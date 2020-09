Fixture Copa Libertadores 2020

La máxima competencia de clubes de la Conmebol se reanuda este martes. Aquí te dejamos días, horarios y partidos de la Fase de Grupos.

La Copa Libertadores 2020 vuelve a jugarse desde este martes 15 de septiembre con partidos válidos por la fecha 3 de la fase de grupos, tras la suspensión del torneo por la pandemia del coronavirus en marzo pasado.

Con un corredor sanitario exclusivo para que los equipos participantes puedan viajar por el continente sin la necesidad de hacer cuarentena cada vez que se cruce una frontera, Conmebol también implementó una nueva forma de designación de árbitros para los partidos.

Con la finalidad de evitar los viajes largos, los árbitros serán de países limítrofes al país local donde permanecerán mientras dure la fase de grupos.

El partido de la reinauguración será este martes 15 de septiembre cuando Jorge Wilstermann de Bolivia reciba a Atlético Paranaense de Brasil, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.

GRUPO A

FECHA 1

04/03 Barcelona 0-3 Independiente del Valle.

04/03 Junior 1-2 Flamengo.

FECHA 2

11/03 Flamengo 3-0 Barcelona.

11/03 Independiente del Valle 3-0 Junior.

FECHA 3

Jueves 17/9 – 21hs. Independiente del Valle vs Flamengo. Estadio Olímpico de Atahualpa.

Jueves 17/9 – 23hs. Barcelona vs Junior. Estadio Monumental.

FECHA 4

Martes 22/9 – 19:15hs. Barcelona vs Flamengo. Estadio Monumental.

Martes 22/9 – 21:30hs. Junior vs Independiente del Valle. Estadio Roberto Meléndez.

FECHA 5

Miércoles 30/9 – 21:30hs. Junior vs Barcelona. Estadio Roberto Meléndez.

Miércoles 30/9 – 21:30hs. Flamengo vs Independiente del Valle. Estadio Maracaná.

FECHA 6

Miércoles 21/10 – 19:30hs. Independiente del Valle vs Barcelona. Estadio Olímpico de Atahualpa.

Miércoles 21/10 – 21:30hs. Flamengo vs Junior. Estadio Maracaná.

GRUPO B

FECHA 1

4/3 Tigre 0-2 Palmeiras.

4/3 Club Guaraní 2-0 Bolívar.

FECHA 2

10/3 Bolívar 2-0 Tigre.

10/3 Palmeiras 3-1 Club Guaraní.

FECHA 3

Miércoles 16/9 – 21:30hs. Bolívar vs Palmeiras. Estadio Hernando Siles.

Jueves 17/9 – 23hs. Club Guaraní vs Tigre. Estadio Defensores del Chaco.

FECHA 4

Martes 22/9 – 19:15hs. Tigre vs Bolívar. Estadio Tigre.

Miércoles 23/9 – 21:30hs. Club Guaraní vs Palmeiras. Estadio Defensores del Chaco.

FECHA 5

Miércoles 30/9 – 19:15hs. Palmeiras vs Bolívar. Estadio Arena Allianz.

Jueves 1/10 – 21hs. Tigre vs Club Guaraní. Estadio Tigre.

FECHA 6

Miércoles 21/10 – 21:30hs. Bolívar vs Club Guaraní. Estadio Hernando Siles.

Miércoles 21/10 – 21:30hs. Palmeiras vs. Tigre. Estadio Arena Allianz..

GRUPO C

FECHA 1

3/3 Athletico Paranaense 1-0 Peñarol

4/3 Jorge Wilstermann 2-0 Colo Colo

FECHA 2

11/3 Peñarol 1-0 Jorge Wilstermann

11/3 Colo Colo 1-0 Athletico Paranaense

FECHA 3

Martes 15/9 – 19:15hs. Jorge Wilstermann vs Atlético Paranaense. Estadio Felix Capriles.

Martes 15/9 – 19:15hs. Colo Colo vs Peñarol. Estadio Monumental.

FECHA 4

Miércoles 23/9 – 19:15hs. Atlético Paranaense vs Colo Colo. Estadio Arena Athletico Paranaense.

Jueves 24/9 – 19hs. Jorge Wilstermann vs. Peñarol. Estadio Felix Capriles.

FECHA 5

Martes 29/9 – 19:15hs. Peñarol vs Colo Colo. Estadio Campeón del Siglo.

Martes 29/9 – 21:30hs. Atlético Paranaense vs Jorge Wilstermann. Estadio Arena Athletico Paranaense.

FECHA 6

Martes 20/10 – 21:30hs. Peñarol vs Atlético Paranaense. Estadio Campeón del Siglo.

Martes 20/10 – 21:30hs. Colo Colo vs Jorge Wilstermann. Estadio Monumental.

GRUPO D

FECHA 1

4/3 Liga de Quito 3-0 River Plate.

5/3 Binacional 2-1 San Pablo.

FECHA 2

11/3 River Plate 8-0 Binacional.

11/3 San Pablo 3-0 Liga de Quito.

FECHA 3

Martes 15/9 – 21:30hs. Binacional vs Liga de Quito. Estadio Nacional.

Jueves 17/9 – 19hs. San Pablo vs River Plate. Estadio Morumbí.

FECHA 4

Martes 22/9 – 21:30hs. Binacional vs River Plate. Estadio Nacional.

Martes 22/9 – 21:30hs. Liga de Quito vs San Pablo. Estadio Rodrigo Paz Delgado.

FECHA 5

Martes 29/9 – 21:30hs. Liga de Quito vs Binacional. Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Miércoles 30/9 – 21:30hs. River Plate vs San Pablo. Estadio Libertadores de América.

FECHA 6

Martes 20/10 – 21:30hs. River Plate vs Liga de Quito. Estadio Libertadores de América.

Martes 20/10 – 21:30hs. San Pablo vs Binacional. Estadio Morumbí.

GRUPO E

FECHA 1

3/3 Inter de Porto Alegre 3-0 Universidad Católica.

3/3 América de Cali 0-2 Gremio.

FECHA 2

10/3 Universidad Católica 1-2 América de Cali.

12/3 Gremio 0-0 Inter de Porto Alegre.

FECHA 3

Miércoles 16/9 – 19:15hs. Inter de Porto Alegre vs América de Cali. Estadio Beira Rio.

Miércoles 16/9 – 21:30hs. Universidad Católica vs Gremio. Estadio San Carlos de Apoquindo.

FECHA 4

Miércoles 23/9 – 21:30hs. América de Cali vs Universidad Católica. Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Miércoles 23/9 – 21:30hs. Inter de Porto Alegre vs Gremio. Estadio Beira Rio.

FECHA 5

Martes 29/9 – 19:15hs. Gremio vs Universidad Católica. Estadio Arena do Grêmio.

Martes 29/9 – 21:30hs. América de Cali vs Inter de Porto Alegre. Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

FECHA 6​

Jueves 22/10 – 21:30hs. Universidad Católica vs Inter de Porto Alegre. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Jueves 22/10 – 21:30hs. Gremio vs América de Cali. Estadio Arena do Grêmio.

GRUPO F

FECHA 1

5/3 Estudiantes de Mérida 1-2 Racing.

5/3 Alianza Lima 0-1 Nacional.

FECHA 2

12/03 Nacional 1-0 Estudiantes de Mérida.

12/03 Racing 1-0 Alianza Lima.

FECHA 3

Miércoles 16/9 – 19:15hs. Estudiantes de Mérida vs Alianza Lima. Estadio Metropolitano de Mérida.

Jueves 17/9 – 17hs. Racing vs Nacional. Estadio Presidente Perón.

FECHA 4

Martes 22/9 – 19:15hs Estudiantes de Mérida vs Nacional. Estadio Metropolitano de Mérida.

Miércoles 23/9 – 21:30hs. Alianza Lima vs Racing. Estadio Alejandro Villanueva.

FECHA 5

Miércoles 30/9 – 19:15hs. Nacional vs Racing. Estadio Gran Parque Central.

Miércoles 30/9 – 21:30hs. Alianza Lima vs Estudiantes de Mérida. Estadio Alejandro Villanueva.

FECHA 6

Miércoles 21/10 – 19:15hs. Nacional vs Alianza Lima. Estadio Gran Parque Central.

Miércoles 21/10 – 19:15hs. Racing vs. Estudiantes de Mérida. Estadio Presidente Perón.

GRUPO G

FECHA 1

3/3 Defensa y Justicia 1-2 Santos.

4/3 Delfín 1-1 Olimpia.

FECHA 2

10/3 Santos 1-0 Delfín.

11/3 Olimpia 2-1 Defensa y Justicia.

FECHA 3

Martes 15/9 – 21:30hs. Santos vs Olimpia. Estadio Vila Belmiro.

Jueves 17/9 – 19hs. Defensa y Justicia vs Delfín. Estadio Norberto Tito Tomaghello.

FECHA 4

Miércoles 23/9 – 19:15hs. Defensa y Justicia vs Olimpia. Estadio Norberto Tito Tomaghello.

Jueves 24/9 – 23hs. Delfín vs Santos. Estadio Jocay.

FECHA 5

Jueves 1/10 – 19hs. Olimpia vs Santos. Estadio Manuel Ferreira.

Jueves 1/10 – 23hs. Delfín vs Defensa y Justicia. Estadio Jocay

FECHA 6

Martes 20/10 – 19:15hs. Olimpia vs Delfín. Estadio Manuel Ferreira.

Martes 20/10 – 19:15hs. Santos vs Defensa y Justicia. Estadio Vila Belmiro.

GRUPO H

FECHA 1

3/3 Caracas 1-1 Boca Juniors.

3/3 Independiente Medellín 1-2 Libertad.

FECHA 2

10/3 Boca Juniors 3-0 Independiente Medellín.

10/3 Libertad 3-2 Caracas.

FECHA 3

Miércoles 16/9 – 21:30hs Independiente Medellín vs Caracas. Estadio Atanasio Girardot.

Jueves 17/9 – 21hs. Libertad vs Boca Juniors. Estadio La Nueva Olla.

FECHA 4

Miércoles 23/9 – 19:15hs. Caracas vs Libertad. Estadio Olímpico.

Jueves 24/9 – 21hs. Independiente Medellín vs Boca Juniors. Estadio Atanasio Girardot.

FECHA 5

Martes 29/9 – 21:30hs. Boca Juniors vs Libertad. La Bombonera.

Miércoles 30/9 – 19:15hs. Caracas vs Indepenendiente Medellín.

FECHA 6

Jueves 22/10 – 21:30hs. Boca Juniors vs Caracas. La Bombonera.

Jueves 22/10 – 21:30hs. Libertad vs. Independiente Medellín. La Nueva Olla.