La inflación se acelera en agosto, dudas por el Impuesto PAIS

El indicador de alta frecuencia de Orlando Ferreres enciende las alarmas. Advierten que la baja del impuesto país no traerá desplome de precios. “Los números no cierran, no hay dólares para abrir el cepo”, dijo un empresario que estuvo reunido en los últimos días con el equipo económico.

El indicador de alta frecuencia de Orlando Ferreres mostró una leve aceleración de la inflación en las primeras dos semanas de agosto. Este mes carga con aumentos de tarifas de gas, electricidad, transporte y los analistas anticipan que difícilmente perfore el piso de 4%. El Gobierno apuesta a que el nivel de precios de los bienes baje en septiembre con la reducción del impuesto país, pero los industriales advierten que necesitan recomponer la rentabilidad. Un grupo de empresarios que dialogó con el equipo económico se fue con el escenario base de que en 2025 habrá una nueva temporada del cepo.

A diferencia de otras ocasiones, esta semana la celebración oficial del dato de inflación fue tibia. Cuando se mira la película de los últimos tres meses se observa que el proceso de desinflación comienza a encontrar dificultades: 4,2% en mayo, 4,6% en julio y 4% en julio a pesar de haber postergado aumentos de tarifas, combustibles y con el consumo en niveles más bajos que durante la crisis del 2002 y la pandemia.

Agosto no trae buenas noticias. Los datos de alta frecuencia midieron una leve aceleración de la inflación en la primera quincena. Para Orlando Ferreres la medición promedio de la segunda semana del mes contra la segunda semana de julio fue de 4,3% mensual. Los analistas consultados por Ámbito consideraron que es muy difícil que la inflación perfore el 4%.

Los motivos están claros. La medición núcleo todavía marca resistencia en la zona de entre 3,6% y 3,8%, este mes tocan incrementos en las tarifas de gas, electricidad y el transporte del AMBA. Además, la carne también aparece como un factor amenazante, desde el sector anticipan que se viene un aumento del 6% y es el alimento con mayor peso en la canasta que mide el INDEC.

Las dudas por el Impuesto País

El ministro de Economía Luis Caputo aventuró que antes de fin de año la inflación va a llegar a cero o que incluso puede darse un escenario de deflación. Descartado agosto, el Gobierno apuesta ahora a septiembre como el mes en el que se visualice un derrumbe más significativo que dé crédito a ese pronóstico.

Sobre todo porque esa es la fecha indicada para retrotraer la suba del Impuesto País que ejecutó Javier Milei al comienzo de su gestión. El tributo pasaría entonces del 17,5% al 7,5%. Caputo quiere que haya un traslado a precios, pero desde distintos sectores de la industria local ya anticipan que difícilmente se perciba una baja significativa.

Por ejemplo, las automotrices, que tienen mayor grado de componentes importados, advierten que necesitan recomponer márgenes de ganancia por la suba de costos que soportaron en la primera parte del año y los fabricantes de alimentos, con mayor peso en el IPC, que la injerencia de los insumos importados en sus estructuras es menor.

Además, faltan definiciones. El Impuesto País se reduce en septiembre, pero ¿el primer día del mes o el último? El planteo lo hizo el economista Amílcar Collante en su cuenta de X y la pregunta es elocuente, el INDEC mide los precios durante todo el mes y depende de en que momento preciso se haga, puede tener más o menos peso en el índice de septiembre.

A esta hora todo indica que la baja aplicará sólo a bienes. No a servicios y no a compras con tarjeta de crédito en el exterior.

¿Se viene la temporada 2025 del cepo ?

“Los números no cierran, no hay dólares para abrir el cepo”, dijo un empresario que estuvo reunido en los últimos días con el equipo económico. Según cuenta el hombre de negocios que mira como principal factor para su rubro la unificación cambiaria, el razonamiento fue parcialmente reconocido por los funcionarios del Ministerio de Economía.

Por eso, luego de discutir el asunto con las autoridades, le dijo a sus colegas que el escenario base es que el cepo continúe por todo el 2024 y probablemente también durante el 2025: “Puede haber algunas flexibilizaciones parciales, pero por el planteo que nos hicieron, el año que viene seguirá habiendo restricciones y también dólar blend”, concluyó.

La temporada 2025 no estaría calcada a la de 2024. En cualquier caso, serían nuevos episodios del cepo. Algunos incluso tomaron como una especie de confesión implícita las palabras de Javier Milei en el Council of Américas: “Es falso que no se puede crecer con cepo, es una falacia”. Podría ser el “spin off” de una serie que tiene mucho más pragmatismo que lo que cualquier libertario hubiera imaginado.

ámbito

