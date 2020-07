Estas 4 vacunas contra el COVID-19 están más cerca de convertirse en realidad

Hay cientos de ensayos actualmente en proceso. Aquí está todo lo que se necesita saber sobre los que se están adelantando en la carrera mundial.

Mientras el mundo espera ansiosamente una vacuna para prevenir el COVID-19, varios candidatos comienzan a ponerse a prueba en ensayos clínicos.Equipos de todo el mundo están desarrollando más de 100 vacunas candidatas, con más de 20 en proceso de evaluación clínica, lo que significa que ya se están probando en humanos.

«Cuando el mundo consiguió la secuencia del virus (ARN) el 11 de enero, supimos muy bien de inmediato qué tipo de vacuna se necesitaría y qué parte del virus se necesitaría poner en ella, por lo que el mundo de la inmunología estaba en un muy buen estado para comenzar con eso ”, dice Danny Altmann, profesor de inmunología en el Imperial College de Londres.

El 20 de julio, dos equipos que están desarrollando proyectos de vacunas publicaron resultados preliminares de los ensayos de Fase I y II que mostraban que inducían una respuesta inmune y no desencadenaron ningún problema de seguridad importante, lo que marca un paso positivo hacia adelante. Pero todavía hay un camino por recorrer. Inducir una respuesta inmune no significa necesariamente que la vacuna realmente proteja a las personas del COVID-19.

Solo un ensayo de Fase III, que implica administrar la vacuna a un gran número de personas y rastrear si contraen la enfermedad, lo mostrará. «Han hecho todo lo que queríamos, así que son buenas noticias», dice Altmann. «Ahora viene lo difícil».

Los diferentes proyectos de vacunas actualmente en desarrollo hacen uso de una gama de distintas plataformas tecnológicas de vacunas, algunas de las cuales han sido probadas y otras que son realmente innovadoras. Si bien algunos primeros resultados han comenzado a salir, no es posible establecer comparaciones directas, ya que diversos laboratorios pueden realizar pruebas con diferentes dosis y poblaciones, y usar distintos ensayos para medir la respuesta inmune.

«La cuestión de cuál es mejor no se puede responder en este momento», dice Beate Kampmann, directora del Centro de Vacunas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Con eso en mente, estos son algunos de los proyectos de vacunas que actualmente están más avanzados:

Oxford/AstraZeneca

El mundo ha escuchado mucho sobre una vacuna que se está desarrollando en la Universidad de Oxford en asociación con la firma farmacéutica AstraZeneca. El gobierno del Reino Unido ya ha ordenado 100 millones de dosis de la vacuna, y actualmente es uno de los principales candidatos en términos de pruebas.

La vacuna Oxford es una de tipo de vector viral, se basa en un adenovirus del chimpancé (un virus que causa una enfermedad como el resfriado común en los chimpancés), que se ha modificado para contener una secuencia genética de la «proteína espiga» del coronavirus, que es la que se cree que juega un papel importante en la infección de las células. Esta es una forma de exponer el cuerpo a la proteína espiga sin exponerla al coronavirus, de modo que cree una respuesta inmune.

«El adenovirus del chimpancé es una especie de caballo de Troya que lleva la información de la proteína Covid al sistema inmunitario», explica Kampmann. Si el sistema inmunitario entra en contacto con el coronavirus real, ya estará preparado para reaccionar.

El 20 de julio, los investigadores publicaron un informe preliminar en The Lancet sobre los estudios de Fase I y II de su vacuna, ChAdOx1 nCoV-19, que según ellos indujeron una respuesta inmune y no tuvieron efectos secundarios importantes. Ahora se está pasando a los ensayos de Fase III en Brasil y Sudáfrica.

Altmann dice que la respuesta inmune mostrada en los datos de Oxford es prometedora y enfatiza la importancia de desencadenar células T y anticuerpos.Las células T son un tipo de glóbulo blanco que ayuda a las células B a crear anticuerpos y matar células infectadas para ayudar a detener la propagación de una infección.

«Para cualquier buena respuesta de una vacuna, se necesitan ambos a bordo», dice Altmann. Él dice que todos los datos que ha visto de algunos proyectos de vacunas se ven bien para ambos: «aunque pensé que los datos de Oxford tenían datos de células T realmente impresionantes».

CanSino

CanSino Biologics de China informó los resultados de su ensayo de Fase II, que se realizó en Wuhan, el mismo día que el grupo de Oxford, también en The Lancet. De manera similar, informó que su vacuna era segura e indujo una respuesta inmune significativa.

La vacuna CanSino, que se está desarrollando con el Instituto de Biotecnología de Beijing, también utiliza un adenovirus como vector viral para administrar la proteína espiga de coronavirus, pero en este caso es un virus del resfriado común que infecta a los humanos. Una desventaja potencial de esto, dice Kampmann, es que, a medida que el virus circula en las poblaciones humanas, algunas personas ya pueden tener anticuerpos, lo que podría afectar la respuesta inmune.

«Podría ser que las personas con anticuerpos preexistentes contra ese adenovirus no generen tanta respuesta inmune a la vacuna Covid de adenovirus», dice ella.

La vacuna ha sido aprobada para su uso por el ejército chino.

Moderna

La compañía estadounidense Moderna es uno de los varios grupos que trabajan en una vacuna de ARN, un nuevo tipo de vacuna que consiste en hacer una versión sintética del ARN de la proteína con espiga de coronavirus, las instrucciones genéticas que le indican a las células cómo producir la proteína. Esto engaña al cuerpo para que produzca la proteína espiga, lo que induce una respuesta inmune.

El 14 de julio, los resultados preliminares de un ensayo de Fase II de la vacuna Moderna se publicaron en The New England Journal of Medicine y declararon que la vacuna había inducido una respuesta inmune y no planteó problemas importantes de seguridad. Moderna comenzó los ensayos de Fase III el lunes.

La ventaja del enfoque de ARN es que no tiene que fabricar mucho material, ya que el cuerpo esencialmente crea la vacuna. Esto podría hacer que sea más fácil de escalar y más barato de producir. «Puede salirse con la suya con cantidades muy, muy pequeñas», dice Kampmann. Sin embargo, es relativamente nuevo en el mundo de la tecnología de vacunas; ninguna vacuna de ARN ha sido autorizada previamente.

Otros grupos que trabajan en las vacunas de ARN incluyen el Imperial College London y la compañía alemana BioNTech; este último está trabajando con el gigante farmacéutico Pfizer y tiene un acuerdo con el gobierno del Reino Unido para suministrar 30 millones de dosis.

Sinovac

La vacuna candidata de Sinovac Biotech, con sede en Beijing, llamada CoronaVac, es una vacuna inactivada, un tipo de vacuna comparativamente anticuada que consiste en partículas de virus que han sido eliminadas o inactivadas y que ya no causan infección. El sistema inmune aún reconoce el virus, provocando una respuesta inmune a la que puede recurrir si el receptor luego entra en contacto con la cosa real.

En junio, la compañía dijo en un comunicado de prensa que los resultados preliminares de sus estudios de Fase I y II en humanos mostraron que la vacuna inducía anticuerpos neutralizantes y no tenía efectos secundarios graves. Ahora se está pasando a los estudios de Fase III en Brasil.

Una ventaja del enfoque de virus inactivado, dice Altmann, es que está probado y probado; La misma técnica se ha utilizado durante décadas para fabricar vacunas para proteger contra enfermedades como la poliomielitis. «Me gusta esa lógica», dice Altmann. Esto también significa que ya tenemos la infraestructura para hacer este tipo de vacuna.

Sin embargo, una desventaja es que fabricar la vacuna requiere hacer crecer el material en grandes cantidades, lo que puede dificultar su escalamiento que otros tipos de vacunas, una consideración importante dado el alcance y la urgencia de la demanda de una vacuna COVID-19.

SinoPharm de China también está desarrollando una vacuna inactivada y está llevando a cabo un ensayo de Fase III en Abu Dhabi.

Un largo camino por recorrer

Por supuesto, se están trabajando en muchas otras vacunas, e imaginar la búsqueda de una vacuna anti-Covid como una «carrera» puede ser engañoso. «Esto no es realmente una carrera rápida, es una maratón», dice Kampmann.

«Ser el primero no significa necesariamente ser el mejor, y hay otros problemas además de hacer una vacuna que funcione. Tendremos que fabricar y distribuir la vacuna a gran escala, y no sabremos cuánto tiempo una vacuna protege a una persona de COVID-19 hasta más adelante. Una vacuna que tarda más en desarrollarse puede resultar más efectiva, más duradera, más barata o más fácil de escalar. O diferentes vacunas pueden resultar más efectivas en diferentes geografías o grupos de edad. Bien podría haber más de una vacuna», dice Kampmann. «Me sorprendería mucho si hubiera una sola vacuna».

Por ahora, dice Altmann, es importante invertir en muchas plataformas y candidatos diferentes en lugar de poner todos nuestros huevos en una canasta con prisa por respaldar a un solo «ganador». «Es un argumento para tratar de ser lento, sabio y cuidadoso, y no saltar como si fuera un concurso de vacunas similar al de Canciones de Eurovisión», dice.

traducción RPD Noticias

Victoria Turk

Wired – Reino Unido