Presentan nueva propuesta de canje de deuda extendiendo plazo hasta 4 de agosto

El Gobierno Nacional presentó hoy su nueva propuesta de canje de deuda, una enmienda a la oferta de reestructuración de deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera y extendió el plazo de adhesión hasta las 17 (hora de Nueva York), del próximo 4 de agosto, según se informó oficialmente desde el Palacio de Hacienda.

La nueva oferta de canje será presentada mañana ante la Securities Exchange Commission (SEC), la autoridad de títulos valores de los Estados Unidos.

En un comunicado, se señala que «se enviará en los próximos días al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera».

La propuesta indica que «la Argentina revisará los términos y condiciones de la Invitación principalmente para aumentar la contraprestación a ser recibida por el canje de Bonos Elegibles.

Esto se aplicará mediante ciertas reducciones de capital, aumentos de cupones y vencimientos más cortos sobre los Nuevos Bonos que se ofrecen (tal como se define a continuación) y a través de un bono denominado en dólares estadounidenses con vencimiento en 2030 (los «Bonos 1,00% 2030 en USD») o un bono denominado en euros con vencimiento en 2030 (los «Bonos 0,500% 2030 en USD») que se entregará como contraprestación por cualquier interés devengado e impago desde la última fecha en que se abonaron los intereses en virtud de los Bonos Elegibles hasta el 22 de abril de 2020 exclusive».

Más adelante, se señala que se busca «permitirles a los tenedores de los Bonos Elegibles denominados en Euros o denominados en Francos Suizos elegir los Nuevos Bonos denominados en USD, sujeto a los procedimientos de prioridad de aceptación y los límites de los bonos».

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, sostuvo hoy que «es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra palabra. Nuestra palabra era poder hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y que nos permita a los argentinos no postergar más a los que ya están muy postergados».

En declaraciones a FM Milenium, el Jefe del Estado remarcó que «espero que las conversaciones, que están bastante bien encaminadas, terminen bien».

«El Gobierno anterior dio a los títulos, insólitas condiciones que el mundo no daba, y les permitió ganancias a esos acreedores que el resto del mundo no les reconocía, yo solo les estoy pidiendo que ganen como ganan en el mundo, no que ganen como Macri los dejó ganar», concluyó el Presidente.

«La presente oferta, así como el contenido de la propuesta de tratamiento a la porción de deuda en moneda extranjera emitida bajo legislación argentina, constituye el máximo y último esfuerzo que la Argentina puede hacer para con sus acreedores, sin entrar en una dinámica de vencimientos que ahogue la economía y comprometa seriamente la recuperación post pandemia», destaca el parte oficial.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, expresó que «hemos hecho nuestra parte sobre la base de un compromiso pleno con el principio de ponerle punto final a la crisis de endeudamiento de una forma sostenible. Esperamos que nuestros acreedores comprendan las restricciones que tenemos, y valoren nuestra voluntad de llegar a un acuerdo que funcione para todas las partes».

La iniciativa argentina plantea «permitirles a los tenedores de Bonos Elegibles emitidos en virtud del Contrato de 2005 canjear dichos Bonos Elegibles por Nuevos Bonos a ser emitidos en virtud del Contrato de 2005; e incluir umbrales de participación mínima como condición para la consumación de la Invitación, cuya condición la República no puede dejar sin efecto».

El comunicado oficial del Palacio de Hacienda remarca que «desde que se lanzó la invitación por primera vez el 21 de abril de 2020, la República mantuvo numerosas rondas de interacciones con representantes de la comunidad inversora y sus asesores. A lo largo de este proceso, la República tomó nota de la amplia y variada gama de opiniones de los inversores sobre los diferentes aspectos económicos y de documentación de la invitación. Las revisiones a la invitación se realizarán en cumplimiento de estas interacciones para alentar la participación de los inversores de Argentina. Junto con los US$1.900 millones de pagos de interés desembolsados por la República entre diciembre de 2019 y abril de 2020, los compromisos adicionales propuestos por Argentina en virtud de los términos revisados de la invitación dejan en evidencia la voluntad y buena fe de la República de permanecer comprometida con la comunidad financiera internacional, la cual puede tener un papel importante en la recuperación económica de Argentina».

La propuesta señala taxativamente que «la República extenderá el vencimiento de la Invitación hasta las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, del 4 de agosto de 2020 (el «Vencimiento»).

Los nuevos bonos propuestos por el Gobierno Argentino serán emitidos de acuerdo con el siguiente esquema:

*Bonos amortizables con cupón creciente en dólares estadounidenses con vencimiento en 2030: US$13.800 millones.

*Bonos amortizables con cupón creciente en euros con vencimiento en 2030: €3.100 millones.

*Bonos amortizables con cupón creciente en dólares estadounidenses con vencimiento en 2035: US$23.000 millones.

*Bonos amortizables con cupón creciente en euros con vencimiento en 2035: €2.800 millones.