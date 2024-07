Karina Milei amplía su poder, también se hará cargo de Cultura

“Cuando decimos que es ‘El Jefe’ no es exagerado. No hay decisión del gobierno que no tenga su aprobación.”

Así resumió un importante funcionario de la gestión oficialista ante este diario el poder que engloba la figura de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y dueña de la lapicera libertaria, quien continúa ampliando su campo de poder.

En las próximas semanas, la hermana presidencial traspasará a su órbita la Secretaría de Cultura, ahora dependiente del mastodóntico Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

La decisión será publicada en el Boletín Oficial, de la misma manera que se definió que el sello de Marca País esté coordinado por la Secretaría General.

Con este combo, en el gobierno planean ejecutar acciones concretas para «motivar la lluvia de inversiones» que, a pesar de tener aprobada la Ley Bases y el Pacto de Mayo, sigue sin llegar.

La Secretaría de Cultura está a cargo de Leonardo Cifelli, ex jefe de gabinete del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante la primera gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

El ex productor teatral forma parte de los selectos funcionarios que tienen trato directo con Karina y por quien la hermana del presidente tiene un cariño preferencial.

Además de la afinidad, el traspaso llegará para descomprimir aún más el mega ministerio que comanda Pettovello, cuyo funcionamiento empieza a ralentizarse por el amplio abanico de organismos que están bajo su órbita.

Según explican desde el gobierno, a pesar de la voluntad del presidente Javier Milei de eliminar organismos, la Secretaría de Cultura tiene una estructura propia de un ministerio, por lo que los atrasos de la íntima amiga del libertario en la gestión complican el buen funcionamiento de la misma.

“Cultura avanzó mucho a principio de año en la ordenanza de disposiciones, pero desde hace varios meses que la gestión está trabada porque desde arriba no hay resoluciones”, explican desde la Secretaría.

El mismo reclamo tenían otros organismos del Estado con el ex jefe de gabinete, Nicolás Posse, a quien acusaban de no contar con poder de resolución, cualidad indispensable para ejercer el cargo del que finalmente fue eyectado meses atrás.

Si bien desde el oficialismo no hay intención de que Pettovello tenga el mismo final que su ex compañero de gabinete, la intervención de Karina en esta secretaría funcionará como dinamizador.

Aún sin fecha concreta, el cambio de mando tiene como norte funcionar como un apoyo clave para la campaña legislativa del 2025, punto de inflexión para un oficialismo con imagen positiva, pero sin volumen político en el Congreso.

La construcción de las listas nacionales está bajo la atenta supervisión de Karina y su mano derecha, Eduardo ‘Lule’ Menem, quien obrará como jefe de campaña y tiene bajo sus hombros la responsabilidad de duplicar las bancas del oficialismo en ambas cámaras el próximo año.

En tanto, esta secretaría operará, además, como el principal arma de los hermanos Milei en el combate de la batalla cultural.

Para la gestión libertaria, cuyo Big Bang se dio abrupta y exponencialmente desde las redes sociales, el control de la agenda pública, didáctica y educativa, permitirá construir un escenario en el que todos los cambios que planean introducir cuenten con un apoyo contundente a nivel social.

La peronizada construcción de poder público tiene como líder al superestrella asesor presidencial, Santiago Caputo.

Además de coordinar la renacida SIDE, el Ministerio de Justicia y casi la totalidad de los organismos de peso del Estado Nacional, el apóstol del consultor político Jaime Durán Barba es el ideólogo del cambio cultural que tiene como principal exponente al presidente.

Según pudo reconstruir este medio, la decisión iba a comunicarse en el Boletín Oficial en el renombrado decreto Nº 50/2019 -en el que se establecieron traspasos de secretarías al nuevo ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzzenegger, sin embargo, se pospuso por cuestiones operativas.

“No se avanzó porque la burocracia tarda, pero la decisión está tomada”, ilustró ante este medio un funcionario al tanto del proceso, quien además adelantó que, cuando llegue el momento, la decisión se comunicará. “Karina no avisa las cosas con tiempo, cuando toma una decisión se tiene que resolver de forma inmediata”, afirmó la misma fuente.

En Casa Rosada nadie se atreve a cuestionar el poder de El Jefe y, por el contrario, son muchos los funcionarios que entienden fundamental mantener una relación estrecha con quien maneja todos los hilos de la gestión.

Karina, casi con el manifiesto de lealtad justicialista bajo el brazo, responde en consecuencia.

La secretaria general dispone a sus funcionarios más afines a formar parte de las mesas chicas de la gestión.

Así trabaja para que ocurra con el vocero presidencial, Manuel Adorni, a quien aspira sentar en la mesa del Consejo de Mayo junto a Guillermo Francos para que oficien como representantes del gobierno en el organismo que discutirá los proyectos de ley que el gobierno busca crear a partir de la firma del decálogo el 9 de julio pasado.

La decisión de la hermana menor del presidente, sin embargo, se contrapone con la postura de otros miembros de alto rango del gobierno, quienes aspiran a sentar a Sturzenegger en ese lugar para que avance de manera concreta con su plan de desregulación estatal.

Cerca de Karina dicen que iniciar una disputa por este lugar será en vano. “La pulseada siempre la va a ganar ella”, anticipan.

Tatiana Scorciapino

Tiempo Argentino

