Fueron premiadas las mejores huertas coordinadas por la EBY

El Director Ejecutivo de La Entidad Binacional Yacyretá, Ignacio Barrios Arrechea, presidió el acto de entrega de premios y reconocimientos a los responsables de las huertas destacadas de la temporada otoño-invierno 2021, propiciadas en el marco del Programa “Nuestra Huerta”.

EL mismo se categorizó en Huertas institucionales, huertas comunitarias y huertas familiares, en los territorios de intervención del Plan Cultivando Agua Buena.

El encuentro llevado a cabo en el jardín maternal del Barrio San Isidro, contó con la presencia de profesionales y coordinadores del programa, además de los vecinos responsables de las diferentes huertas y referentes de la comunidad del barrio.

En el mismo acto se firmó un importante convenio entre la Entidad Binacional Yacyretá y la Fundación Bancos de Residuos del Litoral Argentino, institución representada por su titular Sebastián Welsh.

Este acuerdo, enmarcado en el programa “Nuestra Huerta” tiene como objetivos implementar capacitaciones en distintas temáticas para la clasificación de los residuos, proveer y capacitar en la elaboración de compost a los distintos Centros de Desarrollo Familiar.

El Director Ejecutivo al dirigirse a los presentes en el acto indicó “Estoy realmente impresionado del avance en tiempo récord de este programa, gracias al acompañamiento del sector social y de todos ustedes” Y destacó que viendo lo bien que funcionaban los CDF y el sector de alimentación “por qué no empezar a producir el propio alimento, porque no soñar que los CDF a futuro puedan producir todo o la gran mayoría de los alimentos que consumen y por qué no en las viviendas para las familias”.

“Esta es una nueva etapa, Yacyretá vuelve al barrio, con la presencia más fuerte que nunca para acompañarlos en los proyectos que surjan de este lado, del área social, y los que surjan de ustedes mismos, y agregó “queremos que ustedes sientan el orgullo de pertenecer a los barrios de Yacyretá, que tiene el barrio iluminado, el barrio seguro y ahora también productivo”

El programa puesto en marcha por la EBY, se orientó al fortalecimiento de más de 300 huertas, buscando la producción orgánica para el autoconsumo y venta de excedentes.

Participaron vecinos de los diferentes barrios, vinculadas a los Centros de Desarrollo Familiar y al Plan Cultivando Agua Buena, desarrollándose actividades formativas teórico-prácticas de producción hortícola con el aporte de insumos, como semillas, plantines, herramientas, etc.

Como cierre de la temporada Otoño-Invierno fueron premiadas y reconocidas las huertas ejemplares, teniendo en cuenta la creatividad, la variedad y productividad de estas según los espacios disponibles.