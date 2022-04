El Presidente analizó con la UIA propuestas para el crecimiento sostenido de Argentina

El mandatario Alberto Fernández recibió a integrantes de la cúpula de la Unión Industrial, con quienes dialogó sobre el tema de energía y las propuestas de la entidad fabril para consolidar la recuperación económica.

El presidente Alberto Fernández recibió este lunes por la tarde en la Casa de Gobierno a integrantes de la cúpula de la Unión Industrial (UIA), con quienes dialogó sobre las propuestas de la entidad fabril para transformar la recuperación económica en “crecimiento sostenido”, contenidas en el denominado Libro Banco, así como sobre el tema de energía y especialmente del gas, a fin de evitar la interrupción del proceso en las empresas que no pueden detener sus líneas de producción.

Tras la reunión, el mandatario posteó en la red social Twitter: «La industria creció un 1,8% interanual en marzo. Celebro que trabajemos sobre los puntos de acuerdo que potencien este sendero virtuoso»

En el marco de la reunión, los industriales presentaron al presidente el Libro Blanco, que contiene más de 100 propuestas de medidas elaboradas por la UIA junto con las cámaras asociadas del todo el país, con ejes en el incremento de las exportaciones, incentivos inmediatos a la producción, énfasis en la capacitación y simplificación de la vida a las pymes, dijo el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja.

“Hablamos entre otros temas de la cuestión minera, de las compras del Estado, el transporte y de la energía, en especial de gas para la industria, porque hay empresas de procesos continuos que no pueden parar”, dijo el titular de la UIA durante un contacto mantenido con la prensa luego de la reunión.

“La industria tratará de auto administrarse si hubiera algún tipo de problemas, aunque no estamos afirmando que los va a haber”, agregó Funes de Rioja.

Por su parte, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, calificó al encuentro como “muy bueno” y detalló que «se trató una agenda muy interesante con un montón de cuestiones que plantea la UIA y que tiene que ver con el crecimiento y la generación de empleo”.

La funcionaria sostuvo que “el Gobierno está de acuerdo en buscar soluciones a los problemas” de la economía nacional, y “cuando se pone la producción y el empleo en el centro de la escena se tiene buenos resultados».

«No creemos en la grieta, sino en la construcción de un modelo productivista”, agregó y valoró el rol de “la inversión privada” para sostener el crecimiento.

En respuesta a una consulta de la prensa, Funes de Rioja dijo que “no se trató” en el encuentro el tema del proyecto sobre renta inesperada que impulsa el Gobierno.

«Cuando tengamos la iniciativa escrita, ahí vamos a opinar, aunque en principio no estamos a favor de nuevos impuestos, pero no puedo contestar sobre algo que todavía no hemos visto”, enfatizó.

En el encuentro el presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y los secretarios de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

Por la UIA , además de su titular, participaron el vicepresidente de Desarrollo Industrial, Luis Betnaza; el vicepresidente regional, Adrián Kaufmann Brea; el secretario, Miguel Ángel Rodríguez; y el vicepresidente Guillermo Moretti, entren otros integrantes del Consejo Directivo de la entidad.

Télam