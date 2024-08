La respuesta de la Rosada al desplante de Macri y los ataques a Santiago Caputo

El gobierno se abroqueló luego del revés que sufrió en la Cámara de Diputados con el DNU que aumentaba fondos de la SIDE.

Javier Milei parece decidido a cuidar a a su asesor y mano derecha Santiago Caputo. Así lo acordó ayer a última hora con su círculo íntimo, en medio de la bomba política que supuso la votación del PRO contra los fondos de la SIDE.

Sin darle espacio a las versiones que advertían una posible ruptura entre ambos, cerca del libertario confirmaron a Tiempo que la relación con el asesor todoterreno está más firme que nunca. “El triángulo de hierro no se rompe”, confirmaron.

Como ya es habitual, el presidente utilizó su cuenta de Twitter para bancar a su hombre más fiel.

El líder de los libertarios reposteó una publicación de la cuenta @macumazzuca que reza “fue Sandra Pettovello ahora le toca a Santiago Caputo, a ambos los apoya Javier Milei.” El movimiento fue claro, el presidente no entregará a su mano derecha para complacer a Macri.

La línea del mandatario la remarcó esta mañana en conferencia de prensa Manuel Adorni. El vocero presidencial advirtió que el cerebro de la estrategia libertaria “está más firme que nadie” y descartó todas las versiones sobre posibles internas entre el asesor y Karina Milei.

En tanto, el experiodista aprovechó la oportunidad para despacharse contra Macri y los dirigentes del PRO que se sumaron a votar contra el oficialismo.

“Hay una mezcla de ingratitud con gente confundida. Apelamos a que en el Senado se revea este error que han cometido y puedan votar con sentido común”, sostuvo.

Adorni no hizo más que replicar la postura que se acordó horas antes de la conferencia, avalada por el propio presidente. Según pudo reconstruir este medio, la mesa chica del gobierno definió no darle margen de duda a Macri y se abroquelaron en defensa del asesor, que se encuentra de viaje de viaje en el sur hasta el fin de esta semana.

Los dichos del portavoz y futuro candidato a senador por la Ciudad, se sumaron a la contraofensiva digital que iniciaron las filas libertarias ayer por la tarde, luego de que Mauricio Macri dejara trascender su enojo con el gobierno.

La orden la bajó el propio Caputo, quien habilitó a los trolls que hacen base en el Salón de los Próceres a defenestrar al ex presidente.

De los primeros en salir fue el diputado provincial, Agustín Romo. “Mauricio Macri le ordeno a sus Diputados que voten junto al kirchnerismo y en contra del gobierno para extorsionar y pedir mas cargos. Todo lo otro que escuchen es cuento”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter tras repostear una gran cantidad de publicaciones contra el ex presidente.

Quien fue por más fue Daniel Parisini, conocido en las redes por el usuario @gordodan. El ex trabajador de la salud no sólo trató de “fracasado” al ex presidente por perder la elección contra Alberto Fernández en 2019, sino que insistió en marcar las diferencias que separan a ambos espacios de derecha.

“No somos y nunca fuimos de la misma ideología. Vos le vendiste pescado podrido a tu electorado y te rendiste a la agenda que defienden los kukas en el mundo. Por eso fracasaste en tu gobierno y en las elecciones. La diferencia es espiritual”, lanzó.

En el gobierno insisten en dejar trascender que el enojo del ex presidente con el oficialismo se debe a la decisión de no ceder los cargos que el boquense exige desde el inicio de la gestión.

“Macri quiere que le demos la AFIP, Aduana, Energía y la Hidrovía y como no nos entregamos a sus caprichos, nos ataca”, dijo a Tiempo un importante alfil del libertario.

La misma fuente advierte que la intención de Macri de apoyar al gobierno no es genuina, porque “sólo le importa hacer negocios”, acusan contundentes. En este marco, en Casa Rosada advierten que no harán nada para bajar la tensión con el padre del espacio amarillo, puesto que fue el calabrés quién decidió “traicionarlos”.

Según pudo saber Tiempo, la aparente venganza del calabrés empezó a gestarse tras la reunión de bloque que los diputados del PRO tuvieron este lunes para intentar, sin éxito, aunar posturas de cara a la votación del miércoles.

Luego de esa cumbre, y con Cristian Ritondo en el exterior, Macri se metió de lleno en el barro y reunió virtualmente a su tropa horas antes de la sesión. “Hace ocho meses que nos vienen boludeando”, se le escuchó decir en aquel Zoom para justificar su jugada.

Decidido a hacer saber de su poder, el expresidente alistó a su bloque en Diputados para dar el golpe final en la derrota más importante del oficialismo en el Congreso desde el fallido tratamiento de la primera versión de la Ley Bases.

En un movimiento casi inédito, el PRO, el radicalismo y el peronismo votaron en conjunto coartando la voluntad del gobierno de entregar $100 mil millones de presupuesto extra a la SIDE.

Lo mismo ocurrió hoy por la tarde en el Senado, donde el partido amarillo apoyó el aumento de la movilidad jubilatoria que el oficialismo ya anticipó que vetará.

Sin voluntad de calmar las aguas, este nuevo frente de batalla con Macri se suma a la ya indisimulable interna entre Milei y Victoria Villarruel.

La vicepresidenta no sólo mantiene una agenda completamente independizada a la del gobierno, sino que está decidida a boicotear la candidatura de Ariel Lijo como posible candidato a ocupar una silla en la Corte Suprema.

No son pocos los funcionarios cercanos a Milei que creen que el ex presidente y la presidenta del Senado podrían estar trabajando en equipo para “limar” (sic) al libertario.

A pesar del apoyo a su asesor estrella, este jueves se pudo ver a otro ex peso pesado de las viejas filas de La Libertad Avanza.

Iñaki Gutierrez, quien supo tener un lugar privilegiado cerca del presidente, paseó durante las primeras horas de la tarde por la casa de gobierno, una actividad que tenía vetada desde que Caputo decidió quitarle todas las facultades en las redes del libertario por publicar una foto suya junto a su pareja desde la cuenta oficial de Casa Rosada.

Tatiana Scorciapino

Tiempo Argentino

