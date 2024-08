Historias de emprendedores, el autodidacta del mate

Casi un cuarto de siglo, dedicado a la confección de mates, desde la selección del porongo, forrando con cueros, cosidos de manera artesanal y una diversidad de productos que salen desde Oberá a diferentes partes del Misiones.

Con el programa Oberá Emprende, se apoyó para hacer crecer la pequeña pyme que tiene Víctor Álvarez.

Conocido en el barrio y en Oberá Emprende, como El Formoseño, hace 20 años que vive en Oberá, aprendió el oficio mirando de forma autodidacta y tiene herramientas diseñadas exclusivamente para que el mate tenga las terminaciones únicas.

“Hace aproximadamente 24 años más o menos, que me dediqué a full para mí, pero aprendí mirando, mirando aprendí a forrar mate, o sea todo lo que sea artesanía, nunca uno termina de aprender, siempre la artesanía te enseña, y medio que te obliga a aprender algo nuevo, a incentivarte”, cuenta el artesano.

En la capital del inmigrante, Víctor esta hace 20 años, llegó a nuestra ciudad cuando dejo de ser empleado y allí el camino fue hecho a pulmón, conociendo el rubro y aplicando todo lo que vió, lo que observó, para generar una marca propia.

Para afirmarse como emprendedor, busco una base en el programa Oberá Emprende, “en Oberá Emprende me abrió las manos, me ayudó y me enseñó a vender”.

En este aspecto el formoseño, destaca que no es solo tener un buen producto, también es saber cómo vender, “te dan todas las herramientas en aprendizaje, hasta cómo embalar, el packaging, ellos te enseñan todo y te dan todo, sin pedirte plata”.

Los mates y demás artesanías que produce, se venden en toda la provincia, “dentro de la provincia, todos los comercios regionales tienen mi mate. Y nosotros el viaje que hacemos es hasta Iguazú, y siempre vamos de pueblo en pueblo”.

