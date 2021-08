«Esto es gracias a un gobierno peronista, nacional e inclusivo como el de Alberto y Cristina»

Con estas palabras se expresó la actual Diputada del Frente de Todos por Misiones en representación de la provincia durante el sorteo que el Ministerio de Hábitat realizó el miércoles para más de 1172 viviendas dentro del programa de Desarrollos Urbanísticos en 11 provincias.

El sorteo llevado adelante durante la tarde del miércoles contó con la transmisión de la televisión pública de 1.172 viviendas que el programa Procrear II ofrece a través de su línea Desarrollos Urbanísticos, ubicada en 11 provincias argentinas entre las que se encuentra Misiones.

Durante el acto el presidente Alberto Fernández expresó: «No me gusta mirar todo el tiempo para atrás, pero me pregunto cómo es que no se entregaron, 11 mil casas casi terminadas. ¿Por qué?, me pregunto. Quizá porque quienes tenían la responsabilidad de entregarlas pensaron que quienes habitan esas casas, iban a estar en las casas que se hicieron durante el gobierno de Cristina», cerró el presidente.

Por su parte el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi señaló que las asignaciones y entregas de viviendas «son momentos de mucha felicidad. Seguimos buscando mecanismos que amplíen la posibilidad de tener más viviendas a lo largo y ancho del país, que sea un derecho que se haga realidad y se puedan cumplir más sueños».

Y resaltó que lo más importante es que las políticas habitacionales se puedan plasmar de manera federal, y que sea una política de Estado que permanezca en el tiempo.

Por su parte la actual Diputada Nacional Cristina Britez, en representación de la provincia expresó que para los misioneros y misioneras, es un momento de mucha felicidad ya que son 190 familias, 190 sueños, y 190 posibilidades de tener la casa propia.

«La política pública del Procrear es magnífica, por eso agradecemos al Ministro Ferraresi. Para Misiones representa una inversión de más de 6 mil millones de pesos que permite no sólo realizar el sueño de la casa propia, sino también por efecto multiplicador reactivar la economía con fuentes de trabajo para más de seis mil misioneros» relató Britez.

Para finalizar remarcó la importancia de la política como herramienta para que la gente pueda estar feliz. Cuando Alberto y Cristina nos hablaron de una mirada federal, es todo esto, «cumplir con el acuerdo electoral, para que el misionero pueda desarrollarse en su pueblo, llevando los chicos a la escuela y crecer en el lugar en el que nacieron. Y todo esto es gracias a un gobierno como el de Alberto y Cristina, peronista, nacional e inclusivo»