Las Ferias Francas celebraron sus Bodas de Plata

25 años pasaron desde aquella iniciativa que surgió en Oberá y se replicó al resto de la provincia y luego a todo el País, siendo un ejemplo de trabajo en conjunto de los productores que desde 1995 aún siguen involucrados y participando activamente de la Feria Franca de Oberá.

Por ello, este miércoles se llevó a cabo un festejo con diversas actividades a lo largo de toda una jornada. Los feriantes se dieron cita en su lugar de siempre, donde inició todo, la plazoleta República del Uruguay (cercana al Barrio Krausse), a la que hoy todos conocen como “Plazoleta de la Feria Franca o de los Feriantes”. Tal es la integridad que han logrado. Temprano compartieron un desayuno, mientras realizaban su actividad de todos los miércoles. Otro momento importante fue cuando, cerca del mediodía, cantaron el Feliz cumpleaños y cortaron la torta. Momentos después, llegó el vicegobernador de la provincia, Carlos Arce, para encabezar el acto formal, acompañado del intendente de Oberá Carlos Fernández y el presidente de las Ferias Francas, Ricardo Hoff, entre otras autoridades provinciales y locales.

Las autoridades, de manera conjunta realizaron el descubrimiento de una placa que homenajea a los pioneros de esta actividad como Eugenio Kasalaba, Marina Santander y Lucia Petry. Asimismo, se entregaron reconocimientos a los primeros feriantes y productores que aún siguen trabajando. Además, el Gobierno Provincial, hizo entrega de un subsidio para la realización de obras para mejorar la feria.

“Cuesta no emocionarse y ser objetivo en estas cosas. El año pasado soñamos con estas bodas de plata y hoy estamos acá. Agradecer porque ese sábado 26 de agosto de 1995 estos siete productores nos enseñaron el camino, vinieron acá y en dos horas vendieron todos sus productos. Ese sábado fue un día muy lindo pero después lo hicieron con lluvia, con frío, al aire libre. Hoy, que se hayan mejorado algunas cosas, es mérito todo suyo. Ustedes son los que nos marcaron el camino que teníamos y tenemos que recorrer y que hoy tres mil familias misioneras vivan de la feria y que los más de 25 mil productores que tenemos en la provincia alimenten a más de 600 mil familias misioneras es algo que me llena el pecho y nos enorgullece a todos”, resaltó el Vicegobernador. Arce también recordó que “Misiones es la primera del país que tiene Feria Franca, y quiero que siga siendo la mejor y la más grande”.



“Ustedes son nuestra mayor fortaleza y riqueza”

Por su parte, la Ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreyra, destacó varios aspectos importantes en la historia de esta Feria Franca, entre ellos el papel de la mujer y de los jóvenes colonos que estudian y se capacitan pero regresan a sus chacras para que sus familias puedan seguir creciendo.

“Solo podemos brindar palabras de gratitud a estas siete familias que comenzaron, a las instituciones que acompañaron, porque sin darse cuenta sembraron lo que hoy ponemos en la agenda y trabajando”, indicó la funcionaria. Agregó además, “estos agricultores visibilizaron al sector de los pequeños agricultores y pusieron en la agenda de gobierno el trabajo que hacen, que es producir alimentos. Cuando preguntan desde cuando la provincia viene hablando de soberanía alimentaria, la respuesta es desde el 26 de agosto de 1995”.

Ferreyra remarcó que “los más de 30 mil agricultores que tiene nuestra provincia, lejos de ser una pobreza, constituyen nuestra mayor riqueza. En la década del 90, nuestra provincia era considerada de servicios, el agricultor no existía, sin embargo estaba en el fondo de las colonias y de sus chacras, produciendo invisibilizados”.

“Hoy es un hecho común y corriente ir a las Ferias. El 100% de los misioneros eligen productos de la chacra. Es el producto del esfuerzo de tantos agricultores que hacen alimentos”, afirmó. Además, remarcó el mensaje que dejaron los feriantes, “comenzaron a organizarse y eso es un mensaje para el hoy. Nuestras chacras tienen un sinnúmero de productos, son diversificadas, también nos dejaron ese mensaje, que no se puede vivir del monocultivo”. Y continuó diciendo, “Detrás de cada uno de ustedes hay un sinnúmero de acontecimientos y de historias. Sus hijos y sus nietos siguieron sus caminos, también están comercializando pero no dejaron de estudiar. Soñamos que los jóvenes de las chacras se queden allí, que produzcan alimentos con las tecnologías de estos tiempos. Muchos pudieron pagar el estudio de sus hijos con lo que comercializaron”.

Para finalizar, expresó: “El gobierno de la provincia tiene claro que ustedes son nuestra mayor fortaleza y por eso nuestro compromiso es que las chacras sigan creciendo”.