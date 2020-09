Diego Sartori «Tenemos que estar unidos, trabajando y dando herramientas a la gente que necesita»

Finalmente recibió la media sanción restante la ley para reactivación productiva de la actividad turística nacional. Conversamos en #AntesdeTodo con el Diputado Nacional Diego Sartori para saber los alcances de la misma y que pasó en esa controvertida sesión con el bloque de Juntos x el Cambio.

Algunas semanas atrás habíamos hablado con Diego Sartori, diputado nacional del Frente Renovador de Misiones, y nos manifestó que venía trabajando junto con otros diputados, con la posibilidad de presentar un proyecto de ley que permitiera de reactivar el turismo y darles así una mano al sector en este momento tan difícil que estamos viviendo, y hoy aquello que era un proyecto ya es una realidad.

– Pasó primero por el Senado y tuvieron ustedes en Diputados la oportunidad, ahora de poder votar favorablemente esa ley. ¿Cuáles son los alcances que tiene la norma?.

– Después de mucho tiempo, con 13 proyectos de ley que había en el Congreso, siendo uno de quien te habla, donde pedíamos obviamente todo lo que tiene que ver con una de las actividades que por consecuencia del Covid-19 tuvo que parar primero y creo va a ser una de las últimas en funcionar a pleno. Si bien es cierto, está funcionando con protocolos hechos en aquí en Misiones por el gobierno de la provincia que encabezó el mismo gobernador y los mismos ministros del gobernador, el turismo interno de Misiones funciona un 40 por ciento y eso no alcanza.

Misiones tenía una afluencia de turismo, fundamentalmente internacional en lo que es Cataratas de Iguazú y el resto de la provincia, y también con mucha afluencia y elegido como destino turístico de Argentina hace un tiempo atrás. Bueno, después cuando nos tocó la pandemia obviamente que se paró todo, se frenó todo y las consecuencias fueron múltiples.

Pero lo es cierto también, y nobleza obliga, es decir que ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial tampoco se habían quedado cruzados de brazos, a través de los ATP, de la no ejecución prendarias y una serie de otras medidas se fue contemplando al sector.

Que se plasmó, en una sesión bastante atípica que comenzó el miércoles 2 a las 13 horas y terminó a las cinco y diez de la mañana, así más o menos fue, desde que se empezó la labor parlamentaria y la hora que íbamos a comenzar, y donde proyecto que vino del Senado, que contempla todo el sector del turismo con una vista muy amplia, por supuesto que cuando uno habla de una ley amplia, seguro que algo faltó y algo quedó atrás. Pero hay la buena voluntad de poder hacerlo.

Yo te conté en entrevistas anteriores que nosotros a través del presidente de nuestro Bloque Ricardo Wellbach, le habíamos planteado al Presidente que si nosotros no declaramos la emergencia turística en esta ley, la ley no tenía mucho sentido. El presidente con sus ministros accedieron al mismo, y la ley prevé la emergencia en el sector, que eso significa poner plata.

Fue una ley consensuada donde obviamente abarca todo el sector turístico que tiene que ver con todos los segmentos, y que abarca a la mayoría las cuestiones del sector. Así que me parece bueno, hay inclusive, por nombrar algunas cosas que son muchas, créditos a 12 meses con los primeros meses a tasa 0, lo segundo, con una tasa digamos un poco más elevada y así sucesivamente. También prevee bonos para jubilados y pensionados, todo para que vayan a la zona turística a justamente a pagar y a hacer frente con eso, donde también el Estado a través de sus organismos sociales va a hacer cargo.

Vale decir, una reingeniería integral para poder poner en marcha un engranaje que bueno, no sabemos cuándo se va a poder poner en forma definitiva. Asimismo, no hay ejecución de hipoteca, crédito y toda esta cuestión que había que está amparada hasta tanto se pueda reactivar la actividad.

– Claro, por eso es importante saber, que por lo pronto en los próximos 180 días se van a implementar todas estas actividades una vez que promulgue la ley el Ejecutivo, que será unos pocos días más. Y que para el primer trimestre del año que viene, que ya van a estar las vacunas a nivel mundial, se pueda dar algún tipo de respiro de esta situación y ya se pueda así reactivar a pleno el sector. Porque hoy por hoy lo difícil es el tema del transporte y para eso sí tiene que estar un poco más organizado todo.

– Ojalá que sea así, ojalá que este optimismo se plasme, no te olvides que estamos hablando de una pandemia, de un virus que no conocemos, que hace estragos y que como consecuencia, trajo otra pandemia, que es la económica.

Entonces bueno, y también ahí viene la rispidez y la intolerancia a veces nuestra, y la irritación que tiene mucha gente. Y ahora el virus es algo que está haciendo mucho estrago, mucho daño, a pesar de que a muchos les cuesta entender. Yo celebro que los misioneros a través de ustedes pudimos concientizarnos y mucho, de las medidas que el gobierno nacional y provincial hicieron para cuidarnos y bueno, eso nos hace, a pesar de que somos una provincia de zona fronteriza y que podamos podamos tener menos índices de contagios.

– Precisamente esa situación puede llegar a transformarse en un hecho muy importante, en una ventaja competitiva de acá a un tiempo, cuando se pueda reactivar el turismo, porque Misiones es la provincia con menor cantidad de casos de todo el país. Después sigue Catamarca y después Formosa, y después ya todas las todas provincias nos superan y aquellas que tan pocos casos tenían ya nos superan ampliamente caso San Luis, San Juan, La Pampa y otras provincias más. A partir de ahí se podría decir que el destino Misiones tiene agregado ese valor.

– Concuerdo ampliamente, ese fue uno de los temas más hablados en la larga exposición en la Cámara el otro día y Misiones, además por el tipo de turismo que tenemos nosotros, permiten el distanciamiento social, que es lo que se está haciendo ahora, que es el turismo interno, que está bastante concurrido y lo ven al misionero como un destino turístico que a mi manera de ver va a tener mucho futuro, mucho más de lo que tenía.

Creo que va a ser una oportunidad para nosotros porque la gente de todo el mundo, cuando se pueda, va a elegir venir a lugares de estos que puede hacer distanciamiento, puede hacer recreaciones al aire libre o bueno, otras tantas actividades que conllevan a ahora a la nueva modalidad de vida que tenemos que tener.

– En referencia a lo que fue la sesión. Finalmente esta ley, y también una ley que hablaba en virtud de aumentar las penas por la pesca ilegal, fue votada con 127 votos a favor con dos abstenciones que tuvo el frente de izquierda y el resto de los diputados de Juntos x el Cambio que estuvieron durante toda la tarde haciendo desde mi opinión más un show televisivo que otra cosa, cuando llegó el momento y se apagaron las cámaras se fueron…

– Como hombre de la política te digo que ese tipo de cosas son lamentables. Hoy por hoy no hay margen para ese tema. Nosotros tenemos que estar todos abroquelados unidos, trabajando y dando herramientas a la gente que necesita, no haciendo eso como vos decís un show mediático, que si sesiomos presencialmente que no, que el protocolo venció, que tenga que la sesión a distancia no son iguales y no son válidas…

Estamos en un momento complicado de pandemia y Buenos Aires es el peor lugar hoy en contagios. ¿Qué vamos a inventar nosotros? Entonces dejarse de esas cuestiones, chicanas que no tienen sentido, especulaciones políticas. En las sesiones, creo que también lo hemos hablado un par de veces contigo, no tienen ningún impedimento de hacerlo a través de la forma online así como lo estamos haciendo. Y nadie puede no discutir, no hablar ni decir cuestiones. Puede hacer su exposición, puede hacer todo absolutamente normal, porque la tecnología ha avanzado y mucho, y lo hacen los chicos en las escuelas y todo, todas las cuestiones, todo el mundo, se ha allanado eso. Y las mismas legislaturas provinciales, la nuestra acá sin ir más lejos, funciona de esa manera.

Entonces, ¿cuál es el sentido de que nosotros estemos en esas cuestiones?, no vayamos a hacer correr riesgo a la gente del Congreso de alguna manera. Y no es solamente, terminamos allá y ya venimos otra vez y somos factores de contagio. Pasa por un tema de responsabilidad y compromiso social. Hacer las cosas como demanda la circunstancia y la situación. Me parece que es estéril esa cuestión de querer hacer un show en un momento que no corresponde.

– Los diputados nacionales de Juntos x el Cambio de la provincia de Misiones, sabiendo lo que depende la provincia del turismo, y no estuvieron presentes ¿después que le dirán a su electorado?.

– No sé que le van a decir a la gente, porque haceb campaña para decir que sí que están al lado este tipo de cuestiones y a la hora de votar una ley tan importante no, si no es presencial no es válida la sesión. Y la sesión es válida porque si vos tenes mayoría, las mayorías mandan. Entonces por más que vos tengas un bloque que tenga más de 100 integrantes pero no son mayoría, ¡no sos mayoría!.

Y se juntan todos los aliados que quieren hacer y sesionar igualmente, porque la mayoría decida las cuestiones en la Cámara, no un sector en particular ni un sector marca la agenda. Y hay algo clave, nosotros somos un bloque misionerista que dijimos que tenemos compromiso con nuestra nación, pero que estamos muy comprometido con nuestra provincia y lo mostramos con coherencia y hechos día a día.

Y la incoherencia es lo que vos decís, Marcelo, una cámara del oficialismo de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires que funciona de esa manera desconocen en la Cámara de Diputados de la Nación, la verdad un contrasentido qué que cuesta mucho entender.

– ¿Qué es lo próximo que se viene ahora como los temas parlamentarios a tratar?

– Muchos temas relacionados al COVID y su consecuencia económica. La agenda se va armando en labor parlamentaria diariamente. Hay mucho trabajo en comisiones que se van haciendo diariamente y con mucha discusión, es lo mismo que esta ley que habíamos presentado en abril. Esta ha sido una ley que se trabajó mucho al respecto, ahora vamos a ver la semana que viene como sigue, cuál es la agenda que se viene.

– Una reunión hace pocos días entre Alberto Fernández y el gobernador de la provincia, el doctor Herrera Ahuad, que le entregó al presidente una suerte de planteos desde la provincia, estratégicos, vinculados a temas impositivos y de desarrollo de la provincia. ¿Qué nos puedes contar al respecto?

– A gritos quien te habla desde el año noventa y nueve reclama una ley fiscal distinta y diferente para una provincia inserta como un brazo entre los países limítrofes, vale decir tenemos toda la problemática nuestra de Argentina más de Brasil y Paraguay.

Necesitamos una ley fiscal, quedó demostrado ahora con el cierre la frontera y estar en una provincia prácticamente cerrada, que nosotros somos viables porque con nuestro dinero y nuestro circulante podemos hacer una provincia pujante, máxime aún que Misiones es una provincia que aporta mucho al fisco nacional. ¿Qué queremos decir?, que la Nación no podría no tener un argumento para darnos esa mano de decir que podemos bajar el IVA, que podemos bajar los aportes y que podemos bajar Ganancias para que esta provincia sea competitiva con las demás que están en alrededor. Y eso es lo que lo llevó el gobernador al presidente, y eso hoy cuando el gobernador cuando habla con el presidente le dice “Buen día…, reforma fiscal para Misiones” y de la misma manera lo hacen el ministro de Economía y nosotros los diputados. Estamos insistiendo mucho con que esa ley fiscal sea para la provincia de Misiones, que es sumamente necesario para ser competitiva.

Y quedó demostrado en la pandemia no, puente cerrado, frontera cerrada, Misiones está como una provincia que bueno, no estamos la panacea ni absolutamente nada que se le parezca, pero vamos arreglandonos con las cuestiones económicas nuestras, a pesar de la de la pandemia económica.

Marcelo Telez