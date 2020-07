Diego Sartori «Soy optimista sobre la recuperación de los mercados y de la economía»

En el momento donde se están registrando la mayor cantidad de casos de contagio de coronavirus en nuestro país, el Diputado Nacional por Misiones Diego Sartori, del Frente Renovador de la Concordia, continúa con un ritmo de trabajo legislativo donde privilegia los temas que son urgentes y a los que les aporta su mirada misionerista.

Compartimos una entrevista con el legislador nacional en «Antes de Todo» por FM Sonica de Oberá, donde conversamos sobre los últimos proyectos presentados en la Cámara Baja y también nos manifestó su mirada positiva a favor de la recuperación en la post pandemia.

– Cuáles son los últimos proyectos sobre los que está trabajando en la Cámara de Diputados de la Nación en esta modalidad remota. Hemos visto que está trabajando mucho sobre la cuestión de cómo se puede llegar a volver después de esta cuarentena tan larga, para uno de los sectores tal vez más golpeados en nuestra provincia, que es el sector turístico.

– Si así es, en verdad tenemos casi diez proyectos presentados en total, siete de ellos de ley y de proyectos declaraciones de interés. También tienen que ver con la agricultura familiar, con muchas cosas. Lo que sí tienen que ver todos los proyectos es en el marco del COVID-19, con la pandemia y con la consecuencia de pandemia, que es la economía. ¿En qué estamos trabajando? En varios proyectos, en turismo e insistiendo, para poder ver todas las herramientas y todas las posibilidades al sector, teniendo en cuenta que el país también vive del turismo, pero Misiones en especial es una provincia turística.

Yo defiendo a los misioneros en ese sentido es que estamos insistiendo en una ley para que el Gobierno Nacional pueda aportar más de lo que ha aportado hasta ahora, sabiendo y teniendo en cuenta la situación económica. También necesitamos que el sector turístico empiece a caminar y empiece a resolver sus cuestiones. Sabemos lo que pasó y queremos de alguna manera poner en marcha este sector.

En todos los proyectos que hemos presentado primero hablamos con los damnificados y ahí nace el proyecto, porque quién mejor que el que está damnificado, que sabe cuáles son los elementos y las cuestiones, más allá de lo que podamos saber nosotros como legisladores o como asesores, sino que vamos hasta el fondo, al meollo de la cuestión y presentamos un proyecto que tiene que ver con todos los salones de eventos, con todos los organizadores, todo lo que tienen que ver con el espectáculo, que es uno de los sectores, igual que el transporte escolar se paró, al igual que el turismo se paró y está muy afectado.

Y eso sí, siempre decimos que de diez provincias distintas notas de apoyo que estamos mandando a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados de la Nación para que estos proyectos se traten, así que la tarea legislativa va en el marco del COViD-19 y su consecuencia económica, que son las dos pandemias que tenemos que combatir.

– Por ahí, repasando también otro de los temas importantísimos que planteó, tiene que ver con la cuestión de la obra social de los monotributistas, ver cómo se le puede pedir al Estado nacional, así como se le está dando a distintos sectores, la posibilidad de ayudarles con lo que es la obra social. Es un tema central.

– Yo te cuento como es. Hoy cada monotributista paga más o menos 1041 pesos y van a decir que tenga su núcleo familiar de cuatro personas casi llega a 4 mil y pico de pesos. Lo que planteamos en nuestro proyecto es que en este marco, del COVID-19 y donde la gente necesita una atención médica y no puede ir muchas veces, cualquier contratista que va al médico se encuentra con que tiene que pagar la consulta o que tienen que pagar un adicional, o que esa obra social no les funciona, no anda porque quizás no alcance, puede tener razón el médico o no. Pero la discusión es esa. Y entonces lo que pretende el proyecto de ley es que el Estado a cada adherente pague 500 pesos para que vaya directamente a la obra social y al titular ochocientos cincuenta pesos.

Vale decir, un aporte desde el Estado a las obras sociales directamente para que cuando aquel monotributista se vaya a atender, él o alguno de su núcleo familiar no tenga esta problemática que tiene hoy, que es una problemática que varios colegas tuyos lo están tratando, hablando con inclusive con el Círculo de médicos. Yo hablaba con un colega tuyo de Posadas que ha hecho mucha investigación al respecto, que también nos nutrimos de toda esa información para poder hacer este proyecto de ley.

– Es cierto, el panorama de lo que es el CoViD 19 atraviesa toda la sociedad y todo lo que vive con los distintos sectores económicos y sociales, y también de la provincia y del país. En esto, como decía hace unos instantes, si bien usted es Diputado Nacional, la prioridad es defender los intereses de Misiones. ¿Cómo ve la posibilidad de una recuperación a partir de su retorno de distintas actividades?

– Soy optimista. Hay mucho pesimismo, se habla de muchas cuestiones, de que la economía va a ser peor. Mi visión es distinta, diferente. Yo creo que también de aquí se pueden salir las oportunidades y creo que como así también hay sectores que están muy mal, hay otros sectores que se recuperaron y que inclusive les fue bien dentro de la pandemia, como el delivery, casas que mandan comida y otras tantas que podemos mencionar de cosas que se fueron recuperando mucho más rápido. Entonces mi visión es, soy optimista, este es un problema no argentino, un problema mundial.

Argentina está luchando por defender la salud de sus habitantes, pero también está haciendo una tarea titánica en el reacomodamiento de la negociación de nuestra deuda externa. No sé si viste, como ya se avanzó un poco al respecto.

Entonces soy optimista con respecto a la recuperación de los mercados y de la economía. Tenemos un grave problema que no sabemos cuándo vamos a terminar con el tema de poder tener la libertad total, de poder trabajar nosotros en Misiones vivimos en un lugar distinto, diferente, gracias a Dios y a los habitantes y a ustedes (los medios), que hicieron suyo y no se quedaron en su casa, sino que salieron a crear concientización en la población con las medidas emitidas, en este caso, por el gobierno provincial encabezado por el Dr. Herrera Ahuad, que nos da la posibilidad a nosotros de desplazarnos de forma distinta, sin perder, y en esto les pido por favor a la gente que nos está escuchando que se concientice, el virus no pasó, ahora hasta se habla que muta, en el tema de la circulación del aire también.

Entonces hay que tener mucho cuidado con todo, porque se está luchando con un enemigo que no lo conoce. Entonces no debemos bajar los brazos de tener cuarenta y pocos caso y pocas muertes que tenemos, es responsabilidad de todos. Y es un agradecimiento especial a toda la población que se ha cuidado y que ha entendido las normas dictadas. A no bajar los brazos. Hoy es ley gracias a un proyecto del diputado Rovira, todo lo que él está pensando en su conducción justamente de todas las medidas que se van haciendo, también el uso obligatorio del barbijo, pues debemos hacer todo tipo de cuestiones para no infectarnos y no contagiarnos de esa manera.

Eso puede abrir lo antes posible la economía. Si no encontramos la vacuna, cómo hacer y cómo proteger no está más complicado. Fijate los países que no hicieron caso de eso que son Estados Unidos y Brasil. Impresionante las muertes que tuvieron, impresionante los contagios que tuvieron y la economía tampoco les fue favorable. Entonces, yo creo que tenemos que seguir en este camino.

– Sí, por eso, los países más golpeados son los que más difícil la van a tener después, por más poderoso que sean, reponerse y recomponerse. Repasando en referencia a lo que recién están planteando de la reestructuración de la deuda, la sostenibilidad de la deuda, también ha presentado un proyecto referido a la deuda pública provincial. ¿Cómo sería ese proyecto que trabajaron en conjunto con el ministro Safrán?

– En el marco de la renegociación de la deuda externa, este proyecto quiere decir, más allá de que Misiones tenga sus cuentas ordenadas, más allá de que debamos poco, es cierto también que tenemos crédito tomado con el BID y con otros organismos internacionales para obras de infraestructura de varios municipios. Entonces estábamos pidiendo en ese proyecto de ley trabajado con el ministro Safrán y su equipo, para que a la hora de la renegociación de la deuda, Misiones sea contemplada también en cambiar los plazos.

Es una renegociación distinta y diferente, porque hoy, cuando tenemos un problema de pandemia, también el Estado reciente sus ingresos, porque el comercio y la actividad económica, industrial y todo se plancha y obviamente no genera impuestos, no genera tasas, no genera nada para los municipios que también se ven resentidos a la hora de sus recaudaciones, entonces en ese sentido también reacomodar los pasivos, tanto de los de la provincia como los municipios.

– Hoy, el presidente de la Nación convocó, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a una reunión de los presidentes de bloque para plantear todo lo que puede ser la agenda legislativa postpandemia o cuarentena. ¿En esa participará el Frente Renovador, el presidente del bloque Renovador de Misiones?.

– Ricardo Wellbach es el presidente del bloque y del interbloque es José Luis Ramón. Nosotros somos muy cuidadosos con lo que está pasando en Buenos Aires, en el AMBA con respecto a los contagios, tres mil quinientos 3600 casos que hay por día y el otro día, en una reunión que se hizo, uno de los diputados que estaban en sus asientos dio positivo, lo que produjo el aislamiento de todos los diputados que estuvieron adentro del recinto y la prueba del test necesario.

Es que yo te digo, no hay motivo ni excusa para que las cámaras no funcionen en todo momento, porque acá hay la tecnología para que podemos hacerlo en el momento. De por si están llevando adelante todos los trabajos y comisiones, todo lo que tiene que ver con las discusiones en el recinto, podes decirlo por reuniones virtuales, tiene varias metodologías de llamado no remota, pero no hay excusa para no hacerlo, me parece bueno que se reúnan. Sabía de la reunión, que se estaba pidiendo que así sea, que se haga una agenda legislativa, que se haga de la manera que se pueda, o en el recinto o en otro lugar, o como estamos haciendo en estos momentos, que no había impedimento para hacerlo.

– El 9 de julio hubo una manifestación de algunas personas que decían que no estaba funcionando el Congreso, que estaba cerrado y la verdad es que nosotros sabemos que están sesionando. Que reflexión nos puede hacer de lo que pasó y algunos casos de intolerancia, sobre todo con algunos medios periodísticos en particular.

– Yo te dije en un reportaje anterior y lo digo a muchos colegas tuyos que la Argentina tiene un problema grave en este momento. Y es la intolerancia a aceptar el pensamiento del otro. Creo que nos está pasando eso en una forma muy acentuada. Nadie quiere ser respetuoso con la idea o el pensamiento del otro, y eso está teniendo algunas consecuencias. Y para aquellos que dicen que no está cerrada la Cámara, también hay muchos diputados que son mediáticos y que irresponsablemente en estos momentos quieren hacer alguna cuestión política en estas cuestiones.

Como hace un tiempo atrás fue un diputado a los gritos a un programa de televisión, el diputado Suárez Lastra, decía que abran la Cámara, y le preguntaron si fue a ver si la cámara estaba cerrada y dijo que no. Nunca siquiera había cerrado, es decir que si quería ir a la cámara, al anexo detrás del Recinto o a la misma sesión a plantear una cuestión, la Cámara no estaba cerrada.

Entonces, también en este tipo de cuestiones y especulaciones políticas innecesarias por momentos que vivimos.

Marcelo Telez