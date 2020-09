“La sostenibilidad de la deuda en dólares ha sido restaurada”

Esta tarde el Ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó una conferencia en el Microcine del Palacio de Hacienda, en donde anunció que Argentina logró reestructurar el 98,8% de la deuda emitida bajo ley argentina, que equivalía a un monto de US$ 41.715 millones.

“Esto se ha hecho respetando la premisa de tratamiento equitativo. Se ha tratado de una forma similar a la deuda emitida bajo ley extranjera y a la ley emitida bajo ley argentina, cuidando de ese modo a nuestra propia ley y sentando condiciones para que haya un desarrollo de mercado de ahorro, de financiamiento de capitales bajo nuestra propia ley, que es algo que necesitamos para los objetivos de desarrollo”, remarcó el ministro.

El ministro de Economía detalló que se logró reducir la tasa de interés promedio de 7% a 3,07%, junto a una quita de capital de 1,90%. “Básicamente lo que esto quiere decir es que mientras el sector público antes, por cada 100 dólares, tenía que pagar 7 de intereses, ahora va a pagar 3 de intereses. Además va a haber un alivio mayor en los primeros años, permitiéndole al sector público contar con otras posibilidades de hacer políticas públicas y al sector privado poder operar en situaciones de mayor certidumbre de las que se presentaban antes de estos canjes de deuda”, agregó.

Asimismo, Guzmán remarcó que una parte de la deuda bajo ley local ha logrado pesificarse por US$ 685 millones por lo que, ahora, pasará a ser deuda pública en pesos. “Lo sano para Argentina es poder financiarse la mayor parte posible en nuestra propia moneda, en pesos, en lugar de tener que financiarse en dólares. Y además hacerlo a tasas que luego se puedan hacer frente”, subrayó.

Por otra parte, el funcionario expresó que “se han logrado cosas adicionales que para Argentina no son comunes”. En ese sentido, indicó que para la reestructuración de pasivos externos se logró pagar la colocación “más baja de la historia del país”, con el 0,28% del monto colocado, siendo “un quinto de lo que se pagó en promedio entre 2016 y 2018”.

“En conclusión, lo que hoy tenemos es que la sostenibilidad en moneda extranjera ha quedado restaurada. Está resuelto hoy el problema del endeudamiento en moneda extranjera. Y también tenemos un mercado de deuda pública en pesos que está en una situación más normal y está en buen camino. Esto no significa que sea un punto de llegada, sino que lo es de partida. Pero era absolutamente fundamental en el proceso de tranquilizar a la economía”, finalizó su exposición el ministro.

Este lunes el Gobierno anunció que el canje de deuda emitida bajo legislación extranjera alcanzó un nivel de adhesión del 93,5% pero que, “por obra de las cláusulas de acción colectiva, eleva el proceso reestructurado al 99%”.

Al respecto, hoy Guzmán explicó: “Ese 1% que quedó fuera es simplemente quienes, por la forma en que operan sus modelos de negocio, no pudieron entrar. No hay nadie que haya rechazado la oferta argentina. No hay posibilidad de litigios, lo que quedó fuera se seguirá de forma ordenada resolviendo, pero es muy menor”.

El Economista