La dulce derrota del gobierno nacional, por Jorge Mielniczuk

La ola nacional a favor de Juntos por el Cambio fue muy fuerte y así se vio reflejado en todo el país, pero que no logro a obtener el resultado que esperaban en JXC, incluso el ex presidente Mauricio Macri hablaba de que trabajarían a partir del lunes en una transición política pacífica, como si fueran a asumir la conducción política del gobierno ante la esperada y anunciada gran derrota electoral del gobierno nacional y que no se dio.

La sorpresa fue en el distrito electoral más grande del país, como lo es la provincia de Buenos Aires, en donde terminaron empatados en cantidad de bancas obtenidas y la primera minoría sigue siendo del gobierno nacional como así también en el senado al que habrá que sumar los diputados y senadores aliados.

Y en el caso del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que obtuvo tres senadores provinciales que le dan la mayoría en el congreso de su provincia, es por eso que el gobierno nacional festejo aun en la derrota.

Mientras que muchos electores misioneros quisieron castigar al gobierno nacional y terminaron castigando al gobierno provincial sacándole peso en la legislatura nacional y poder de negociación para imponer la agenda de los misioneros, ya que los legisladores de los demás espacios políticos solamente cumplirán el papel de acatar las órdenes de los bloques mayoritarias como históricamente ocurrió.

El precio de la pandemia en el mundo tuvo un costo político para todos los gobiernos que tuvieron que tomar medidas drásticas y antipáticas, como ser restricciones de circulación, aislamientos y otras medidas de carácter preventivos, y como se trataba de un virus desconocido, las medidas en algunos casos y por las dudas, fueron exageradas y causaron molestias y paralizaron la economía incluso perdidas y cierre de comercios en algunos casos; lo que favoreció a los partidos de oposición, que lejos de colaborar en la pandemia y tratar de ayudar en la crisis, aprovecharon los errores de las gestiones para incrementar el malestar de la población.

Incluso hoy en día varios países europeos han comenzado a analizar volver a implementar medidas restrictivas severas por el aumento en los contagios a consecuencia de la población que decidió no vacunarse.

Los legisladores nacionales electos por Juntos por el Cambio, Martín Arjol y Florencia Klipauka, deberán asumir el compromiso de defender los intereses de los misioneros tal cual se comprometieron durante la campaña electoral, cuestión que se verá en sus futuras gestiones.

Por su lado seguramente el Frente Renovador hará su evaluación y lectura puertas adentro y actuara en consecuencia con la consigna de siempre; que los resultados electorales no se discuten sino que se acatan.

Y el Frente de Todos a nivel provincial seguramente tendrá que definir su estrategia, una de ellas ya planteada es que las candidaturas se resuelvan en internas, con las cosas que hicieron en Misiones les fue mal y como resultado inmediato ya hay convocatoria a elecciones internas en el PJ misionero con fecha a confirmar.

El gobierno nacional obtuvo oxigeno político con visas a las elecciones generales del 2023, que no fue derrotado como esperaban en JXC, que tiene una feroz interna nacional y que seguramente tendrá su repercusión a nivel nacional.

Algunos analistas políticos señalan que el gobierno nacional tuvo una dulce derrota y la oposición un amargo triunfo, y es por ello que el oficialismo salió a festejar porque tienen tiempo de trabajar políticamente y aspirar a una victoria en el 2023.

La ola amarilla superó al proyecto misionerista

El triunfo de Juntos por el Cambio fue contundente en las ciudades de mayor conglomerado electoral, incluso en las localidades en donde no realizaron campaña ni siquiera las visitaron.

Es la segunda derrota electoral del Frente renovador en elecciones legislativas nacionales y la tercera derrota consecutiva en Oberá, en donde junto por el cambio, con dos sublemas más que el oficialismo, se impuso por 84 votos en la elección a la defensoría del pueblo y por algunos votos más a diputados provinciales; y este nuevo triunfo les deja entusiasmados con vistas a las elecciones a intendente y a gobernador en el 2023.

Terminada esta elección ya se comienza a hablar de la las posibles futuras candidaturas a intendente y a gobernador, mientras se siguen haciendo diferentes lecturas sobre el resultado electoral, y a consecuencia de ello pases de factura por los resultados adversos en algunos lugares.

Evidentemente que hubo una polarización nacional entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, y el Frente renovador al no tener una referencia nacional e intentar despegarse del gobierno nacional no pudo convencer y seducir al electorado con propuesta de mantener y fortalecer el bloque misionerista. Si bien la idea está instalada pero que no fue comprendida en su total dimensión por el electorado misionero que se quedó atrapado en la disputa de la ideada grita social nacional sin mucho análisis y miramientos. La idea era votar en contra del gobierno nacional, con argumentos o sin ellos y así lo hizo.

Algunos analistas renovadores entienden que adjudicarles la responsabilidad por de la derrota electoral al intendente de Oberá Carlos Fernández, a Claudia Gauto y a Fernando Meza, es lo más fácil cuando ellos no decidieron por si mismos ser candidatos, sino que el espacio político fue el que los propuso y ellos aceptaron.

Por consiguiente la derrota es del espacio político, más allá de los errores propios de los candidatos, como lo asumió el diputado electo Carlos Fernández, quien admitió que seguramente hubieron cosas que no se hicieron bien, porque en el caso e Oberá y Posadas obtuvieron menos votos que en las PASO, cuando la idea era ganar o por lo menos achicar la diferencia cosa que no ocurrió.

El resultado electoral también derrumba el mito de la meritocracia que defienden y reclaman determinados sectores sociales; evidentemente los argumentos de los méritos solo sirven únicamente para atacar el concepto de comunidad y de igualdad social, digamos que se mide con varas diferentes.

Otra de las cuestiones que causo sorpresa a propios y a extraños, fue que Juntos por el Cambio, logro triunfos en algunas localidades en donde no hicieron campaña, en donde estuvieron ausentes y ni siquiera pasaron por el lugar, es evidente que fue el resultado de la oleada nacional y la de seguir la línea del discurso nacional, y hacer una mínima referencia de los temas provinciales, porque la pelea nacional se replicaba en los medios provinciales y mucho en las redes sociales, y en particular vía Whatsapp, con el cual se llega a los lugares más lejanos e inhóspitos con noticias falsas, memes y todo tipo de descalificaciones y mentiras y sin posibilidad de defensa, alimentando el odio y la bronca que no es otra cosa que la famosa grieta que divide a los argentinos y permite manipular en la dirección que se pretende las mentes de los electores sin que estos lo puedan percibir.

La principal derrota se la llevo el Frente de Todos, perdió votos en relación a las PASO, era lo que se presagiaba y en el análisis del sector fue la de reconocer que la gente no la está pasando bien económicamente porque al desastre económico que dejo a su paso el gobierno de Mauricio Macri, y a los tres mes de iniciado el nuevo gobierno se sumó la pandemia que hizo estragos en los sistemas sanitarios y en particular en la economía mundial y no se pudo cumplir con las expectativas de recuperación económica que esperaban los argentinos.

El Frente Renovador ante el panorama adverso y la mala imagen del gobierno nacional busco despegarse de la imagen de ser aliados al gobierno nacional y que no fue posible porque que quedó en el subconsciente de los misioneros que apoyaron en la campaña presidencial, con la estrategia e la boleta corta en donde acompañaban la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y paralelamente proponían candidatos propios a diputados nacionales y que el resultado electoral los ubicó en el tercer lugar. Y en esta ocasión salieron segundos pero volvieron a perder una banca nacional, con lo que pierden la mayoría en la legislatura nacional a manos de JxC que tendrá la mayoría con tres diputados y el Frente Renovador al igual que el Frente de Todos dos bancas.

Desde la conducción partidaria del gobierno provincial anunciaron que no cesaran en los reclamos de las demandas de los misioneros e invitaron a los diputados de Juntos por el Cambio que se sumen a esos reclamos.

La idea es reunirse con los legisladores nacionales electos para que hacerles conocer sobre las demandas de los misioneros al gobierno nacional, incluso fueron invitados a integrar el sector del Neo Revisionismo, que seguramente no aceptaran. El conductor político de la renovación Carlos Rovira, con suma astucia interpreto y auguro que con el triunfo de Juntos por el Cambio se esperaba que se traduzcan en soluciones y respuestas para los misioneros.

Jorge Mielniczuk