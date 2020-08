Diseñadores Gráficos misioneros serán jurados en los premios internacionales CLAP

Miembros de la comisión directiva del Colegio de Diseñadores Gráficos de Misiones fueron convocados para participar como jurados de los premios internacionales Clap de Diseño.

Los premios CLAP son los premios internacionales de Diseño, que permiten a los estudios, agencias, oficinas y profesionales independientes, medirse con sus pares de toda Iberoamérica.

VEREDICTAS Internacional, agencia especializada en la gestión de estándares de excelencia con más de dos décadas de trayectoria, certifica y garantiza que todo el proceso de evaluación y veredicto se realice bajo los máximos estándares de imparcialidad y transparencia. Luego de 20 años convocando, entre otros, los premios de diseño gráfico ANUARIA —la convocatoria más reconocida por la profesión en España—, VEREDICTAS se une a FOROALFA —la comunidad más concurrida del diseño en Iberoamérica— y a las Principales Organizaciones vinculadas a la profesión para convocar los Premios CLAP.

«Es importante que los diseñadores misioneros sigamos ingresando al circuito de premios nacionales e internacionales de nuestras disciplinas porque la calidad de trabajos que tenemos tanto en diseño gráfico, industrial, textil, etc, es de exportación y los premios son una forma, no la única por supuesto, de obtener visibilidad y reconocimiento. Creemos que en los próximos años habrá mucha presencia de diseño misionero en los diferentes premios alrededor del mundo. Es importante destacar que los premios CLAP son apoyados por el Colegio de Diseñadores Gráficos porque no exigen que el profesional realice una pieza nueva para participar, sino que presenta sus piezas del portfolio. Los concursos que demandan producir material nuevo para participar nos parecen abusivos y alimentan una estructura donde muchos trabajan y pocos o solamente uno cobra», indicó el presidente del CDGM, Diego René Martín.

El jurado de los pemios CLAP está integrado exclusivamente por representantes nombrados por las instituciones más prestigiosas de la profesión, sin ningún miembro de la organización, ni miembros de carácter protocolario o comercial. Los jueces valorarán las obras presentadas sin conocer a los autores.

Misioneros que participarán como jurado y las categorías que evaluarán:

Motion Graphics: Jean Pierre Ferrand

Branding: Diego Pozzi (Posadas)

Publicidad Gráfica: Rita Galmarini (Posadas)

Diseño Editorial: Paola Viana (Oberá)

Ilustración: Germán Martínez Pérez (Capital Federal reside en Posadas)

Tipografía: Juan Pablo Barrios (Posadas)

Online & APPS: Diego René Martín (Leandro N. Alem)