es permanente por parte de la Comisión Directiva. “Hasta ahora todo muy positivo porque desarrollamos todas las actividades programadas. Esa misma evaluación la hicimos con todos los presidentes, recorriendo las casas. El costo diferenciado fue positivo con Karina, así que estamos contentos, esperamos que el viernes sea igual con el Chango Spaciuk, el sábado con Amar Azul y el domingo con Bien Argentino” comentó.

Se vienen días fuertes sustentados en los feriados del viernes 8 y lunes 11. “El jueves será importante por el feriado, además será una noche especial, por la elección de la Reina. Todo el predio tiene algo para ofrecer. Queremos ser prolijos en los horarios en los diferentes escenarios y creemos que será más intenso lo que viene” subrayó.

El Aire de Integración