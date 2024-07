El Colectivero necesita dar vuelta la página

Este sábado 26, Crucero del Norte recibirá en Santa Inés a Independiente de Chivilcoy desde las 15 hs en un partido clave para el combinado misionero, ya que necesita imperiosamente comenzar a sumar de a tres puntos.

El equipo dirigido por Daniel Brizuela viene de un presente poco alentador, no solo por el hecho de que hace varios partidos no consigue una victoria, si no también que no pudo reflejar en los últimos encuentros un buen juego futbolístico.

En esta segunda etapa del torneo se juegan 9 partidos a una sola ronda donde los primeros 6 acceden a la siguiente fase de la reválida. Sin embargo, la tabla en la que hay que empezar a mirar con más frecuencia para el único representante de la provincia en el torneo es la del descenso, la cual es en sumatoria de puntos de la primera y segunda etapa.

Actualmente, el colectivero se encuentra a tan solo 2 puntos del equipo que actualmente está descendiendo.

¿Quiénes son los últimos 5 en la zona de descenso?

17 pts Boca Unidos

15 pts Crucero del Norte

13 pts Sarmiento de Resistencia

13 pts Defensores de Pronunciamiento

11 pts Gimnasia de Concepción

(Los últimos 2 descienden al federal Amateur 2025).

