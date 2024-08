Germán Kizca presentó su renuncia como diputado provincial

A través de una nota dirigida al Dr. Oscar Herrera Ahuad, Presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Kizcka renunció a su banca en la Legislatura.

En una sucesion de hechos que se desencadenaron a partir del allanamiento recibido a inicos de semana en su domicilio de Apóstoles, que entre ellos incluyen comunicados del Partido Activar y también el pedido de desafuero del legislador puertista por parte del Bloque del Frente Renovador de la Concordia, Germán Kiczka presentó su renuncia.

En una nota dirigida al Oscar Herrera Ahuad, en su carácter de Presidente de la Legislatura Misionera, el apostoleño fundamentaba la dimisión a su cargo expresando “Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo a mi defensa en la causa penal de púbico conocimiento en la que estoy siendo investigado. Considero que, en este contexto, lo más prudente es apartarme de mi funcuón pública, renunciando a los fueros y a la investidura que el cargo conlleva, con el fin de enfrentar el proceso judicial en igualdad de condiciones y demostrar mi inocencia”.

“Confío en que esta solicitud será recibida y considerada con la seriedad y el compromiso que caractarizan a esta Honorable Cámara” agregaba también Kizcka.

Y finalizaba manifiestando “Aprovecho la oportunidad para agradecer a Usted y a mis colegas por el tiempo compartido y por la colaboración brindada durante mi mandato.”

Asímismo el Licenciado en Relaciones Internacionales implicado en una causa donde se investiga una red internacional de abuso sexual de niños y menores en la que se encuentran imputados su padre y hermano, emitó un comunicado que compartimos a continuación:

Debido a los hechos de público conocimiento en los que se me involucran es que decidí renunciar a mi banca de diputado provincial.

Quiero dejar en claro una cosa: no tengo absolutamente nada que ver con lo que se me acusa. Todo lo que se dijo en los medios en las últimas horas es falso. La causa, iniciada en el mes de febrero de este año, implica a familiares directos míos, pero no a mí.

Tengo plena tranquilidad por mis actos. Por eso acepté el pedido de renuncia que me hizo la Mesa Directiva de Activar ya que no necesito ningún fuero que me ampare para demostrar mi inocencia. Estoy a disposición de la justicia, como lo hice siempre, con el único objetivo de que se esclarezca lo más rápido posible los hechos.

No me metí en política para tener privilegios. Me involucre para, justamente, combatirlos. Por eso es que, aún cuando no hay ningún elemento que se me impute en el expediente judicial, es que renuncio a la banca y a los fueros y le pido a la justicia que me investigue.

Germán Kiczka

