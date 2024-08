“La política no se trata de pelear sino de hacer valer las necesidades de nuestra gente”

El gobernador de Misiones participó de un programa especial de la “Casa del Streaming”.

Entre diversos temas, recordó sus inicios en la política y algunas de las necesidades que lo motivan en esta nueva gestión, como terminar con las asimetrías entre las provincias del norte y Buenos Aires.

Además aseguró que si bien no comparte la misma visión política con el actual Gobierno nacional, la clave es trabajar buscando consensos y pensando en el pueblo. Por último, compartió un gran momento con la leyenda del básquet “Finito” Gehrmann.

Esta noche, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua visitó la “Casa del Streaming” y participó del programa especial “El dólar está en orden”. A ocho meses de su nueva gestión aseguró que su mayor objetivo es trabajar por el pueblo y sus necesidades.

“Yo vengo de una familia muy normal y en la que me inculcaron muchos valores y un gran amor por la lectura. Todo eso me llevó a hacer lo que buenamente se llama política que es ocuparte de la polis, es decir de la ciudad. No me gusta la gente que dice que prefiere no meterse en la política porque quiere decir que no se preocupa y no le importan los demás. Ocuparte de la ciudad y del resto es hacer política”, manifestó.

Además, reafirmó la visión misionerista de trabajar colectivamente por el bienestar de las y los misioneros.

“El modelo misionerista que impulsó Carlos Rovira en su momento con mucha inteligencia y rompiendo muchos esquemas, armó algo completamente nuevo. Nuestra visión es trabajar juntos por el bien de la gente, sin importar de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y es normal que esa visión sea tan atractiva para otras provincias”, admitió.

Por otro lado, se refirió a la relación con el actual Gobierno nacional, lamentó no haber podido coincidir más que en dos oportunidades con el presidente Javier Milei y señaló que aunque no lo conoce bien lo importante es poder trabajar en conjunto por el bien del pueblo y tratando siempre de alcanzar consensos.

“Para mí hacer política no se trata de los intereses que tengo como individuo yo Hugo, sino de hacer lo mejor para los demás, para los misioneros en este caso. Pienso que desde la constante pelea y conflicto es muy difícil construir para el bienestar de los demás”, sostuvo.

“La política no se trata de pelear sino de hacer valer las necesidades de nuestra gente y las postergaciones históricas que tienen con provincias como el norte”, agregó el gobernador.

La relación entre los gobernadores del Norte Grande

El mandatario provincial se refirió también al vínculo que tiene hoy con los gobernadores que forman parte del Norte Grande y aseguró que tienen una gran relación y que, a pesar de que no todos forman parte del mismo partido político, comparten la misma visión: trabajar juntos por el bien de los ciudadanos y luchar para terminar con las asimetrías que se viven desde hace muchas décadas atrás.

“Hubo un acto de injusticia durante muchísimo tiempo, que ojalá se corrija, y es que nuestro transporte público, como tantos otros servicios, siempre fue muchísimo más caro en el norte que en la ciudad de Buenos Aires. Estamos trabajando para intentar corregir esas llamadas asimetrías de una visión federal”, aseguró.

“Misiones es un enorme ecosistema”

Pensando en la actualidad y en cómo llevan adelante estos primeros meses de su gestión, Passalacqua también se refirió a las políticas ambientales que viene impulsando y trabajando junto a todo su gabinete.

En este sentido, agradeció la visita de lujo de la activista ambiental y primatóloga, Jane Goodall, y aseguró que fue un gran honor recibirla en la tierra colorada sobre todo porque ayuda a concientizar a los jóvenes sobre la importancia del cuidado de la biodiversidad.

“No hay que olvidarse que hoy Misiones es la mayor productora de oxígeno en Argentina. Misiones es un enorme ecosistema, 52% de nuestra diversidad en el país está acá en Misiones”, señaló.

La educación es una responsabilidad de todos

Por otro lado, al hablar de sus pasiones y profesión, Passalacqua recordó su vocación por la docencia y aprovechó para resaltar la enorme responsabilidad que tienen hoy los medios de comunicación en la formación y la educación de niños y niñas.

En este sentido, aseguró que cada intercambio que tienen los niños con su entorno, ya sea familiar, escolar (con sus compañeros y docentes) y hasta con las redes sociales, lo van formando y construyen poco a poco a ese adulto que algún día será. Por eso es importante ser responsables y “siempre transmitir los valores que son tan necesarios para vivir en sociedad”, aseguró.

Por último, en un desafío breve y propuesto por los conductores del programa, el gobernador jugó al básquet con el reconocido deportista Ernesto “Finito” Gehrmann y aprovechó para agradecer el gran legado que dejó el deportista misionero.

“Finito abrió caminos al básquet argentino y además es una excelente persona que enseña mucho con su forma de ser”, señaló.

