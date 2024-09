La Selección Argentina enfrenta a Chile en la noche del adiós a Di María

La despedida multitudinaria y emotiva que se le dará a Ángel Di María en la previa del partido de las 21 horas entre la Selección Argentina y Chile (televisan TV Pública, Telefé y TyC Sports).

Por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 promete ser una de las grandes atracciones de la noche del estadio Monumental.

Apenas un paso por detrás de Lionel Messi y acaso de “Dibu” Martínez en la devoción popular, “Fideo” en persona le dirá adiós a los hinchas argentinos después de 15 años en la Selección Mayor y de haber ganado un título del mundo (Qatar 2022), dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024) y la Finalissima ante Italia (Londres 2022), además de la medalla de oro en Beijing 2008 con la Sub 23. Todo esto con goles en las finales de 2008, 2021 y las dos de 2022.

Se hará extrañar Di María, ejemplo de pertenencia pero también de resiliencia. Y también se lo extrañará a Messi, que todavía no se irá pero que no fue citado por Lionel Scaloni para esta doble ventana de Eliminatorias porque no se repuso del esguince de tobillo que sufrió en la final de Miami contra los colombianos.

Aunque Scaloni no confirmó el equipo en la conferencia de prensa previa, es un hecho que Nicolás González tomará el lugar de Di María y que Lautaro Martínez jugará desde el comienzo en lugar de Messi acompañando a Julián Álvarez.

Las dudas pasan por si Nicolás Otamendi reaparecerá como segundo marcador central en lugar de Lisandro Martínez y si Leandro Paredes o Enzo Fernández arrancan como volantes centrales.

Por la ausencia de las dos estrellas, Scaloni además deberá elegir un nuevo capitán. “Es importante que el jugador que lleve la cinta sea uno en el que el equipo se sienta representado.

Tenemos un montón de jugadores que así lo hacen. Dependerá del equipo que salga a jugar”, expresó el entrenador que no quiso precisar si su decisión recaerá sobre Rodrigo De Paul, “Dibu” Martínez o Nicolás Otamendi, jugadores influyentes en el vestuario argentino.

ARGENTINA: E. Martínez; Molina o Montiel, C. Romero, Otamendi o L. Martínez, Acuña; De Paul, Paredes o Enzo Fernández, Mac Allister; J. Álvarez, L. Martínez, N. González. DT: Scaloni.

CHILE: Arias; Isla, P. Díaz, Maripán, Suazo; Núñez, Echeverría, Alarcón; A. Sánchez, Vargas, Brereton Díaz. DT: Gareca.

Además, sin Messi en la cancha, la camiseta con la 10 está vacante. “La camiseta 10 la ha usado creo que Ángel Correa cuando no estuvo Leo. No es un inconveniente, sabemos que la 10 tiene dueño y se sabe quién es.

Es una camiseta a la que le guardamos mucho cariño”, expresó Scaloni quien a propósito del regreso del supercrack rosarino para la citación de octubre dijo que “con Messi hablé personalmente antes de dar la lista para ver cómo estaba. No venía entrenando así que era prematuro ponerlo. Me dijo que iba mejorando y es cuestión de tiempo que juegue con su equipo. Esperemos que lo haga pronto para la siguiente convocatoria”.

En la tabla de las Eliminatorias, Argentina va primera con 15 puntos, a dos del Uruguay de Marcelo Bielsa, su único vencedor (después derrotó a Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú y Brasil).

Y aunque los partidos siempre hay que jugarlos, Chile, dirigido por Ricardo Gareca, no parece a priori un adversario de riesgo (suma 5 unidades).

Por más que alineará muchos jugadores muy conocidos como el arquero de Racing, Gabriel Arias, el lateral Mauricio Isla (de paso reciente por Independiente), el zaguero de River Paulo Díaz y el volante de Huracán, Rodrigo Echeverría, la diferencia de jerarquía individual resulta importante.

Página|12

Me gusta esto: Me gusta Cargando...