Industriales pyme piden suspender costos fijos de la energía

El secretario de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, señaló a BAE Negocios que «la energía se paga igual aunque no la uses». «Lo que se está solicitando a las distribuidoras es que como hoy el consumo es cero o cercano a cero, el costo es enorme y hay que adecuar estos cargos fijos», indicó. En esta línea, sostuvo que quienes no utilicen la energía, no deberían pagarla, o en su defecto, abonar por lo consumido, junto a algún tipo de financiamiento.

En la misma dirección, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), afirmó: «Hay que atender el costo fijo de la energía, ya que sin producir representa un costo tremendo. Pretendemos que se elimine el cargo fijo; sería una medida muy importante porque el interés en las facturas es del 37%». El titular de la cámara que agrupa a los fabricantes de medias, Damián Regalini, también se manifestó a favor de suspender el pago de ese abono y pagar por lo consumido y reveló que están pensando en llevarle el planteo al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

En otro orden, Regalini remarcó que la cadena textil «no va a recortar planteles laborales». Rosato, en tanto, pidió que los bancos reduzcan la tasa del 24% que «es abusiva» y sigan los ejemplos de las provincias de La Rioja y La Pampa, que cobran tasas del 0 por ciento.

El titular de IPA advirtió que «en estas condiciones, no se pueden pagar los salarios de la segunda quincena en muchas empresas» y destacó que varias pequeñas y medianas firmas «no son sujetos de crédito» y difícilmente puedan seguir adelante. Galfione afirmó: «Vamos a ver cómo llegamos a fines de abril. No hay ingresos para afrontar las obligaciones aunque confiamos en las medidas dispuestas por el Gobierno para reforzar la situación, que se están instrumentando en este momento».

Rubén Pallone, directivo de la cámara CIMA de manufacturas del cuero, puntualizó que muchas empresas están a la espera de más resoluciones oficiales. «Se está haciendo uso del artículo 223 de la ley de Contratos de Trabajo, que contempla las suspensiones temporarias porque la verdad es que no encontramos otra salida ante semejante crisis», indicó. Desde la Cámara de la Industria del Calzado sigue de cerca la inminente instrumentación de las medidas anunciadas por el Gobierno.

Francisco Martiarena

BAE Negocios