Has­ta hace unas se­ma­nas, mi­rá­ba­mos las no­ti­cias y el co­ro­na­vi­rus era algo te­rri­ble pero que pa­sa­ba le­jos. En­ton­ces lle­ga­ron las me­di­das –acer­ta­das y de enor­me com­pro­mi­so– del Go­bierno na­cio­nal para cui­dar­nos.

Pre­ven­ti­vas, pla­ni­fi­ca­das pero que nos to­ma­ron por sor­pre­sa, an­tes de que se pu­die­ra ter­mi­nar de asi­mi­lar, com­pren­der, ima­gi­nar que una pan­de­mia es una si­tua­ción que afec­ta a nues­tra so­cie­dad en con­jun­to y a cada uno de no­so­tros fren­te al es­pe­jo. Quien más, quien me­nos, to­dos nos he­mos sen­ti­do par­te de una pe­lí­cu­la de cien­cia fic­ción en al­gún mo­men­to de este úl­ti­mo tiem­po.

En me­dio de esta con­vul­sión in­di­vi­dual y co­lec­ti­va, es ab­so­lu­ta­men­te ne­ce­sa­rio sos­te­ner al­gu­nos pi­la­res de nues­tra co­ti­dia­ni­dad y quie­nes tra­ba­ja­mos en edu­ca­ción sa­be­mos de la im­por­tan­cia de la pre­va­len­cia del víncu­lo pe­da­gó­gi­co, ese lazo que se for­ja en­tre la es­cue­la y los chi­cos.

Del es­fuer­zo y el tra­ba­jo con­tra re­loj de quie­nes in­te­gran el Mi­nis­te­rio de Edu­ca­ción, la pla­ta­for­ma educ.ar y los ca­na­les te­le­vi­si­vos En­cuen­tro, Paka Paka y TV Pú­bli­ca sur­ge en­ton­ces Se­gui­mos edu­can­do, una muy va­lio­sa co­lec­ción de ma­te­ria­les y re­cur­sos edu­ca­ti­vos di­gi­ta­les or­ga­ni­za­dos por ni­vel edu­ca­ti­vo y por área te­má­ti­ca que se ac­tua­li­za día a día. Tam­bién una se­rie de cua­der­ni­llos que se fue­ron re­par­tien­do y la lle­ga­da a es­pa­cios en ca­na­les pri­va­dos, de modo de abar­car todo el es­pec­tro po­si­ble y de su­mar más con­te­ni­dos.

Sin des­co­no­cer las si­tua­cio­nes dis­pa­res de cada uni­ver­so fa­mi­liar, ni tam­po­co las di­fi­cul­ta­des para ac­ce­der a la tec­no­lo­gía que exis­ten en mu­chas ca­sas, la pre­sen­cia de la es­cue­la en los ho­ga­res as­pi­ra -an­tes que al ren­di­mien­to aca­dé­mi­co- a la con­ti­nui­dad pe­da­gó­gi­ca, a la per­ma­nen­cia de los víncu­los en­tre los do­cen­tes y los es­tu­dian­tes. Este es hoy el prin­ci­pal desa­fío.

A su vez, la po­si­bi­li­dad de con­tar con ma­te­ria­les y pro­pues­tas di­dác­ti­cas co­la­bo­ra con las fa­mi­lias en or­ga­ni­zar los tiem­pos den­tro del ho­gar y en sos­te­ner la re­la­ción de los ni­ños con el co­no­ci­mien­to y con la cu­rio­si­dad, más aún en es­tos tiem­pos com­pli­ca­dos.

Aho­ra bien, la pro­pues­ta de la vir­tua­li­dad es tran­si­to­ria y via­ble sólo en el mar­co de este con­tex­to de emer­gen­cia sa­ni­ta­ria na­cio­nal. Es de­cir, hoy es prio­ri­dad pero bajo nin­gún as­pec­to debe con­fun­dir­se, como se es­cu­cha y se lee, con una mo­da­li­dad po­si­ble para la es­cue­la de en­se­ñan­za obli­ga­to­ria. Los dis­cur­sos neo­li­be­ra­les que pon­de­ran la tec­no­lo­gía y la edu­ca­ción de pla­ta­for­mas y pres­cin­den de la fi­gu­ra del do­cen­te en el aula, caen por su pro­pio peso.

La es­cue­la no se re­em­pla­za. La es­cue­la cer­ca de los ho­ga­res no sig­ni­fi­ca la es­cue­la en casa. Edu­ca­ción a dis­tan­cia no es lo mis­mo que una edu­ca­ción tran­si­to­ria­men­te vir­tual.

Quie­nes tran­si­ta­mos los ám­bi­tos es­co­la­res, sa­be­mos bien que edu­car no se tra­ta sólo de im­par­tir con­te­ni­dos. Es­pe­cial­men­te en el ni­vel ini­cial, pri­ma­rio y se­cun­da­rio, par­te del co­no­ci­mien­to a cons­truir tie­ne que ver con la ex­pe­rien­cia y los víncu­los en so­cie­dad, in­di­so­lu­bles en el pro­ce­so pe­da­gó­gi­co.

El apren­di­za­je se cons­tru­ye con otros, a tra­vés del en­cuen­tro. El pro­ce­so es co­lec­ti­vo. Los tiem­pos ins­ti­tu­cio­na­les, los nom­bres, las ta­reas com­par­ti­das son fun­da­men­ta­les en el desa­rro­llo so­cial y per­so­nal. Las mi­ra­das y las ex­pe­rien­cias de los otros com­ple­ji­zan y nu­tren el co­no­ci­mien­to, no es po­si­ble este pro­ce­so en so­le­dad. Los su­je­tos de la es­cue­la son su­je­tos de ex­pe­rien­cia. Es de­cir; alum­nos fue­ra de la es­cue­la son alum­nos fue­ra del sis­te­ma.

En este mo­men­to de ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo y de mu­cha in­cer­ti­dum­bre, tan­to para las fa­mi­lias como para los do­cen­tes, lo que tie­ne que man­te­ner­se es el lazo. La fun­ción pe­da­gó­gi­ca es ese lazo que vin­cu­la la es­cue­la con los chi­cos.

Las cla­ses se pue­den re­cu­pe­rar. Los apren­di­za­jes se pue­den ha­cer en otro mo­men­to. Pero lo que no pue­de rom­per­se es el lazo pe­da­gó­gi­co, es­pe­cial­men­te en los sec­to­res más vul­ne­ra­bles. Así como pri­me­ro se pen­só en la con­ti­nui­dad ali­men­ta­ria, hoy se debe pen­sar en sos­te­ner el víncu­lo. De no ser así, el paso si­guien­te es la des­co­la­ri­za­ción; es de­cir, el ries­go de que mu­chos chi­cos no vuel­van a las au­las.

Tan­to el que brin­da un co­no­ci­mien­to como aquel que lo re­ci­be sien­te que hay un para qué, que hay un ma­ña­na. Cuan­do fui sub­se­cre­ta­ria de Edu­ca­ción de la Ciu­dad, vi­si­ta­ba se­gui­do la es­cue­la del hos­pi­tal pe­diá­tri­co Dr. Pe­dro Ga­rrahan. Allí, los do­cen­tes dan cla­ses a chi­cos que es­tán en eta­pa de pre-qui­rúr­gi­co por­que sa­ben muy bien que en la re­la­ción pe­da­gó­gi­ca, siem­pre está im­plí­ci­ta la no­ción de fu­tu­ro que tan­to ne­ce­si­tan en esa cir­cuns­tan­cia.

Es por esto que el desa­fío ac­tual pasa por de­li­mi­tar el ob­je­ti­vo edu­ca­ti­vo y con­tex­tua­li­zar­lo. Asu­mir el con­fi­na­mien­to y mi­ti­gar los efec­tos ne­ga­ti­vos que el ais­la­mien­to de los ni­ños y ado­les­cen­tes con­lle­va, en vez de ha­cer como si nada su­ce­die­ra. Tra­ba­jar para que en la me­di­da de lo po­si­ble, los adul­tos pue­dan man­te­ner­los co­nec­ta­dos y cu­rio­sos con su en­torno so­cial y cul­tu­ral, has­ta que esta si­tua­ción de emer­gen­cia sa­ni­ta­ria fi­na­li­ce.

De esto se tra­ta hoy. Es cru­cial que los ni­ños y sus fa­mi­lias sien­ten que hay un Es­ta­do, que hay acom­pa­ña­mien­to, con­ti­nui­dad co­ti­dia­na y por so­bre to­das las co­sas, que hay fu­tu­ro. El plan vir­tual es muy ne­ce­sa­rio pero co­yun­tu­ral. Cuan­do ha­ya­mos pa­sa­do esta ba­ta­lla co­lec­ti­va, la es­cue­la es­ta­rá en la es­cue­la y abri­rá sus puer­tas para con­te­ner­nos y abra­zar­nos a to­dos.

Mara Brawer

