Felipe Solá: Es urgente sancionar el endurecimiento de las multas a la pesca furtiva

El canciller argentino, Felipe Solá, realizó declaraciones acerca de tres proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo; el primero de ellos para endurecer las multas con el objetivo de desalentar la pesca furtiva, el segundo para establecer por ley el nuevo mapa que incluye la Plataforma Continental y el tercero proponiendo la creación del Consejo Consultivo de Malvinas.

«La más urgente de las tres, es el proyecto que modifica las multas de la ley de pesca. Imaginemos que mañana Prefectura o la Armada capturan un pesquero en aguas argentinas, es decir, dentro de las 200 millas que tenemos como Zona Económica Exclusiva. Lo llevamos a puerto y las multas de hoy no tienen ninguna relevancia. Las multas nuevas, las más baratas, son 300 mil litros de gasoil, además, de incautar toda la carga de pesca que tenga internacionalmente y de tener que pagar los gastos de acarreo. Las multas van subiendo en base a si es reincidente, si no se escapó, si no se aviene, si miente, etc. Pudiendo aumentar hasta 5 veces más. No podemos capturar un buque y cobrarle una multa del año 97», manifestó Solá en declaraciones formuladas a FM La Patriada.

«La otra iniciativa es la del nuevo mapa que establece por ley los nuevos límites, que amplia enormemente la Plataforma Continental argentina, que no es lo mismo que la Zona Económica. La Plataforma no nos da derechos económicos sobre el agua pero sí por el subsuelo», señaló. Para luego explicar: «Hasta las 200 millas nadie puede ejercer actividad económica que no sea Argentina o que esté convenido con nuestro país. La Plataforma tiene más. Es una masa geológica que es inherente al continente. Esto lo trabajo un grupo de científicos desde el 2009 al 2016 para llegar a una resolución que tiene el valor de una Argentina más. El Reino unido nos quita una proporción porque nuestra Plataforma llega hasta las Islas Malvinas».

En ese marco el canciller manifestó: «No queremos ser ni duros ni blandos. Queremos ser lo más efectivos posibles para lograr que el Reino Unido inicie conversaciones sobre las Islas Malvinas. Esto no significa decirle todo que sí a los británicos». «Todas estas iniciativas fueron anunciadas por el presidente Alberto Fernández cuando asumió el 10 de diciembre y ratificadas en la apertura de sesiones», afirmó.

En cuanto a la región, Solá ratificó la voluntad de integración de la Argentina, y recordó que nuestro país se negó a acelerar algunos acuerdos comerciales del Mercosur «en medio de una pandemia, con economías fuertemente castigadas, con la incertidumbre del mundo que viene, produciendo mucho menos» y en ese sentido vaticinó un mundo, luego de la pandemia donde «los más fuertes no van ceder poder, va a haber más tensión y los pueblo van a ser más exigentes»

Para concluir, el ministro planteó que la política exterior argentina «no es hacer ideologismo, sino tener la mejor relación posible con otro país aunque piense distinto. La mejor política exterior es una buena política interior, porque si un país mejora en muchos aspectos entonces aumenta su prestigio».