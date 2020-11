Hacia las Elecciones de Autoridades del Colegio de Abogados de Misiones

El Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones convocó a votaciones el 27 de noviembre. Las listas serán oficializadas el 16 de noviembre. Los padrones están en exhibición en los lugares de votación. Con protocolo sanitario ante la pandemia de Covid-19, se procura realizar el sufragio para los miembros del organismo que administra, regula, controla y sanciona las tareas y faltas de los letrados matriculados de nuestra provincia.

El Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones convocó a votaciones para cubrir los siguientes cargos por finalización de los mandatos; de la Comisión Directiva: un Presidente, un Secretario, un Tesorero, un Vocal Segundo, un Vocal Cuarto, un Revisor de Cuentas Titular, un Revisor de Cuentas Suplente, tres Miembros Titulares y

tres Suplentes del Tribunal de Disciplina y cuatro Miembros de la Comisión de Administración de Fondos de Obra Social.

Cronograma electoral

Las Listas de candidatos fueron presentadas con tiempo hasta ayer ante la Junta Electoral integrada por los Dres. Juan Carlos Rolón, Santiago Ponce y Mauricio Héctor Russo, en la sede del Colegio ubicado en Santa Fe 1562, de Posadas y serán oficializadas hasta el día 16 de noviembre de 2020 a las 19:00 horas.

Para elegir y ser elegido es necesario cumplir con los requisitos previstos en la Ley I Nº 5 y del artículo 11 del Estatuto del Colegio de Abogados.

El resultado del escrutinio provisorio será dado a conocer por la Junta Electoral el día 27 de noviembre, tras finalizar la jornada de elección que está programada de 8 a 18:00 hs. Los Padrones están en exhibición desde el día 27 de octubre de en cada uno de los lugares de votación.

Las sedes habilitadas de distintos departamentos de la provincia son:

Posadas: calle Santa Fe N° 1562

Oberá: calle San Martín Nº 823

Eldorado: calle San Juan 1732

Puerto Rico: calle M. Belgrano Nº 66

Leandro N. Alem: calle Urquiza Nº 120

San Vicente: calle Juan XXIII S/N Esquina Ricardo Balbin

Puerto Iguazú: Balbino Brañas Nº 92.

Cabe mencionar que algunas de las funciones que el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones deben ser garantizar: principalmente velar por la dignidad de los abogados en el ejercicio de su profesión como lo establece el

Art. 58 del C. P. C. C. y V. F. (Código Procesal Civil, Comercial y de Violencia Familiar), y respaldar al abogado para garantizarle dicha dignidad, además debería controlar la regulación de los honorarios mínimos establecidos por Ley 267; no sólo administrar las matrículas de los letrados, sino actuar activamente en el campo en el cual el matriculado desarrolla su labor profesional, sancionando la competencia desleal, aplicando las sanciones realmente correspondientes.

En lo atinente al acto eleccionario en sí, el Colegio debe garantizar la participación de todos los matriculados que se encuentran en condiciones de votar, siendo que actualmente sólo un 30% efectivamente emiten su voto por diversas razones: la falta de empatía con la Institución, la falta de cercanía de sedes o subsedes para diferentes localidades, el descredimiento ya que esporádicamente se impone una lista opositora.

El Colegio de Abogados debería velar por la participación en las Asambleas de la Institución, comunicando a través de los medios necesarios la promoción de las mismas, siendo que hoy en día y desde larga data, la intervención de los

colegas es prácticamente nula.

Comparte esto: Twitter

Facebook